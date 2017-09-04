МВФ заставляет Украину унизительно жить в долг

25.07.2017 11:21:14

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Ни для кого не секрет, что Украина худо-бедно держится на плаву лишь благодаря подачкам стран Евросоюза и МВФ. Понятное дело, что спасти дышащую на ладан украинскую экономику спасти это не может. Тем более что даются эти подачки совсем не бесплатно, чистую благотворительность в отношениях между странами наблюдать не приходилось.

Не будем забывать и то, что требования кредиторов к должникам обычно довольно жестки. Так, например, для получения очередных 600 млн. евро по программе макрофинансовой помощи от Киева требуется отменить мораторий на продажу леса-кругляка. Сделка для Украины совершенно невыгодная, грозящая чуть ли не экологической катастрофой. Но выхода у Киева нет, приходится соглашаться.

Не являются благотворительностью и транши МВФ, они оговариваются целым рядом условий. Некоторые из них заведомо невыполнимы, но фонд продолжает их выдвигать, хотя каждый раз идет на уступки.

Немного смягчены условия и для получения очередного транша. Чтобы получить очередную порцию денежек, украинцам необходимо как минимум провести пенсионную реформу, принять необходимые меры по ускорению процесса приватизации и достичь конкретных результатов в борьбе с коррупцией. Тогда, возможно, в середине сентября средства поступят на счета украинского правительства.

Ситуация получается довольно странная. Начиная с марта 2015 года, когда Киев получил первый транш в размере пяти миллиардов евро, в полной мере требований МВФ Украина так ни разу и не выполнила. Наверняка, не будут выполнены требования и на сей раз. Подумайте сами, будут ли достигнуты какие-либо результаты в борьбе с коррупцией? Вопрос, я думаю, риторический. Правда, пенсионную реформу, по всей видимости, проведут: пенсионеры – не чиновники и не олигархи, их мнением можно пренебречь без особых для себя последствий. Тем не менее, деньги, хоть и с задержкой, продолжают выделяться.

Чем же объясняется подобная лояльность чиновников из МВФ? И как долго это будет продолжаться? Ведь, как уже говорилась, МВФ – не благотворительная организация.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, такая ситуация пока еще будет продолжаться, более того, совсем в угол загонять Незалежную не будут: «…тянуть с выделением очередного транша очень долго нельзя. В МВФ понимают, что это может привести к полному краху экономики Украины и падению нынешнего режима. Что не в интересах самого фонда и Соединенных Штатов, которые стоят за ним». При этом политолог подчеркнул, что от требований своих фонд не откажется в любом случае. «А требования ужасные для будущего Украины. Если их выполнить в полном объеме, восстанавливать страну после ухода этой деструктивной системы будет очень тяжело. В Киеве наломают столько дров, что трудно представить, как все это отдавать и возвращать в нормальное состояние».

Ужасное будущее предсказывают для Украины уже многие эксперты. Так может, стоило бы украинским властям задуматься над тем, что пора уже отказаться от порочной практики решения вопросов путем выклянчивания денег, и начать проводить реформы, направленные на реальное оздоровление экономики. Использовать получаемые деньги как последний шанс. Иначе нет никакой гарантии, что не произойдет социальный взрыв. И тогда уже никакие транши страну не спасут.

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