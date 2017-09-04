Константин Затулин: Как Госдума упростит получение российского гражданства для украинцев

13.07.2017 10:03:28

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Об этом рассказал Ukraina.ru депутат Константин Затулин, комментируя принятие во втором чтении поправки к закону «О гражданстве», которая разрешает украинцам получать российское гражданство, не предоставляя справки из канцелярии Порошенко о выходе из гражданства Украины. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2017 года

-Какие именно поправки проголосовали сегодня в Госдуме?

— Сегодня в Государственной Думе голосовался уже принятый в первом чтении законопроект «О поправках к закону «О гражданстве», который изначально был связан с желанием предложить форму присяги для тех, кто получает его не по рождению, а также с желанием внести нормы, которые позволят лишать российского гражданства за заведомо ложные сведения при получении гражданства и за терроризм.

Вот в этот законопроект, который шел у нас во втором чтении, на этой неделе были и внесены важные поправки, которые касаются другой, но очень интересующей нас с вами темы: вопроса о возможности как-то разблокировать процедуру упрощенного получения российского гражданства для носителей русского языка и разблокировать его, в том числе для беженцев и вынужденных переселенцев с Украины.

В поправках, которые были приняты сегодня, речь шла исключительно о гражданах Украины, которые, как мы это знаем прекрасно, не могут получить от режима Порошенко справку о своем выходе из гражданства Украины.

-И в чем прогресс поправок, принятых сегодня?

— По сути, сегодня на территории Российской Федерации находится миллион с чем-то переселенцев с Украины, получивших здесь временное убежище. Они не смогли получить гражданство, так как не смогли добиться указа Порошенко о том, что они вышли из украинского гражданства, которое необходимо им при получении российского гражданства. На Украине обращения о выходе просто не рассматриваются.

Поэтому и была внесена поправка, авторами которой были представители всех фракций Государственной Думы — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Всего 10 человек.

Теперь, согласно этой поправки, будет просто достаточно того, что человек, претендующий на российское гражданство, нотариально заверит свое заявление о выходе из украинского гражданства. При этом одну копию отправит в украинское посольство или на Украину в тот или иной орган власти, а другую — предоставит в соответствующую российскую инстанцию, когда, например, пойдет в комиссию, которая определяет знание вами русского языка и предоставляет статус носителя русского языка.

Если этот законопроект будет принят в третьем, окончательном чтении, а он будет поставлен на голосование на следующей неделе, то поправка вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

-Кроме коллективной поправки, которая сегодня была проголосована, вы внесли свою личную поправку. В чем она заключается?

— Я ее внес в понедельник. Она заключается в снятии ограничения, что на российское гражданство может претендовать носитель русского языка, который сам или его родственники по прямой линии проживали на территории Российской империи или СССР на момент их распада, но только в пределах Российской Федерации.

Я предлагаю снять вот это ограничение — «в пределах Российской Федерации» — и заменить на следующую редакцию: «которые проживали в Российской империи или СССР, но за исключением следующих иностранных государств, перечень которых определяет правительство Российской Федерации».

Например, понятно, что Польша и Финляндия, когда-то входившие в состав Российской империи, войдут в этот список, потому что там нет носителей русского языка.

Если мы не хотим распространить эту норму на бывшие закавказские или среднеазиатские республики, то правительство эти страны снесет в вышеуказанных список, и в отношении их граждан поправка действовать не будет.

Вот эту поправку я и предложил, но, к сожалению, не все участники законодательного процесса поддерживают ее. Парламентский комитет по законодательству и государственному строительству, где она рассматривался, раскололся вчера во время голосования.

Поэтому после разного рода процедур и согласований мы не стали рассматривать мою поправку — я ее снял. Но предварительно спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что дает неделю комитету, чтобы он провел необходимые согласования с правительством, так как поправка очень важна.

Если она не будет принята, то шаг, который мы сделали в вопросе о выходе из гражданства, к сожалению, в значительной степени будет обнулен. Просто по определению наши соотечественники, например, из Украины не смогут претендовать на участие в процедуре, которая предоставляет статус носителя русского языка.

-А при получении российского гражданства наличие у претендента статуса носителя русского языка упрощает весь процесс?

— Да. Не требуется в таком случае разрешения на временное проживание. После прохождения комиссии, где ему дают статус носителя русского языка, он получает сразу вид на жительство, а потом через какое-то время он получает и гражданство.



Помимо ненужности РВП нет, как и в случае с программой переселения соотечественников, и квоты по регионам. Вам не надо будет ехать в Тулу или на Дальний Восток, если вы поселились в Москве или в Петербурге.

-Известный украинский журналист Виталий Портников уже назвал принятие этих поправок похищением Россией украинцев. Вы согласны с этим определением?

— Господин Портников мастер по части переиначивания смыслов и сваливания с больной головы на здоровую. Специально сообщаю ему, что получение российского гражданства проявляется индивидуально.

Если господин Портников считает всех, живущих на Украине, рабами режима Порошенко, который может давать, а может и не давать разрешения, чтобы украинские граждане голосовали ногами, уезжая в другие страны, то, конечно, мы похищаем «рабов господина Порошенко». Но мы не считаем людей, живущих на Украине, рабами, мы их считаем соотечественниками, своими братьями и сестрами.

Мы видим, что украинские власти не намерены проявлять добрую волю по отношению к своим гражданам, которые проживают, в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей, поэтому мы считаем нужным действовать так, как сами этого хотим.

А господин Портников может и дальше продолжать свои экзерсисы о «европейском выборе Украины» и так далее.

-В Госдуме уже лежит ваш законопроект, который вы внесли еще 30 декабря 2016 года. Вы не могли бы вкратце о нем напомнить?

— Он на ту же тему. Он касается носителей русского языка. Там я и предложил снять норму про «в пределах Российской Федерации». Это то, что я сейчас, по сути, и предложил.

Лед тронулся. Мы и другие уже внесенные законопроекты будем пробивать.

Я еще в феврале внес законопроект о детях смешанных браках, по которому ребенок может получить российское гражданство, если у него хотя бы один из родителей гражданин России. Для этого уже не нужно согласие другого родителя, не гражданина Российской Федерации.

А в мае я предложил законопроект о политическом убежище в России, чтобы дать, наконец-то, возможность назвать человека человеком, а кошку кошкой. Просто те люди, которые сюда приехали с Украины, отнюдь не добровольные переселенцы, не участники программы добровольного переселения. Они политэмигранты, и надо их так называть. Им надо дать политическое убежище.

К сожалению, на сегодня все это заблокировано, потому что действует устаревшее положение, принятое еще при Ельцине в 1997 году. По нему запрещается предоставлять политическое убежище тем гражданам тех стран, с которыми у нас безвизовый режим.

Если Порошенко и Турчинов введут визовый режим с Россией, то в логике Ельцина украинским гражданам можно будет предоставлять политическое убежище, но я не хочу быть зависимым от Порошенко и Турчинова. Считаю, что надо вещи называть своими именами и не только в отношении беженцев и политэмигрантов с Украины, но и политэмигрантов из других стран СНГ.

Россия в этом смысле роль страны-убежища должна подтвердить.

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