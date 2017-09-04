Неужели архимандрит Говорун решил стать первым униатским «патриархом всея Руси»

19.07.2017 13:36:16

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

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В 16 веке был весьма известный церковный деятель Мелетий Смотрицкий, писатель, филолог, публицист, много написавший апологий против католичества и унии, но впоследствии принял унию. О, как на него похож о.Кирилл (Говорун).

С 6 по 9 июня 2017 года в Сан-Феличе-дель-Бенако, Италия, состоялся Всемирный Русский греко-католический Конгресс. Он ознаменовал столетнюю годовщину первого Синода Русской Греко-Католической Церкви в Санкт-Петербурге (Россия) и стал продолжением ряда конгрессов, состоявшихся на протяжении двадцатого века. В Конгрессе приняли участие представители русских католических общин из России, Австралии, США, Италии, Германии, Испании, Аргентины, Франции, Бельгии, Великобритании, Нидерландов и Латвии.

Так сообщают светские, религиозные и конфессиональные (католические и греко-католические) СМИ. Но весьма очевидно, что сознательно скрыли участие в этом событии украинских греко-католиков, этого ядра русофобии и православнофобии, передового полка по католической экспансии на Руси. Так зачем оставили «за кулисами» слона в посудной лавке? Зачем скрыли участие униатов Украины (УГКЦ), самой большой ветки восточных католиков?

Но более интригующим фактом стало участие весьма одиозной личности, «православного» (во всяком случаи он себя таким считает) архимандрита Кирилла (Говоруна). Интересно, что о.Кирилл, при всем своем активном участии в кровавом Майдане на Украине и считавший себя «свідомим» украинцем-патриотом, вдруг заявлен как представитель не от Украины, а от США! И, дело тут совсем не в том, что он недавно был научным сотрудником Йельского университета (США). Все сделано для того, чтобы скрыть участие в этом мероприятии украинских делегатов (чтобы само слово «Украина» даже не звучало). Цель очевидна - минимизировать информацию об экспансии Рима на канонической территории РПЦ, так как эта тема является камнем преткновения в общем диалоге.

Теперь несколько слов об архимандрите Кирилле (Говоруне). За свою жизнь он занимал разные должности: сотрудник Секретариата межправославных отношений Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, проректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Читал курсы по публичной теологии в Киево-Могилянской академии и Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова в Киеве. Неоднократно выступал в Открытом православном университете Святой Софии-Премудрости. Был научным сотрудником Йельского университета. Преподавал в различных православных отечественных и зарубежных учреждениях. Участник многих экуменических и межцерковных встреч и «диалогов», собеседований, конференций высокого уровня, член различных религиозных сообществ, комиссий, движений. В целом, муж грамотный и гиперактивный.

Так какое ему на униатском шабаше выделено место, какая отведена роль на встрече врагов Церкви Христовой? И чем он может быть полезен для еретиков?

В этой связи стоит вспомнить дела этого ученого мужа в период кровавого переворота на Украине и братоубийственного гражданского противостояния. Стоит посмотреть на его прекрасные апологитические антикатолические книги и сравнить его поведение и слово в период нападения на Православную Церковь в Украине со стороны восточных католиков (УГКЦ) и бандеро-фашистских радикалов.

Лично для меня, например, его чудесная книга «Католицизм: Язычество в христианстве» послужила одним из пособий для написания кандидатской и докторской работ. А его труды по переводу святоотеческой литературы на русский язык, например творения Паисия Святогорца, дали многим христианам возможность с ними ознакомиться.

Но что-то происходит с мужем ученым в период Майдана, на мой взгляд, правильнее сказать, задолго до его начала. Процитирую то, что он официально говорит в открытых источниках, а искренность его суждения остается за автором: «Майдан в своей ценностной составляющей значительно перерос и украинские церкви - все без исключения... Лишь в последние дни Майдана украинские церкви начали подтягиваться до того уровня нравственного сознания и ответственности, которые продемонстрировал Майдан».

Здесь весьма очевидно проявляется то, что в Церкви называется ересью этнофилетизма, суть которой заключается в предательстве Евангельских истин и канонов Церкви в угоду политических и этнических интересов. И конечно, доктору богословия эти вехи весьма известны, хотя бы потому, что он раньше сам активно осуждал раскольников УАПЦ и УПЦ КП, не говоря уже об униатах.

Далее о.Кирилл (Говорун) сознательно врет: «Конфликт на востоке Украины часто представляют как конфликт между православными и католиками или греко-католиками, или же как конфликт между русскоязычными и украиноязычными. Но по обе стороны конфликта находятся люди, говорящие на русском языке, и большинство из них, если верует, посещает Православную Церковь Московского патриархата. Единственное, что их разделяет, - "русский мир"».

В той же статье архимандрит тиражирует заказушные униатские перлы: «Русский мир создан в угоду режима Путина». Как всегда Путин виноват.

