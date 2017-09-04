Макеевская «белорусизация» внешней политики

19.07.2017 12:44:25

Общепризнанно, что строительство современного миропорядка протекает в непримиримой борьбе двух концепций – однополярности и многополярности. На однополярной трактовке современного мироустройства настаивают США и Европейский союз. На многополярном миропорядке – Россия и Китай. На однополярном видении международных отношений находится меньшинство стран и населения, на многоцентричном – подавляющее большинство стран и населения нашей планеты.

С точки зрения демократии и международного права однополярный мир – это мир олигархии и насилия, а многополярный мир – это мир справедливости и сотрудничества. Отталкиваясь от данного обстоятельства, становится очевидным, что правильной философией внешней политики государства, исповедующего принципы демократии и международного права, может быть только философия многополярности.

И здесь возникает интересный вопрос: как с философией многополярности согласуется философия многовекторности? На первый взгляд, кажется, что это близкие слова или даже синонимы. Но не все так просто при более глубоком рассмотрении существа вопроса. Не всегда похожие слова означают одинаковые понятия, а следовательно, и явления. Это касается и многовекторности, которая в понятийном смысле противоположна многополярности.

Многополярность предполагает взаимодействие между равноправными государствами. Однополярный мир – это мир взаимодействия центра и периферии, то есть мир заведомо неравноправный, несправедливый. Многовекторность же означает балансирование между многополярностью и однополярностью, то есть между двумя взаимоисключающими принципами – равноправием и неравноправием. Говоря словами Иисуса Христа, нельзя одновременно служить и Богу и мамоне, ибо одного будешь любить, а другого ненавидеть, одному усердствовать, а о другом нерадеть. Отсюда должно быть понятно, почему можно сопрягать стратегии Евразийского экономического союза и Шелкового пути, но невозможно сопрягать стратегии евразийской интеграции и так называемой евроинтеграции.

В первом случае сопрягаются стратегии, построенные на принципе многополярности, во втором же случае предполагают сопрягать стратегии на принципе однополярности, то есть неравноправия, что, разумеется, ведет к несправедливости в таком сопряжении. Поэтому когда министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что «балансировать всегда трудно, особенно, когда стороны (Россия и Запад) настолько далеко зашли в воинственной риторике, обвинениях друг против друга»[1], то это означает, что министр ставит знак равенства между равноправием (многополярностью) и неравноправием (однополярностью), что просто нелепо.

Но именно на этой алогичной балансировке и основывается макеевская политика многовекторности Белоруссии. Объективно такая многовекторность внешней политики противодействует демократическому развитию современного мира. Макеевское внешнеполитическое ведомство, несмотря на свою миролюбивую дипломатическую риторику, своей практической балансировкой поддерживает стратегию однополярного мироустройства.

Подтверждение этому выступление Владимира Макея 15 июля 2017 года в Минске на т.н. VII съезде белорусов мира, на котором под прикрытием казенного словоблудия о любви «к Беларуси, ее культуре, традициям, духовному наследию»[2] сделана попытка протащить в министерство иностранных дел так называемую «белорусизацию».

О чем свидетельствует такой красноречивый факт, когда по ходатайству министра Макея на VII съезд белорусов мира был приглашен из США ксенофоб и идейный последыш нацизма Святослав Логин. Являясь «архиепископом» религиозной секты под названием «Белорусская автокефальная православная церковь», Святослав Логин «активно использует в своих обрядах символику белорусских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны. В январе 2017 года самоназванный «архиепископ» проводил пропаганду среди своих адептов об угрозе оккупации Белоруссии со стороны «нечестивого восточного соседа»[3]. Якшаясь с подобными «белорусами мира», Владимир Макей как министр иностранных дел своей «белорусизацией» просто-напросто дискредитирует государственную политику Белоруссии.

Что же на самом деле представляет собой такая «белорусизация»? «Белорусизация» в современном ее варианте представляет собой политику и идеологию русофобии, направленную на фальсификацию белорусской истории, отрыв ее от общерусской истории, противопоставление братских народов – белорусов и великороссов (русских) и под прикрытием вывески о так называемом возрождении Белоруссии осуществить замену белорусской ментальности антирусским сознанием в интересах однополярного мироустройства.

Вот почему, продолжая убаюкивать общественность многовекторностью своей внешней политики, макеевцы в философско-историческом и политико-идеологическом плане смотрят не вперед, а назад, ограничиваются периферийным пониманием строительства современной системы международных отношений, соглашаются с американскими концепциями «конца истории».

Лев Криштапович, доктор философских наук

Источники

1. Макей: Беларуси трудно балансировать между Россией и Западом / https://www.tut.by (дата доступа: 2.06.2017).

2. Макей выступил на съезде радикальных националистов/https://www.teleskop-by.org/2017/07/17 (дата доступа: 17.07.2017).

3. МИД приказал впустить в страну главу тоталитарной секты националистов / https://www.teleskop-by.org/2017/07/17 (дата доступа: 17.07.2017).

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