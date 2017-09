Арташес Гегамян: Каждый из нас ответственен за судьбу мира (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

По завершении работы 24-й Генеральной Ассамблеи МАП я мысленно вспомнил свою работу в составе делегаций НС РА в Парламентской Ассамблее Совета Европы и Парламентской Ассамблее ОБСЕ, особенно в период 2012-2017 гг., когда Президентом Армении Сержем Азатовичем Саргсяном и руководством республиканской партии мне, председателю партии “Национальное Единение”, было доверено быть руководителем делегации Национального Собрания РА в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. И сейчас, думается, есть необходимость отчитаться о моей работе в этой авторитетной международной организации. Однако, вместо самооценки считаю, что будет правильнее представить на на суд моих коллег по НС РА и по партии “Национальное Единение” адресованные мне письма Президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, председателя Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, руководителя деледации Испании в ПА ОБСЕ Хосе Игнасио Санчес Амора, Генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.

Dear Artashes,

I want to thank you for your work and support in many issues regarding peace and security in Europe.

I regret very much that you leave but I wish you much success for your new important tasks.

Let me also very much and from the depth of my heart thank you for your friendship.

All the best for you and your family.

Christine

Уважаемые Арташес,

Я хочу поблагодарить вас за вашу работу и поддержку по многим вопросам, касающимся мира и безопасности в Европе.

Я очень сожалею о том, что вы уходите, но я желаю вам больших успехов в ваших новых важных задачах.

Позвольте мне также очень и от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу.

Все лучшее для вас и вашей семьи.

Кристин

Dear Artashes, congrats for your new responsibilities, but I am really sorry for not having you again in OSCE PA. Yesterday night I had the opportunity to mention your name in a dinner with Armenian friends in my home town (Harutyunyan family, three generations). The elder persons specially knew you very well and they appreciated your political positions. I showed them our photos with Catholicos an our dinner at your home and they were very proud. Yesterday we had dolmas and Kyufta, of course. And a lot of vodka too. I remind our good time in Yerevan. I really do wish to meet you anywhere. But in the meantime, please dear friend, receive my best wishes for yourself and your family. Big hug, Artashes.

Ignacio Sánchez Amor

Дорогой Арташес, поздравляю вас с новыми обязанностями, но мне очень жаль, что вы снова не будете в ПА ОБСЕ. Вчера вечером у меня была возможность назвать ваше имя на обеде с армянскими друзьями в моем родном городе (семья Арутюнян, три поколения). Старшие специально знали вас очень хорошо, и они оценили ваши политические позиции. Я показал им наши фотографии с Католикосом, на нашем ужине у вас дома, и они были очень горды. Вчера у нас были долма и кюфта, конечно. И много водки тоже. Напомню, что мы хорошо провели время в Ереване. Я действительно хочу встретиться с тобой где угодно. Но в то же время, пожалуйста, дорогой друг, получите мои наилучшие пожелания для себя и вашей семьи. Крепко обнимаю, Арташес. ИгнасиоСанчесАмор

My dear Friend, dear Artashes,

Thank you for your very nice letter.

I am sorry you will no longer be in our delegation but I will always keep a very nice memory of your participation and your kind friendship.

Also Ivana and the boys send best regards to you.

And of course, I will reach out to you whenever I visit Yerevan so that we can meet privately.

All the best and hope to see you soon,

Roberto

Мой дорогой друг, дорогой Арташес,

Спасибо за ваше очень приятное письмо.

Мне жаль, что вы больше не будете в нашей делегации, но я всегда буду хранить прекрасную память о вашем участии и вашей доброй дружбе.

Также Ивана и мальчики приветствуют вас.

И, конечно, я обращусь к вам, когда я поеду в Ереван, чтобы мы могли встретиться в частном порядке.

Все самое лучшее и надеюсь увидеть вас в ближайшее время,

Роберто

Опубликование этих писем, бессспорно, накладывает высокую ответственность на меня в том плане, что по окончании моей миссии как руководителя делегации НС РА в МАП смог бы с уверенностью доложить о том, что мною и делегацией НС РА в МАП было сделано все вазможное, чтобы Армения предстала бы в этой авторитетной международной организации как надежный и достойный носитель и хранитель тех Христианских ценностей, за которые армянским народом была заплачена очень высокая цена – Геноцид армян в Османской империи.

Не хотелось бы завершить статью на грустной ноте. Скажу лишь одно, что Президент, Генеральный секретарь, советники МАП после окончания Генассамблеи в Риме, поставили передо мной весьма ответственную задачу: наладить тесное сотрудничество между Парламентской Ассамблеей ОБСЕ и Межпарламентской Ассамблеей Православия. Хочу выразить уверенность, что эта задача будет разрешена, ибо она в интересах как парламентариев ОБСЕ и МАП, так и всех людей доброй воли. Ведь каждый из нас ответственен за судьбу мира.

Вместо послесловия. 29 июня 2017 года в Ватикане состоялась торжественная литургия в честь Святых апостолов Петра и Павла. По приглашению Святейшего Папы Римского Франциска в числе десяти почетных гостей от МАП на праздничной литургии был и руководитель делегации Национального Собрания Республики Армения в Межпарламентской Ассамблее Православия Арташес Гегамян. Выступление Его Святейшейства Папы Римского Франциска на праздничной литургии – это призыв к народам мира объединиться в борьбе с мировым злом – терроризмом, в борьбе с любой несправедливостью. Призыв Папы Римского был услышан тысячами и тысячами людей, заполнивших площадь Ватикана.

Арташес Гегамян, депутат Национального Собрания РА, Сопредседатель (от армянской части) Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения, руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия, председатель партии «Национальное Единение»