Говорун манипулирует и открыто лжет, ведь конфликт на Востоке возник из-за кровавого переворота в Киеве, а далее от действий, как выразился епископ УПЦ Лонгин (Жар), «сатанинской власти». Майдан организовали и устроили греко-католики, об этом открыто заявляют сами епископы УГКЦ. Например, в прямом эфире на украинском ТВ епископ Борис (Гудзяк), или их предстоятель Святослав Шевчук: «на 90% это была наша паства с Галичи»! Об этом величественно говорится в Католическом Университете (УКУ). Расстреляли сакральную жертву (сотню) для развязки братоубийства, те же греко-католики, нынешний греко-католический депутат спикер Верховной Рады Валерий Парубий. Гонения и провокации, антиправославные законы принимают в Верховной Раде те же греко-католические депутаты. В связи с этим не слышим громких заявлений в защиту Церкви от ученого «православного» архимандрита.

Еще больше лжет «архимандрит», когда говорит о Русском мире. Откуда пришла агрессия и искусственный накал на братоубийство на почве украинского радикализма вместе с евроинтеграцией? Для верующего человека Русский мир проповедует Евангельскую дружбу народов. Но и тут уважаемый о.Кирилл лукавит, ведь те верующие, которые не желают разрыва единства Церкви Христовой, говорят о СВЯТОЙ РУСИ, а не о Русском мире. Дьявол проповедует грех гордости, в украинском варианте это бандеро-фашизм: «москаляку на гілляку», «бий жидву» и т.д. То, что греко-католики устроили братоубийство в Украине, Говорун так и не видит, а ведь именно покойный экс-глава УГКЦ Любомир Гузар призвал на Майдане: «народ имеет право на вооруженное восстание». А это и является призывом не к святости, а к братоубийству! А все те убийства, которые произошли на Майдане и по всей Украине от радикалов, униатами оправдываются тем, что «на Майдан людей вывел Святой Дух», как это заявляет кардинал Святослав Шевчук. До какого разорения ныне нашу Украину довел униатский дух, видно всем.

Еще президентом Ющенко был озвучен с высокой трибуны государственный постулат - «Ідеологічна доцільність вирішення питання», смысл которого заключается в следующем принципе - что идеологически целесообразно для государства, то и есть правда, а все, что не вписывается в идеологию бандеровского государства, есть ложь и враг. Именно под эту «целесообразность», этнофилетистскую ересь и выстроено «богословие майдана» в интерпретации Говоруна и в бандеровских «церквях».

Для верующего человека на Украине весьма ценны и святы святоотеческие заветы, пророчества, наставления святых и богоносных старцев, преподобного Серафима Саровского, Лаврентия Черниговского, праведного Иоанна Кронштадтского, старца Серафима (Тяпочкина), о.Николая Гурьянова, схиархимандрита Ионы (Игнатенко) и многих других безупречных авторитетов святости в Церкви Христовой. Ценно их слово о единстве СВЯТОЙ РУСИ, о хранении в чистоте святой православной веры!

Я сомневаюсь в существовании у Говоруна совести и православного сознания. Но все же, хочу обратить к нему слова старца архимандрита Серафима (Тяпочкина): «А что будет с Украиной и Белоруссией? Старец ответил, что все в руках Божиих. Те, кто в этих народах против союза с Россией - даже если они считают себя верующими - становятся служителями диавола. У славянских народов единая судьба, и еще скажут свое веское слово преподобные Отцы Киево-Печерские - они вместе с сонмом новомучеников Российских вымолят новый Союз трех братских народов».

Но почему-то для ученого мужа не авторитет эти святые, к которым устремляются миллионы верующих, получают решение проблем и исцеления и явные чудеса? А может пан-отец выше всех их?

Без преувеличения, еще на майдане архимандрит Говорун начал развивать «богословие Майдна» как пример уникального феномена. И даже спустя много времени, когда население сократилось, страна стала лидером по вымиранию и по разным антисоциальным явлениям, когда ЕС разрушил экономику, архимандрит до сих пор считает Майдан великим благом для Украины. Приведу цитату: «Война как однозначное зло явилась реакцией на Майдан, что говорит о том, что он сам по себе был положительным явлением».

Но наш дорогой друг прославился не только небесным, философским или майданным богословием. У него есть еще земные научные профессиональные заслуги. Он был советником-куратором в американской разведке. Было ли это на пользу Украине? Весьма сомнительно. Его рекомендации повлияли на дальнейшую колонизацию Украины. Об этом говорит секретная переписка Госдепартамента США, выложенная на сайте Wikileaks. Выяснилось, что архимандрит Кирилл (Говорун) является информатором посольства США на Украине. В донесении от 9 января 2009 г. посол США на Украине Уильям Тейлор сообщал в Госдеп о беседе с архимандритом Кириллом. Уровень секретности Sensitive But Unclassified (SBU).

Также о.Говорун - автор антицерковной статьи «Патриарх Кирилл и его церковное ГКЧП» под псевдонимом «Глеб Коваленко» (2012 г.). Он подписал обращение за евроинтеграцию Украины «Побеждай зло добром» (декабрь 2013 г.). Разработал богословие Майдана (2013). Сторонник снятия анафемы с гетмана Ивана Мазепы. Участник международного совещания украинских униатов, раскольников и предателей единства Русской Церкви из УПЦ МП «Украинское православие во всемирной семье православных церквей: прошлое, современность, будущее» (Торонто, 2014).

