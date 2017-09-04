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Детали

Что нужно делать после провозглашения Малороссии?


21.07.2017 11:02:34

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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После провозглашения Малороссии каждый уважающий себя русский журналист (если он не госчиновник, пока вынужденный употреблять пока официальную терминологию) должен использовать исторические лексику и топонимику ,употреблять исторический термин МАЛОРОССИЯ и выдавить из себя "историософскую ересь украинства". Если он этого не делает, то он либо признается этим либо в собственной безграмотности, либо в работе на "ту сторону".

После провозглашения Малороссии особенно необходима историческая реабилитация идеолога воссоединения Великой, Малой и Белой России великого Патриарха Никона, оклеветанного иезуитской агентурой во главе с Паисием Лигаридом.

Св.митрополит Киевский и Малой России Петр (Могила) и местночтимый в Новоиерусалимском монастыре Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович и его советник Федор Ртищев стояли у истоков создания в московском Андреевском монастыре "Ртищевского училища" для подготовки православной русской элиты, куда были приглашены киевские ученые русские монахи Дамаскин Птицын, Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, которые и готовили Переяславскую Раду-великое воссоединение русского народа.

Ртищевское училище необходимо возродить, тем более, что в Андреевском монастыре во главе Синодального общественно-информационного отдела трудится коренной малоросс Владимир Легойда.

Те, кто считает Малороссию " блажью", а "ересь украинства" - необратимой, плохо знают историю. Гетман Петр Сагайдачный сначала был "АТОшником 17-го века", ходил жечь Москву, а в 1618 м году ему явилась Божья Матерь и укорила его за войну со своим, русским народом. Сагайдачный покаялся, добился совершенной в 1620м году тайной хиротонии Киевского и Малой России митрополита Иова (Борецкого) (с Брестской унии 1596-го года до 1620 православной иерархии в Малороссии не было) и вместе с ним 14 раз просят русский царей принять под свою высокую руку Малороссию! Когда Сагайдачный сначала ходил жечь Москву, многим казалось, что "все пропало"... 

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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