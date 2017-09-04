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Детали
«Мы веками тянулись друг к другу»
|24.07.2017 11:23:07
В Троицке прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения». Участники, в том числе и костанайцы, обсуждали тему «Россия и Казахстан в геополитических и геоэкономических процессах».
Багытжан Тасмагамбетов и Габдолла Ахметжанов участвуют в научном форуме не впервые.
Этот научный форум проходил в Челябинской области в шестой раз. Не впервые и представители нашего региона участвовали в этих встречах. Организаторами конференции стали Правительство Челябинской области, администрация Троицкого городского округа при участии Центрального духовного управления мусульман России и Уфимского Федерального исследовательского центра Российской академии наук. В числе гостей - первые лица Южного Урала, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, мусульманские лидеры ближнего и дальнего зарубежья, ведущие российские ученые-исламоведы, представители международных университетов, гости с Дальнего Востока, Пермского края, Самарской области и Казахстана.
Говорили о том, что волнует и объединяет граждан разных стран. Участники этой встречи не раз цитировали слова Президента РК Нурсултана Назарбаева, который на одном из своих выступлений подчеркнул: «Мы веками тянулись друг к другу, поровну делили радость побед и горечь исторической судьбы. У нас — общие идеалы будущего: свободное демократическое общество, безопасность и прогресс».
В этом году конференция посвящена теме «Государство и мусульмане». Основная задача форума - изучение и обобщение опыта взаимодействия органов власти и духовного собрания, отношений государства и мусульманских общин в советский период, а также современного опыта социального партнерства органов исполнительной власти с религиозными организациями мусульман.
Кстати, в приветствии к участникам «Расулевских чтений» губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что сегодня мусульманская община региона испытывает «кадровый голод». В Уральском округе нет ни одного мусульманского учебного заведения. Поэтому правительство Челябинской области помогает возродить медресе «Расулия», как объект историко-культурного наследия. Губернатор также отметил, что сегодня национальная структура мусульманского населения Челябинской области меняется. К традиционным народам, проживающим на Южном Урале – татарам, башкирам и казахам, присоединяются выходцы из республик Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья. А потому Борис Дубровский предложил в ближайшее время на базе ЧелГУ открыть специальность «Этноконфессиональная безопасность».
- Наш форум посвящен известному мусульманскому религиозному деятелю Зайнулле Расулеву, - рассказал Габдолла Ахметжанов, общественный деятель в области науки и культуры, рудненский писатель и поэт, участвовавший в конференции. - Расулев внес заметный вклад в развитие общественной мысли и религиозной практики мусульманских народов. И обращение в рамках форума к наследию этого мыслителя призвано дать новый импульс исследованию мирового ислама. Цель в том, чтобы укрепить дружбу между нашими государствами. Еще при российской царской власти в Кустанайской губернии строили мечети. Заказ делали казахи, а исполнителями были татары из Курганской области. Почему знаю, мои предки в этом участвовали. Я кропотливо собирал по крупицам информацию об этом.
- Такие встречи направлены, прежде всего, на укрепление духовно-нравственного фундамента нашего общества, межнационального и межконфессионального мира и согласия, - дополнил Багытжан Тасмагамбетов, историк-правовед, общественный деятель, который занимается разработкой научного проекта в этом направлении. - Кстати, в Мендыкаринском районе мечеть носит имя Зулхарная Муса кажи, который в свое время сделал очень многое для развития традиционного ислама в России и Казахстане. Его потомки продолжали это благородное дело. Кроме того, в этот раз участником конференции был и главный имам Костанайской области Бахытбек Тажимбет, который также говорил о важности мирного сосуществования. Это ли ни пример тесной связи наших областей и стран.
Завершилась конференция подписанием соглашения о социально-культурном партнерстве между регионами. Тема следующего форума - «Ислам и наука в пространстве России и Казахстана в воспитании молодежи в современных условиях».
Николай Стадниченко
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