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Детали

Энергетическая дипломатия России и Китая


17.07.2017 12:50:49

4 июля в Пекине на территории Китайского Нефтяного Университета состоялся семинар, посвященный вопросам энергетической дипломатии России и Китая. Организаторами мероприятия выступили Смольный Институт РАО, Отдел по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ, Ассоциация православных экспертов и Китайский Нефтяной Университет. В ходе семинара участники обсудили тему перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой отрасли. Ими было отмечено, что Китай выступает одним из наиболее крупных потребителей энергоресурсов в мире, что требует детально продуманной энергетической дипломатии, обеспечивающей энергетическую безопасность. В период с 2006 г. по 2030 г., согласно прогнозам ОПЕК, доля Китая в спросе на нефть в мире вырастет с 8,4% до 13,6%. Индия и стран Южной Азии - с 3,8 до 7,5%. Доля Европы снизится с 19,6% до 15,3%, а азиатских стран ОЭСР - с 10,0 до 7,0%.. Китай в долгосрочной перспективе обеспечит 29% прироста спроса на нефть. У российских компаний есть все возможности занять новые ниши рынка Китая. В обозримой перспективе активность глобальной энергетической дипломатии КНР и ее влияние на ситуацию мирового нефтегазового рынка будут только усиливаться. Стратегически значимо осуществление координации энергетической дипломатии России и Китая. В ходе мероприятия состоялась встреча профессора Смольного Института РАО, профессора Пекинского университета, представителя Ассоциации Православных Экспертов А.В.Посадского с представителями нефтяных компаний Китая. 

Китайский Нефтяной Университет (г. Пекин) является одним из ключевых национальных университетов Китая, подчинённых прямо Министерству Образования КНР. Благодаря его огромным достижениям в области образования и научных исследований, он успешно входил в стратегическую программу «Проект 211», выдвинутую государством, и был выбран в качестве одного из первых институтов, которые реализуют этот проект. Кроме того, он также был отобран правительством как один из лучших университетов в целях осуществления стратегического проекта «985». Политика Университета - тесно сотрудничать с промышленностью и международным обществом. Примерно 80% научно-исследовательских программ Университета финансируются нефтяными компаниями, включая Китайскую Национальную Нефтяную Корпорацию (КННК), Китайскую Нефтяную и Химическую Корпорацию (СНОПЭК), Китайскую Национальную Оффшорную Нефтяную Корпорацию (CNODC). КНУ сотрудничает с 89 иностранными университетами, исследовательскими институтами и нефтяными компаниями.  

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