Россия, Малороссия и Белоруссия, это вместе – Святая Русь

18.07.2017 14:29:25

Сегодня Святая Мать Церковь чтит память Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача.

100 лет тому назад с нашим Отечеством произошла страшная трагедия, помимо того, что элиты и народ отвернулись от Помазанника, наше 1000 летнее государство начало распадаться, мать городов русских, столица Малороссии, славный град Киев был отторгнут от единства с Россией Великой.

В наше время, через 100 лет спустя, мы, увы, вновь переживаем величайшую и ранящую каждого патриота прямо в сердце трагедию распада единой Руси, которая неделима априори, ведь по слову преподобного Лаврентия Черниговского: "Как нельзя разделить Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа – это Един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию, это вместе – Святая Русь".

К каким ужасающим последствиям приводит междоусобная брань, нас учит история Татаро-монгольского ига. Истерзанный завоевателями русский народ, до тех пор, пока, презрев эгоизм, не объединился на поле Куликовом, под знаменами московского князя, благоверного Димитрия Донского не смог эффективно противостоять врагу.

Мы достоверно знаем и то, что сама эта славная победа над ханом Мамаем, стала возможна исключительно по молитве и благодаря неотмирной мудрости игумена земли Русской - преподобного Сергия Радонежского, его память мы чтим завтра.

В наши дни, когда Русь вновь возвращается на единственно верную стезю своего развития, возвращается к исторической памяти и Святому Православию, символом единой и неделимой Святой Руси является Русская Православная Церковь и лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Мы верим в то, что Великая, Малая и Белая Русь вновь, по формуле преподобного Лаврентия Черниговского, станут едины!

Молимся об этом!

Игумен Иоанн (Ермаков)

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