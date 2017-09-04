В среду 12 июля Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности утвердил скандальный законопроект 5309 о внесении измененений в в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Согласно данному законопроекту, религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной ВР «страной-агрессором», обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе, отображать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов «в Украине» и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации, передает Страна.Ua.

И хотя в проекте никак не упоминается конкретно, к какой именно религиозной конфессии можно применить этот документ, представители Церкви полагают, что эта законодательная инициатива направлена на то, чтобы дискриминировать Украинскую Православную Церковь. После решения комитета ничего не мешает парламентариям внести этот проект в повестку дня и проголосовать за него.

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов считает, что не первый раз в ВР пытаются протянуть законодательные инициативы, которые были направлены на то, чтобы Украинская Православная Церковь изменила свое название и привела его в соответствие с теми требованиями, которые декларирует ВР. При этом Глава юридического отдела расценивает данный законопроект как вмешательство в дела Церкви, потому что каждая религиозная организация может сама формировать свое название.

«Этим законопроектом предлагается лишить Украинскую Православную Церковь Ее собственного наименования! Как оказывается верующих УПЦ хотят лишить возможности не только молиться в своих храмах но и забрать название Церкви!» - написал протоиерей на своей странице в Facebook."

То,что комитет Верховной Рады объявил очередной этап войны с Церковью в великий праздник апостолов Петра и Павла,глубоко символично и является доказательством того,что киевский режим проводит осознанную политику уничтожения Православной Церкви.

Показательно,что новому объявлению войны Церкви предшествовало квазинаучное "обоснование", сделанное "экспертами по борьбе с Русской Православной Церковью,мигрирующими между Киевом, Москвой,Берлином и Парижем..Группа могильщиков Русской Православной Церкви -Лурье,Солдатов,Говорун,Ветошников и Ко мусолят исследование примкнувшей к ним Веры Ченцовой и пытаются из "пустого в порожнее" подвергнуть сомнению великий Акт Константинопольского Патриарха Дионисия 1686 г. о передаче Киевской и Малой России митрополии из Константинопольского Патриархата в Московский НАВЕЧНО!

Это факт не подлежит ревизии,что доказал еще Московский,Великой,Малой и Белой России Патриарх Иоаким.

Никаких прав Константинопольский Патриархат на Малороссию не имеет! Также эта группа с целью отвлечения внимания от нового витка киевского режима с Церковью в ряде российских СМИ распространила дезинформацию с целью дестабилизировать церковно-государственные отношения в России. Об этих попытках компетентно рассказал московский игумен Иоанн (Ермаков):

Настоятель Патриаршего подворья храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, игумен Иоанн (Ермаков), в своей проповеди в день престольного праздника Рождества пророка Иоанна Предтечи и столетия со дня освещения храма, особым образом отметил личный вклад Святейшего Патриарха Кирилла в великое дело освобождения подворья от влиятельных и алчных частных арендаторов, которые, в свое время, завалили власти города Москвы и суды различных инстанций лживыми доносами и исками на общину.

Тогда митрополит Кирилл, нынешний Святейший Патриарх, лично вмешался в ситуацию, что позволило вернуть храм Святой Матери Церкви.

Также отец Иоанн прямо с амвона обличил лживую публикацию информационного агентства «Федерал пресс» с заголовком: «Кремль отвернулся от РПЦ» («клонирована» антицерковным и антироссийским порталом «Кредо.ру» и целым рядом прочих компрадорских изданий под названием: «Прощание с Кремлем. Похоже, в АП РФ сложился консенсус относительно роли и места Патриарха Кирилла») заявив, что нельзя недооценивать опасность этой дезинформации, призванной столкнуть лбами двух столпов России – Президента Владимира Путина и Патриарха Кирилла. Любой удар по Патриарху Великой, Малой и Белой России и самому патриаршеству, как институту – это удар не только по Русской Церкви, но и по Российскому Государству, его духовному и национально-государственному суверенитету, лично по Президенту Великой России. Также игумен Иоанн отметил, что пропаганда порталом «Кредо.ру» от имени АП РФ свержения Патриарха Кирилла, «падения его рейтинга» и необходимости ставки на альтернативное православие – это дискредитация Российского Государства, ибо любое измышление любого альтернативного православия – это раскол нации и государства.

