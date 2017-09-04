Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:54:48
- США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии далее »
- 12:51:47
- В Европарламенте озаботились правами русских в Эстонии далее »
- 12:48:24
- С 5 сентября в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты далее »
- 12:46:48
- Армения в последний момент отказалась от участия в военных учениях НАТО далее »
- 12:43:31
- ДНР: ВСУ не соблюдают «школьное перемирие» далее »
- 14:32:36
- Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом вступает в полную силу далее »
- 14:29:15
- В России упрощается порядок получения гражданства для украинцев далее »
- 14:22:18
- Власти Крыма сообщили о провале телевещания с Украины на полуостров далее »
- 14:18:58
- Лавров: те, кто выступают за вывод войск России из ПМР, хотят войны далее »
- 14:17:02
- В Гагаузии с рабочим визитом находится делегация из Санкт-Петербурга далее »
-
Во всех образовательных учреждениях прозвенел первый звонок далее »
-
В Сочинском госуниверситете будут учиться студенты из 47 регионов России и 15 стран мира далее »
-
Свобода слова по-украински. Время покажет. Выпуск от 31.08.2017 далее »
-
60 минут по горячим следам от 30.08.2017 далее »
-
Игорь Шишкин: Трамп пытается стравить Польшу с Германией далее »
-
Процесс. Крым без купюр 30.08.2017 далее »
-
Корейский кризис. Время покажет. Выпуск от 29.08.2017 далее »
Детали
Что нужно делать после провозглашения Малороссии?
|21.07.2017 11:02:34
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
перейти на страницу автора
После провозглашения Малороссии каждый уважающий себя русский журналист (если он не госчиновник, пока вынужденный употреблять пока официальную терминологию) должен использовать исторические лексику и топонимику ,употреблять исторический термин МАЛОРОССИЯ и выдавить из себя "историософскую ересь украинства". Если он этого не делает, то он либо признается этим либо в собственной безграмотности, либо в работе на "ту сторону".
После провозглашения Малороссии особенно необходима историческая реабилитация идеолога воссоединения Великой, Малой и Белой России великого Патриарха Никона, оклеветанного иезуитской агентурой во главе с Паисием Лигаридом.
Св.митрополит Киевский и Малой России Петр (Могила) и местночтимый в Новоиерусалимском монастыре Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович и его советник Федор Ртищев стояли у истоков создания в московском Андреевском монастыре "Ртищевского училища" для подготовки православной русской элиты, куда были приглашены киевские ученые русские монахи Дамаскин Птицын, Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, которые и готовили Переяславскую Раду-великое воссоединение русского народа.
Ртищевское училище необходимо возродить, тем более, что в Андреевском монастыре во главе Синодального общественно-информационного отдела трудится коренной малоросс Владимир Легойда.
Те, кто считает Малороссию " блажью", а "ересь украинства" - необратимой, плохо знают историю. Гетман Петр Сагайдачный сначала был "АТОшником 17-го века", ходил жечь Москву, а в 1618 м году ему явилась Божья Матерь и укорила его за войну со своим, русским народом. Сагайдачный покаялся, добился совершенной в 1620м году тайной хиротонии Киевского и Малой России митрополита Иова (Борецкого) (с Брестской унии 1596-го года до 1620 православной иерархии в Малороссии не было) и вместе с ним 14 раз просят русский царей принять под свою высокую руку Малороссию! Когда Сагайдачный сначала ходил жечь Москву, многим казалось, что "все пропало"...
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.