Ко всему этому хочется добавить тот факт, что он стал любимцем антиправославных и русофобских сайтов (в т.ч. католическом (УКУ) РІСУ и Релігія в Україні). Недавно была презентация его экуменической книги «Українська публічна теологія». На презентации о.Кирилл (Говорун) сообщил, что в НПУ имени МП. Драгоманова он преподает, точнее «развивает собственное богословие».

Ну а теперь поговорим о полезности архимандрита Говоруна для еретиков, ведь не зря же его туда пригласили. Если факт принятия унии он сам подтвердит, то его участие там весьма объяснимо. На официальных католических источниках можно узнать следующее о его участии в вышеуказанной конференции: «Отец Кирилл Говорун (участник - США) предложил новые экуменические модели в дополнение к традиционным "экуменическим диалогам". Отец Юрий Аввакумов сосредоточился на личности митрополита Андрея Шептицкого и его роли в возрождении Русской Церкви. Наконец, Анатолий Бабинский (Украина) предложил новый путь для русской католической общины - переход от полемической апологетики к "наведению мостов". Конгресс единодушно принял несколько резолюций, касающихся вопросов руководства Русской Греко-Католической Церковью и её "благостояния"».

Идея «диалогов», «мостов» совсем не нова. Её суть сводится к католической экспансии («методы оправдывают цель», «не мытьем, так катаньем»). И не важно для них, будет ли греко-католический священник, капеллан приказывать сжечь церкви на Донбассе, убивать православных, а потом там открывать свои епархии, или в мирных условиях говорить о евангелизации и про «неньку Україну», главное для них, чтобы все были католиками. Главная задача Ватикана - это укрепление позиции раскола на Украине и полное отделение УПЦ от РПЦ и создание единой Поместной Церкви в подчинении Ватикану. Речь идет об унии. Идея автокефалии на Украине экспортирована извне, она целиком является проектом Ватикана.

История автокефалии «Украинской Церкви». Сами униаты признают, что проект «Киевский Патриархат» изобретен в Ватикане. В 1996 г. на симпозиуме «400 лет Брестской унии. Критическая переоценка», состоявшемся в г. Нейменген, Голландия, доктор Фрэнсис Томпсон (Антверпенский университет, Бельгия) утверждал, что униатский митрополит В.Рутский направил в 1624 г. в Рим план создания униатского Киевского Патриархата. Согласно этому плану, «после избрания Патриарха, он и его епископы - коллеги принесут присягу Святому Престолу, а верующие постепенно приспособятся к новому положению» (400 лет Брестской унии. Критическая переоценка. М. Издание Библейско-Боголовского ин-та. 1998).

Уникальным документом, подробно иллюстрирующим, кто стоит за проектом украинской автокефалии, является записка униатского митрополита Андрея Шептицкого. В 1912 году, в преддверие Первой мировой войны, Шептицкий составил для Австрийского императора записку следующего содержания: «Как только победоносная Австрийская Армия вступит на территорию Русской окраины, нам предстоит решить тройную задачу- военной, правовой и церковной организации края...для того, чтобы эти области возможно полнее отторгнуть от России... Церковная организация: Эта организация должна бы преследовать ту же цель: возможно полнее отделить церков что на окраине от русской.

Не касаясь вероучений...следовало бы издать ряд церковных постановлений( например, украинская церковь изъемлется из ведения петербургского синода, запрещается молиться за царя, предписывается молиться за его Величество(австрийского императора), соответственные (великорусско-московские) святые вычеркиваются из календаря... Все эти декреты могли бы от имени «митрополита Галицкого и всей Украйны» постановить все то, что было бы соответственным и согласным с основаниями восточной церкви, традициями митрополии и было бы одобрено военной администрацией.

Как митрополит, я мог бы это сделать, так как, согласно постановлениям восточного церковного права и традициям моих предшественников, я имею право, одобренное Римом, осуществлять архипастырскую власть во всех этих областях... Известную часть епископов, уроженцев Великороссии, а также тех, которые не подчинятся этим распоряжениям, можно будет устранить, заменив их другими, исповедующими украинские и австрийские убеждения.

Рим впоследствии согласился бы с этими постановлениями и назначениями. Одобрят их и восточные патриархи, оплаченные правительством... Таким путем единство украинской церкви будет сохранено или создано, и отторжение ее от русской будет прочно и основательно установлено. Канонические основы для такого образа действий приемлемы с точки зрения католической, а сточки зрения восточноправославной- законны, логичны и не требуют объяснений».

Ну, а архимандрит Говорун, будучи доктором, неужели ничего не знает об этом проекте? Конечно же, знает и понимает, на что он направлен. Но лавры Мелетия Смотрицкого не дают ему покоя. А, может быть, он хочет большего? Может, он хочет стать первым униатским «патриархом всея Руси»?!

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