Политическая Прибалтика исчезнет после 2050 года

17.07.2017 12:43:28

Юрий Владимирович Баранчик Старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ

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Старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ

Прошедшая неделя охарактеризовалась новыми безумными антироссийскими выпадами руководства Литвы в отношении России. Так, на прошедшей в Риге конференции «The Riga Stratcom Dialogue» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия перешла в «горячую фазу» войны против стран Прибалтики. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Литвы: «Информационная война, которую Кремль ведет с Западом, достигла горячей фазы, поэтому, чтобы ее выиграть, мы обязаны еще больше сплотить свои силы и быть более решительными и единодушными».

Еще дальше на встрече руководителей стран Восточной и Центральной Европы в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом пошла президент Литвы Даля Грибаускайте, которая дала следующие оценки России: «Небезопасная Белорусская АЭС и газопровод «Северный поток-2» Россией могут быть использованы в качестве орудия неконвенционального шантажа. Белорусскую АЭС возле Островца строит корпорация «Росатом», в случае аварии на станции радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы. Перед лицом военной и неконвенциональной угрозы со стороны России военные США и заблаговременно дислоцированная в регионе техника являются наилучшим инструментом сдерживания».

Думаю, элиты Прибалтики на этом не остановятся, и градус русофобской истерии руководства Латвии и Литвы будет постепенно повышаться. И причина этому вовсе не военные приготовления Москвы, которой Прибалтика и даром не нужна, а та демографическая катастрофа, которую замалчивает руководство Прибалтики от своих граждан. Дело в том, что Латвия и Литва после выхода из СССР стремительно вымирают и уже к концу этого столетия могут перестать существовать как нации.

О чем идет речь. Как свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat в 2017 году Латвия заняла второе место в Европейском союзе по сокращению численности населения. В расчете на тысячу жителей сокращение численности населения Латвии в 2016 году составило 0,96%. В свою очередь, самое большое сокращение населения зарегистрировано в Литве — на 1,42% (в Эстонии численность населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 0,02%).

Темп сокращения населения в стране увеличивается: так, в январе 2016 года в стране официально проживало 1,969 млн человек, таким образом, за год население сократилось на 0,97% или 18,8 тыс. человек, в 2015 году — на 0,86% или 17,1 тыс. человек, а за 2014 год население страны официально сократилось на 0,77% или 15,4 тыс. человек. В целом с 2010 года численность населения сократилась на 170 тысяч человек или на 8%, в том числе за счет миграции Латвия потеряла 113 тысяч, а за счет негативного прироста населения (смертность превышает рождаемость) — 57 тысяч.

Напомним также, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%. Поэтому главные выводы из абсолютно объективных тенденций развития Прибалтики состоят в следующем.

Во-первых, эта территория (за небольшим исключением — Эстония) вымирает со скоростью около 1% в год. Причем тенденция такова, что если в 90-ые годы прошлого века вымирание происходило со скоростью около 0,5% населения в год, то потом оно поднялось до 0,7−0,8% в год, а теперь подобралось к 1%. Вполне можно предположить, что по мере роста убывания населения с этой территории, этот процент будет повышаться к 1,5%, в результате чего обезлюживание этой территории будет происходить еще быстрей.

Если за прошедшие после распада 25 лет Латвия и Литва потеряли около 25% населения от той численности, что была достигнута при «кровавом советском режиме», то тенденции состоят в том, что в следующие 25 лет эти две страны потеряют около 30−40% от той численности населения, что была в этих странах на момент их выхода из Союза. Очевидно, что оставшиеся несколько сот тысяч человек в этих странах, в основном, бюрократов, пенсионеров, нищих и деклассированных элементов не смогут не то что воевать с Россией, но даже поддерживать нормальную экономическую и иную жизнедеятельность своих государств.

В результате эти обезлюдевшие территории будут требовать все больших дотаций со стороны бюджета ЕС. Ситуация складывается таким образом, что, в лучшем случае, дальнейшая «интеграция» ЕС будет двухуровневой со всеми вытекающими отсюда политическими и экономическими последствиями (см. «Замок» Кафки). Однако, скорее всего, ЕС стоит на пороге раскола на две части — Западную, во главе с Германией и Францией, и снова Восточную, во главе с Польшей. И инициативность нового президента Франции Макрона, якобы усиливающего позицию Германии, на самом деле такая же старая игра Британии против Германии, — начиная с плана ее объединения в 19 веке, приходом Гитлера к власти («Ледокола» против СССР), нынешней модели политической интеграции ЕС и модели самой европейской валюты. А то, что на протяжении последних ста пятидесяти лет немцы раз за разом попадают в капкан интеллектуального управления со стороны англосаксонских элит, лучше всего характеризует степень их стратегического мышления.

В этих условиях надеяться прибалтийским элитам на продолжение того финансового «банкета», который Прибалтике устроили в 1991 году, не стоит. Все будет очень жестко. Грамотная часть прибалтийских элит прекрасно понимает этот сценарий. Поэтому они специально раздувают истерию угрозы российского вторжения. Так как, если нет вторжения, — то на Прибалтике как на вымирающей и деградирующей территории ставится большой и жирный крест.

Второй главный вывод из демографических тенденций состоит в том, что России абсолютно невыгодно военное вторжение на территорию Прибалтики. Надо только сесть на берегу реки и подождать, пока территория ориентировочно к 2040−2050 году освободится в результате естественных процессов. После чего спокойно и конструктивно обсудить будущее этих территорий с той политической силой в Европе, которая будет в этом заинтересована.

Из этого следуют и два второстепенных вывода.

В-третьих, о будущем своих исконных территорий (Вильнюс) в этих условиях должна думать и Белоруссия, так как задача выхода к Балтийскому морю никем не отменялась. Однако сделать это можно только в союзе с Россией, которая также будет заинтересована в принятии будущими политическими элитами Латвии добровольного решения о присоединении к России, а Вильнюс выразит желание вернуться в белорусское государственное лоно.

В-четвертых, в принципе, все вышеизложенное означает, что всю политику России в Прибалтике по продвижению Русского мира можно свернуть. Оставить только одно — материальную поддержку рождения детей в семьях неграждан, ссуды на приобретение ими жилья повышенной комфортности, льготы на поступление в российские вузы при условии возвращения в страну рождения, поддержку малого, среднего и крупного бизнеса русских в Прибалтике через льготное кредитование и получение заказов из России. Например, экспорт шпрот в Россию полностью перекрывается до того момента, как предприятия не банкротятся. После чего они выкупаются негражданами, и Москва открывает им, как русскому бизнесу, доступ к огромному российскому рынку.

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