Игумен Иоанн (Ермаков) отметил, что за этими публикациями стоит персоналия главного редактора портала «Кредо.ру» Александра Солдатова, который не вылезает из Киева и работает в тесной координации с администрацией Порошенко. Таким образом, отметил отец Иоанн, «Патриарха Кирилла заказал режим Порошенко, а Солдатов пытается перевести стрелки с Порошенко на Путина».http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=28813

Вообще,противники Русской Церкви и России тщательно подготовились к новому витку войны с Русской Церковью и в Киеве,и в Москве:

Перед нами, на "Федералпресс" грязная дезинформация, предпринятая компрадорской частью элиты, мечтающей сдать Крым, ЛДНР, союз с Китаем, Путина, Патриарха Кирилла, Церковь, Российское государство ради сговора с Западом. Именно эти круги, рупором которых являются Навальный, бесноватое "Яблоко", общество "Здравомыслие"- Иноземцев, Прохоров, РБК, ряд административных фигур. Именно эти круги заказали опубликованное РБК "расследование", где утверждается ,что законное возвращение Церкви Исаакиевского и других Соборов вызовет "турбулентность"- то есть "протэсты" не признающего российский статус Крыма "Яблока". Именно эти круги в сговоре с киевской хунтой (посредником является главред антицерковного антироссийского сайта "Кредо" Александр Солдатов) реализуют план расчленения Русской Православной Церкви на конкурирующие "юрисдикции", используя "австрийское согласие" старообрядцев. Кстати, упомянутый храм Тихвинской Божией Матери на Серпуховском валу, принадлежащий православному бизнесмену, духовному чаду недавно почившего подвижника архимандрита Кирилла (Павлова), "Рогожке" никогда не принадлежал, он был, как и храм в Гавриковом переулке, «беспоповским". Поэтому, логичнее всего передать эти храмы старообрядным приходам Московского Патриархата и в противовес попыткам сделать "Рогожку" центром либерально-компрадорской "альтернативной Церкви" рукоположить старообрядного епископа Московского Патриархата.

Вообще, любые попытки ослабления Московского и всея Великой, Малой и Белой России и "Третьего Рима" Патриархата - это удар не только по Русской Церкви, но и по Российскому государству и Президенту Путину. Президент Путин и Патриарх Кирилл - «в одной лодке", и удар по одному - это удар и по второму.

Вообще, стиль работающего в Киеве "главкредина" Солдатова в этом бредовом "расследовании" виден невооруженным глазом - нужно посеять смуту между Церковью и государством в России, смуту в самой Церкви, чтобы в этих условиях оторвать УПЦ от МП и создать униатскую "украинскую поместную церковь".

"Аналитика" внутрицерковной ситуации в этом опусе поражает своей бредовостью и выражает навязчивое желание "солдатовых" реализовать раскол, смуту и расчленение Русской Православной Церкви. О заказе антироссийских сил на Патриарха Кирилла и Русскую Церковь говорит и настоящий путинский политтехнолог, член Ассоциации православных экспертов Олег Матвейчев. Противопоставления епископа Тихона (Шевкунова), Екатеринбургского митрополита Кирилла (мешающего проектантам "Уральской республики", Ташкентского митрополита Викентия, мешающего местным сепаратистам Казанского митрополита Феофана Патриарху Кириллу являются откровенным бредом, особенно безумно-показательные бредни про Екатеринбургскую митрополию. В Русской Православной Церкви - военная миссионерско-патриотическая дисциплина, противостоять Главнокомандующему - бесполезно. Другое дело, что сам Патриарх Кирилл поощряет максимальную активность и внутрицерковную дискуссию в рамках догматов Церкви, ее целостности на всей ее канонической территории и миссионерско-патриотического дискурса всех членов Церкви, в том числе упомянутых активнейших иерархов- миссионеров. Патриарх поставил задачу воцерковить Россию, причем всю -Великую, Малую и Белую и этим спасти ее, значит, нужно активно действовать.

Встреча Патриарха Кирилла с ведущими с ведущими патриотическими политологами была продолжением цикла выступлений Патриарха с обличением компрадорской части элиты, присягнувшей Западу, "ляхам" (цикл патриарших проповедей на открытии памятника Патриарха Ермогену) и была посвящена задаче укреплению духовного суверенитета страны и противодействию компрадорскому антицерковному антигосударственному антинационльному "элитно-медийному" лобби.

В противовес атакам на "Ермогена 21-го века "Святейшего Патриарха Великой, Малой, Белой России, "Третьего Рима" и все Северных Земель догматическая миссионерско-патриотическая дисциплина в Русской Православной Церкви будет укрепляться с целью осуществления генерального миссионерско-патриотического контрнаступления Русской Православной Церкви.http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=28815

Российское государство не просто услышало нашу информацию о сути провокаций киевской хунты и ее сторонников в Москве,но и адекватно -отреагировало- Президент России Владимир Путин не просто прибыл на Валаам,где долго беседовал с Патриархом Кириллом,но и остался на три в монастыре для внутренней духовной мобилизации. На Киевской же Руси в ответ на новый виток войны с Церковью последняя ответит всеобщей духовной мобилизацией.Напомним,что согласно своей Социальной Концепции, Церковь может объявить о недоверии государственной власти,действия которой смущают совесть верующих и призвать их к мирному гражданскому неповиновению такой власти.В мае против двух антицерковных законопроектов ,вынесенных на голосование Верховной Рады,собралось более 50 тысяч верующих. Их не услышали и теперь их соберется много больше.Через гонения они вспомнят о том,что они,то есть мы, православный русский народ Великой,Малой и Белой Руси.Так закалялась сталь!