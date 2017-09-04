Эксперт: Отсрочка транша МВФ увеличит социальное напряжение на Украине

12.07.2017 16:56:19

Аза Ашотовна Мигранян Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

перейти на страницу автора



Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

Отсрочка очередного транша МФВ Украине до осени может увеличить социальное напряжение и породить новые политические риски на Украине, считает ведущий экономит института стран СНГ Аза Мигранян.

Международный валютный фонд отложил пятый транш Украине до осени, так как его эксперты пришли к выводу, что власти страны прилагают недостаточно усилий для развития институтов демократизации и в связи с некачественным проведением реформ по требованию МФВ. По мнению одного из ведущих специалистов по экономике института стран СНГ Азы Мигранян, подобное решение создает дополнительные политические риски для режима Порошенко, так как увеличит социальную напряженность из-за очередного срыва исполнения обещаний по выплатам бюджетникам.



Дело в том, что предыдущие транши и требования МВФ были выполнены некачественно и не в полной мере. И в этой связи МВФ решило отсрочить выплату очередного транша. Для правительства и для президента это означает, что они не смогут своевременно выполнять те обязательства, которые они взяли на себя по поддержанию государственных расходов, по формированию источников доходов для бюджетных учреждений, по подготовке к следующему отопительному периоду и так далее. Это связано с повышением рисков неплатежей в сфере государственных финансов по всем вопросам, которые обслуживает эта система. Это повышает и политические риски, так как может способствовать повышению социальной напряженности. В первую очередь, они попытаются выполнить требования МВФ, либо будут искать другие пути финансирования. Скорее всего, возможен и третий вариант – это отложенные платежи или номинальные платежи, которые по факту не подтверждены финансовыми потоками.

Перечисление средств отложили в том числе и по причине непринятия законопроекта по земельной реформе, сообщили ранее РТ.

Автор: Ольга Максимова

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.