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Детали

Константин Затулин: Украина целенаправленно и цинично отказывает в помощи жителям Донбасса


13.07.2017 13:14:08

Константин Затулин, 1-й зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, фракция «Единая Россия»:

Во-первых, участие России в восстановлении Донбасса уже происходит. Сегодня мы вынуждены оказывать поддержку людям, живущим на территориях ДНР и ЛНР, поскольку Украина со своей стороны ведет блокаду этих территорий, в том числе и хозяйственную. Так вот, в условиях блокады, которую осуществляет Украина, предложение в адрес России участвовать в восстановлении Донбасса является полнейшим цинизмом.

Если Украина озабочена этими территориями, то ее действия должны заключаться не в том, чтобы каким-то образом поставить Россию в невыгодное положение. Перво-наперво им нужно оборотиться на себя и снять с Донбасса блокаду, которая была начата радикалами и поддержана затем Порошенко.

Второе. Сегодня Украина совершенно не выполняет никаких обязательств по отношению к социально незащищенным людям, живущим на территориях Донецка и Луганска. Не стоит ли ей и в этом вопросе так же оборотиться на себя и начать выполнение собственных обязательств – даже не перед территориями, а перед людьми?

Россия не нуждается в том, чтобы ее тестировали на предмет благотворительности. Она не отказывает в помощи людям, попавшим в сложное положение. Украина же в этой помощи отказывает, и делает это целенаправленно и цинично.

Комментарий к статье Восстанавливать должны те, кто разрушал: Парламентарии о восстановлении Донбасса

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