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Детали
Эта музыка вечна!
|13.07.2017 10:56:48
Владимир Владимирович КорниловДиректор Центра евразийских исследований
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… Ровно 75 лет назад нацистcкая пресса Мариуполя сетовала, что Донбасс упорно не желает говорить по-украински. «На улицах, в учреждениях почти всюду звучит русский язык. Иностранцы, и в первую очередь немцы, удивленно спрашивают, почему это так», — писала 10 июля 1942 «Мариюпильска газета», редактировавшаяся руководителями местной ОУН (структура запрещена в РФ – ред.). Согласитесь, ничего не изменилось с тех пор!
Как и сейчас, украинские нацисты пытаются принудить всех перейти на мову:
Те, неукраинцы, которые думают дальше оставаться на работе на Украине, должны понять, что они не смогут стоять в первых рядах, но всегда будут занимать второстепенные места, когда не будут досконально орудовать украинской мовой и не будут ее употреблять в надлежащих случаях… Украинцы, помните, что вы уже больше не московские рабы, а свободный, благодаря Германии, народ…
Правда, в этих вечных сетованиях есть один любопытный момент, расходящийся с нынешними байками свидомых. Сейчас ведь расхожей сказкой являются заявления о том, что Донбасс «русифицировали в результате голодомора» — мол, истребили исконных носителей мовы и завезли из-за Урала кого-то. Но в 1942-м еще была свежа память о голоде 30-х и украинизации, поэтому тогда к таким байкам не прибегали. Наоборот, ОУНовцы признают, что основная масса украинцев прибыла в Мариуполь как раз в 1930-е, а до того там мовы вообще не слыхивали.
Ну, и характерной является заметка «Недопустимое сочувствие», в котором редакция предупреждает местных жителей о наказании за попытки спрятать красноармейцев, отставших при отступлении от своих (тогда их появилось немало в немецком тылу из-за тяжелого поражения под Харьковом) и не давать им продукты.
«Отдельные семьи кормят их и прячут в своих домах. Во времена войны подобное поведение, которое возникает из сочувствия, но в сущности своей направлено против немецкого строя, собственной беспечности и покоя в тылу, будет караться как можно строже. Взаимоотношения между населением и немецкими войсками должны быть целиком ясны», — вполне в коллаборационистском духе пишет газетенка, требуя сдавать наших воинов нацистам.
Подчеркну, главным редактором этой нацистcкой газетки был лидер местной ОУН Мыкола Стасюк.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.