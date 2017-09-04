Александра Докучаева: Создание фонда «Русский мир» вдохновило соотечественников

21.07.2017 15:28:41

Александра Викторовна Докучаева Заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ

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О том, какие проблемы волнуют сегодня наших соотечественников, проживающих в странах ближнего зарубежья, рассказывает гость юбилейной конференции, посвящённой 10-летию фонда «Русский мир», заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева.

- Насколько велика русскоязычная зарубежная диаспора сегодня?

- Если посчитать навскидку: миллион в Прибалтике, 4,5 миллиона - Казахстан, другие азиатские республики - тоже около миллиона наберётся, Украина - порядка шести миллионов, так что в общей сложности порядка 12-13 миллионов русских только в ближнем зарубежье.

И это мы говорим именно о русских. При этом украинцы, к примеру, в Казахстане - во всяком случае, не меньше половины из них - относят себя именно к российским соотечественникам. Хотя, надо сказать, Украина начала работу со своей диаспорой гораздо активнее и раньше, чем Россия. До 1995 года я сама жила в Казахстане - была одним из создателей и руководителей славянского движения «Лад», которое существует до сих пор. Мы и назвали его славянским, потому что туда входили и русские, и украинцы, и белорусы - никаких различий по национальности у нас в этом смысле не было. В то же время существовала украинская диаспора, которой уже с 1993 года выделялись средства через украинское посольство на выпуск своей газеты. Мы также выпускали с 1993 года газету «Лад», но на деньги, которые мы сами находили.

Сейчас позиция России в плане поддержки соотечественников изменилась. Все понимают, что вопросы информации выходят на первый план, тем более в условиях жёсткой информационной войны, которая развёрнута против России. Ведь она бьёт и по самим нашим соотечественникам, которые живут за рубежом и не скрывают своей ориентации на Россию. Все они в той или иной степени подвергаются остракизму или осуждению за то, что они не патриоты страны, в которой живут.

- Такая ситуация характерна для всех стран постсоветского пространства?

- В странах, которые находятся с нами в союзнических отношениях, нет такого прямого давления, - во всяком случае, официального. Но со стороны общественных национально-ориентированных сил давление всегда присутствует. Ведь не зря в том же Казахстане национально-ориентированными депутатами, общественными деятелями вхождение Крыма в Россию было воспринято как прямая угроза и Казахстану.

Мы знаем, что в Прибалтийских странах до сих пор существует институт неграждан. И если в Эстонии постоянно проживающие неграждане имеют хотя бы право избирать местные органы, то в Латвии они лишены и этой возможности. В других странах постсоветского пространства гражданство было представлено по нулевому варианту: все, кто проживали на этой территории на момент вступления в силу закона о гражданстве, автоматически становились гражданами, если сами не отказывались. Кстати, этот нулевой вариант не всеми соотечественниками воспринят как положительное явление: мол, как крепостных взяли и записали - и тем самым отгородили от возможности российского гражданства.

Поэтому давление на наших соотечественников зависит от того, как власти той или иной страны строят отношения с Россией.

- А что касается русского языка на постсоветском пространстве?

- В той же Прибалтике уже много лет введено по сути билингвальное обучение, то есть часть предметов в русских школах переведена на национальные языки. И мы знаем от наших соотечественников, что те предметы, которые преподаются на национальном языке, по сути выпадают из багажа школьника, потому что они не очень хорошо их понимают. Это очень серьёзная проблема. Мы давно уже говорим о двойных стандартах, и это наглядный пример. В Европейском союзе принята норма о том, что этническая группа, которая составляет более 10 % населения, должна иметь возможность обучения детей на родном языке. Тем не менее никаких санкций в отношении Прибалтийских стран за несоблюдение прав национальных меньшинств Европейский союз не вводит.

И уже есть данные, что именно русскоязычная часть населения этих стран оказывается в большей степени, например, среди безработных. Они выпадают из социального круга, в первую очередь, из-за того, что оказываются менее подготовленными и имеют меньше возможностей для своей реализации.

Многие из них попросту уезжают из этих стран. Авторитет депутата Европарламента Татьяны Жданок в Прибалтийских республиках во многом связан с тем, что она сумела через Европарламент провести закон, по которому жители Прибалтийских стран без гражданства имеют право безвизового въезда на Запад. И тем самым открыла возможность людям обустраивать свою жизнь в других странах. Для въезда в Россию виза им также не требуется.

- Какова ситуация в Среднеазиатских республиках?

- В настоящее время, например, в Казахстане те русские, которые хотят, чтобы их дети обучались на русском языке, имеют такую возможность. Число русских школ неизбежно сокращается, но сокращается и русскоязычное население. А в вузах сокращается число русскоязычных групп. Но казахстанские русские в основном отправляют детей на учёбу в Россию. Тем более что наши соотечественники имеют право поступления в наши вузы наравне с гражданами России. Русские общины ведут специальную подготовку детей к сдаче ЕГЭ. Кроме того, вузам предоставлена возможность не требовать у детей соотечественников из-за рубежа результатов ЕГЭ, а проводить обычные экзамены.

