Об опыте работы Республики Татарстан с соотечественниками за рубежом

10.07.2017 13:05:55

23 июня 2017 года на заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом было доложено Правительством Республики Татарстан об опыте работы Республики Татарстан с соотечественниками за рубежом.

Татары – являются вторым по численности народом Российской Федерации (5,5 млн. Человек). За пределами Российской Федерации проживает более 1 млн. татар, в таким странах как Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Беларусь, Украина, а также в государствах Европы Ближнего Востока, Северной Америки, Турции, Китае, Японии, Австралии и др. странах.

В Конституции Республики Татарстан закреплены организационно-правовые основы работы по поддержке соотечественников Статьей 14: республика «оказывает содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами Республики Татарстан».

Всемирный конгресс татар (ВКТ) занимается консолидацией татарского народа, его общественных объединений, содействует национально-культурному, социально-экономическому и духовному развитию татарского народа, а также участвует в разработке и реализации целевых программ в области национально-культурного развития. При ВКТ существуют такие Международные общественные организации как: Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям, Всемирная общественная организация татарских женщин «Ак калфак», Всемирный форму татарской молодежи, Совет по координации деятельности религиозных организаций.

Представители татарских общественных организаций состоят в региональных и страновых советах Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКСРС).

Также Республика Татарстан взаимодействует с МИД России. Представитель от Татарстана входит в состав Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Подписано соглашение о взаимодействии между Республикой Татарстан и Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Республика Татарстан проводит совместные мероприятия с МИД России, например, Форум молодых дипломатов стран ОИС и I Молодежный саммит стран БРИКС с участием соотечественников.

Из регионального бюджета финансируются культурно-образовательные и молодежные мероприятия: молодежные олимпиады по татарскому и по русскому языку, мероприятия за рубежом, оплата обучения соотечественников в вузах Татарстана и др.

В 2016 и первой половине 2017 г. Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов провел встречи с татарскими общинами (Чешской Республики, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Австрии, Германии и др.), на которой обсуждались вопросы поддержки и использования общественного, делового, творческого и научно-образовательного потенциала татарских общин; оказания методической помощи в изучении татарского языка, предоставления детской и учебной литературы; организации зарубежных гастролей и концертов театров, творческих коллективов республики; проведения Сабантуев; организации совместного отдыха молодежи в летних лагерях.

Работы с соотечественниками отнесена к приоритетным направлениям деятельности 15 представительств Татарстана за рубежом. Она занимаются налаживанием и развитием деловых контактов с предпринимателями из числа соотечественников; поддержкой ветеранов; поддержкой национальных творческих коллективов; проведение Сабантуев; организацией курсов татарского языка.

Также Республика Татарстан занимается проектами в области культуры. С 2005 года Казань принимает международный фестиваль мусульманского кино, который проходит под девизом «Через диалог культур к культуре диалога». Международная молодежная научно-исследовательская конференция им. Каюма Насыри (татарский учёный-этнограф, литератор и просветитель XIX века – прим. авт.) прошла в марте 2017 г. в пятнадцатый раз с участием представителей 9 стран. В 2016-2017 учебном году учебно-методические комплекты и художественная литература на татарском языке передана татарским общественным организациям Франции, Канады, Литвы, Америки.

Следует выделить работу с целевыми группами соотечественников. Каждый год проводится чествование и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и труда, поздравление с Днем Победы: уход за местами захоронения.

Ежегодно проводится форум «Деловые партнеры Татарстана». Представители зарубежных татарских диаспор привлекаются к участию во Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел, который прошел в марте 2017 г. в шестой раз. Обеспечивается поддержка бизнес-проектов татарских предпринимателей со стороны региональных органов власти и зарубежных представительств Республики Татарстан. Вместе с тем проводится работа с молодежью. В сентябре 2016 года в г. Казани прошел IV Российско-Азербайджанский молодежный форум, а также III Фестиваль тюркской молодежи. В рамках государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 гг.» ведется работа с сообществом молодых специалистов, работающих за пределами Республики Татарстан, и иностранных выпускников ВУЗов г. Казань. Ежегодно проводится фестиваль «Дни татарской молодежи».

В апреле 2017 года прошел V Всемирный форум татарских женщин «Ак калфак», темой которого было раннее развитие и воспитание детей в национальных традициях. Всемирная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» объединяет 456 филиалов в зарубежных странах и регионах РФ.

Особое внимание уделяется изучению истории татарского народа. В 2015 г. создано «Всетатарское общество краеведов». В 2017 году начата разработка нового туристического маршрута «Татар-Тур» по татарским местам России и ближнего зарубежья. А также ведется работа по созданию в г. Казани «Музея татарской эмиграции».

Муравьева Екатерина

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