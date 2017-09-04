Госдума ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск

18.07.2017 14:20:01

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

«Соглашение является инструментом умиротворения в регионе», — отметил перед голосованием депутат Константин Затулин». «Голосуя за это, мы голосуем за мир в регионе», — сказал он.

Соглашением определяются предназначение, основные задачи, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск. Управление группировкой осуществляется объединенным командованием. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Армении. Материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск, создание и пополнение запасов материальных средств до согласованных норм осуществляются сторонами самостоятельно. Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды. Источник

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