Но дело в том, что до 2014 года существовала норма, согласно которой выпускник российского учебного заведения, если он приехал из стран СНГ, мог после окончания вуза подавать документы на гражданство. Потом эту норму отменили и ввели другую: все иностранные граждане - выпускники российских вузов имеют право на упрощённое получение гражданства, но только если они имеют три года стажа в России. Получается, что для иностранных граждан из дальнего зарубежья упростили норму получения российского гражданства, а для соотечественников из стран постсоветского пространства, наоборот, усложнили.

- Насколько эффективно работает программа переселения соотечественников в Россию?

- До 2014 года треть приезжающих по программе переселения в Россию соотечественников были из Казахстана. 15 % - из Молдавии и Узбекистана, из Украины было всего 6 %. С 2014 года и по сей день 45 % участников Госпрограммы - это выходцы с Украины.

Что касается Казахстана, то всякий раз, когда кто-то из высокопоставленных официальных лиц выступит с инициативой по сокращения присутствия русского языка - к примеру, убрать норму из Конституции, что русский употребляется наравне с государственным, наши службы по программе переселения отмечают, что поток желающих вступить в программу переселения резко увеличивается.

А теперь, когда уже сам президент Назарбаев сказал, что с 2020 года Казахстан должен перейти на латиницу, поток стал ещё больше. Люди голосуют ногами, поскольку русские практически не пользуются в повседневной жизни казахским языком. Русский язык в реальной жизни остаётся ведущим. Только официальные собрания во всех организациях проводятся на казахском языке и, к сожалению, всё реже обеспечивается перевод.

Перевод на латиницу - это не просто чисто филологическая и далёкая от нас проблема. Это, в первую очередь, отдаление от России, от русской культуры. И, конечно, многими нашими соотечественниками это воспринимается как опасность для их будущего. И поэтому поток желающих переехать в Россию будет только возрастать.

- По роду своей деятельности Вы много общаетесь с соотечественниками. С какими проблемами они чаще всего обращаются?

- Сейчас людей прежде всего беспокоит возможность получения российского гражданства при переезде в Россию. Об этом пишут как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Например, люди, которые родились в России, а потом уехали в Германию. Они туда уехали ещё с советскими паспортами и встали там на консульский учёт. Потом, когда истёк срок паспорта, они приходят его менять, а им говорят: вы не российские граждане, потому что у вас уже есть гражданство Германии. Но ведь Конституция Российской Федерации говорит о том, что гражданин России может быть лишён гражданства лишь в том случае, если он сам от него отказался. А «исключить» из гражданства по каким-либо причинам нельзя.

Более того, приобретение иного гражданства по нашим законам не является основанием для лишения российского гражданства. И получается, что людей в административном порядке лишают гражданства.

В первом законе о гражданстве 1991 года говорится, что РФ признала гражданами всех, кто постоянно жил на этой территории на момент вступления закона в силу. То есть если в советском паспорте была постоянная прописка, то проблемы нет - приходишь в паспортный стол и получаешь российский паспорт. Но там есть и вторая часть, что РФ признала российскими гражданами тех, кто имел это гражданство по рождению, - родился на территории РФ. И куда бы они ни уехали, в любой момент могут заявить о том, что хотят получить российский паспорт. Это подтверждено и Конституционным судом. И тем не менее люди получают отказы. Отчасти это происходит из-за того, что вторая статья закона о праве на гражданство по рождению никак не регламентируется подзаконными актами.

Наличие российского паспорта позволяет людям, в первую очередь из деловой среды, свободно приезжать в Россию, развивать здесь свой бизнес. Я думаю, что Россия тоже в этом заинтересована - в этих человеческих «мостах», которыми могут стать те соотечественники, кто имеет кроме национального паспорта ещё и российский.

Пока такую возможность - получить российское гражданство без отказа от другого гражданства - имеют две категории людей: известные персоны, как Депардье, а также приезжающие в Российскую Федерацию участники Великой Отечественной войны. Остальным требуется отказ от другого гражданства. Но сделать это непросто. Зачастую посольства либо затягивают выдачу таких справок, либо, как Украина, вообще отказываются их предоставлять. Так что проблема остаётся.

- Десять лет назад был создан фонд «Русский мир». Как, на Ваш взгляд, его появление повлияло на ситуацию с соотечественниками?

- Сам факт того, что Россия создала такой фонд, который занимается продвижением русского языка по всему миру, - это, конечно, вдохновило соотечественников. Это было воспринято как шаг навстречу соотечественникам, проявление заботы об их жизни за рубежом и о поддержке русского пространства. У фонда огромная грантовая программа, которая даёт возможность реализовать себя на поле русской культуры. И конечно, прекрасная идея создание центров Русского мира.

Что касается нашей организации - Института стран СНГ, то благодаря грантам фонда «Русский мир» мы смогли осуществить восемь исследований, посвящённых состоянию русского языка в постсоветских странах. В частности, когда мы проводили в 2013 году исследование «Языковое равноправие на Украине: проблемы и возможности», уже тогда нами были отмечены тревожные тенденции по вытеснению русского языка из общественного пространства. Всего же по результатам наших исследований было издано восемь книг, касающихся вопросов сохранения и развития русского языка на постсоветском пространстве.

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