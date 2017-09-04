Кризис украинской энергетики

10.07.2017 12:49:40

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

Несомненно, что между социально-экономическим положением России и Украины существует принципиальная разница. Так, базисом любой экономики является энергетика. И если ее роль в национальной экономике постоянно уменьшается, то перед страной стоит реальная угроза деиндустриализации. В связи с этим нельзя не увидеть, насколько пессимистичная картина наблюдается на Украине.

В настоящее время на территории Украины действуют четыре атомных электростанции (АЭС): Запорожская (шесть энергетических реакторов типа VVER-1000), Ровенская (два реактора VVER-440 и два VVER-1000), Хмельницкая (два реактора VVER-1000) и Южно-Украинская (три реактора VVER-1000). Всего в эксплуатации находится 15 энергоблоков советского производства (их разработчики находятся на российской территории) общей мощностью 13,9 ГВт. До 2014 г. это позволяло Украине не только производить значительное количество электроэнергии (43% в энергобалансе страны), но и экспортировать ее в другие страны. Так, в 2012 г. Украина экспортировала 9,7 млрд кВт·ч электроэнергии в Россию, Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Молдавию.

До 2011 г. все ядерное топливо на Украину поставлялось из России, но при его изготовлении использовался урановый концентрат, полученный на украинской территории. Позднее американская компания Westinghouse (в реальности ее контролирует японская компания Toshiba) поставила в эту страну 630 тепловыделяющих сборок (ТВС). Они были загружены в активную зону трех реакторов типа VVER-1000 вместе с российским ядерным топливом. Вопреки требованиям МАГАТЭ в сфере радиационной безопасности, американское топливо не было лицензировано со стороны российского разработчика. Причем, по имеющимся данным, техническая документация и иная информация, необходимая для создания американской версии этих ТВС, была получена путем промышленного шпионажа.

В июне 2012 г. на втором и третьем энергоблоках Южно-Украинской АЭС, которые эксплуатировались в опытном режиме на американском ядерном топливе, произошел перегрев тепловыделяющих элементов, что привело к повреждению ТВС и остановке указанных энергетических реакторов. По результатам проведенной проверки выявилась техническая ошибка при конструировании американского ядерного топлива. Убытки Украины от использования такого топлива составили 175 млн долл. Указанная проблема, которая могла привести к крупной аварии, была решена украинскими специалистами за счет загрузки в активную зону реакторов российских ТВС. После этого их работа была возобновлена.

Показательна реакция украинской стороны. Поначалу было установлено, что поставленные Westinghouse ТВС механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации в результате технических недостатков в их конструкции. Затем последнее стало замалчиваться, вместо этого стали говорить только о механических повреждениях, полученных в 2011 г. при их загрузке в активную зону энергетических реакторов.

Тем не менее, в середине мая 2014 г. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины дала свое согласие на использование доработанных ТВС американской компании Westinghouse на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС. При этом было заявлено, что действующим законодательством не предусмотрено лицензирование таких сборок для энергоблоков АЭС и выдача отдельной лицензии на его использование. Все это говорит о принятии политического, а не технически обоснованного решения. Как следствие, уже в декабре 2014 г. американская Westinghouse возобновила поставки доработанных сборок ядерного топлива. И первую партию такого ядерного топлива получила именно Южно-Украинская АЭС. Соответствующий контракт будет действовать до 2020 г.

По этому поводу российские эксперты отмечают, что применение топлива производства американской компании Westinghouse на АЭС Украины является нарушением стандартов безопасности, это ведет к резкому уменьшению коэффициента использования установленной мощности и даже аварии. Они предупреждают, что дальнейшие попытки применения ТВС американского производства неизбежно порождают угрозу выхода из строя украинских энергетических реакторов и повышают вероятность техногенных катастроф. Подобное на Хмельницкой или Ровенской АЭС при господствующей «розе ветров» непосредственно угрожает безопасности европейских стран.

Нужно обратить внимание, что в ближайшие годы из 15 действующих на Украине энергетических реакторов для 10 завершается срок проектной эксплуатации. Так, для Запорожской АЭС в нынешнем году четыре из шести энергетических реакторов требуют продления срока эксплуатации или прекращения работы. Все три энергетических реакторов Ровенской АЭС и два из трех реакторов Южно-Украинской АЭС уже вышли за сроки проектной эксплуатации. На Хмельницкой АЭС срок эксплуатации одного энергетического реактора должен быть продлен до конца 2017 г. Совершенно неясно, как украинская сторона продлевает сроки эксплуатации указанных реакторов при отсутствии российских специалистов из предприятий-разработчиков. В любом случае подобное создает существенные риски для безопасной эксплуатации этих энергоблоков.

Вывод же из эксплуатации сразу десяти энергетических реакторов станет для Украины экономической катастрофой. Так, по данным Национального экологического центра Украины, минимальная стоимость вывода всего одного энергоблока из эксплуатации превышает 660 млн долл. И для этого требуется не менее пяти лет, что предполагает не только демонтаж всего установленного оборудования, но и очистку территории и захоронение радиоактивных отходов.

С точки зрения ядерной безопасности продление срока эксплуатации энергетических реакторов до 50-60 лет возможно. Однако большинство элементов таких реакторов рассчитаны не более чем 20-летний период работы. Для того, чтобы продлить работу энергоблока, необходимо заменить все элементы, которые уже устарели или могут износиться в течение ближайшего времени. Это потребует около 375 млн долл. на один энергоблок гигаватного класса. Такие финансовые средства можно получить двумя способами: путем повышения тарифов на атомную электроэнергию или привлечения кредитов. Однако повышение тарифов может привести, например, к существенному подорожанию как стоимости электроэнергии для местного населения, так и цены проезда на муниципальных видах транспорта. Что же касается кредитов, то этот вариант «Энергоатом» использует постоянно. И размер задолженностей исчисляется миллиардами гривен.

Иначе сложится ситуация, если в корпусе энергоблока будут выявлены трещины. Такой энергетический реактор придется срочно выводить из эксплуатации.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о величине уже упоминавшегося коэффициента использования установленной мощности на украинских АЭС. Ныне он меньше 0,70 и продолжает снижаться. В России эта важнейшая характеристика атомной энергетики равна 0,82. При восстановлении российско-украинского сотрудничества в ядерной сфере такое повышение указанной характеристики возможно и для Украины, что равносильно строительству двух новых энергетических реакторов типа VVER-1000.

Еще одна сфера возможного российско-украинского сотрудничества – обращение с радиоактивными отходами. Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС ранее вывозилось для утилизации (переработки) на российское производственное объединение «Маяк». В Москве были готовы продолжить такое сотрудничество, но иного мнения придерживались в Киеве. Именно поэтому в августе 2001 г. на Запорожской АЭС построили сухое хранилище для ОЯТ. Проектный объем такого хранилища составляет 380 контейнеров, что обеспечит хранение отработанных топливных сборок в течение всего срока эксплуатации атомной электростанции. В декабре 2005 г. украинская государственная атомная энергетическая компания «Энергоатом» подписала договор с американской компанией Holtec International на проектирование и строительство хранилища ОЯТ сухого типа для остальных АЭС в Чернобыльской зоне отчуждения. Однако только в начале июня 2017 г. такой проект был утвержден Правительством Украины, ввиду крайней ограниченности финансовых ресурсов сроки его реализации остаются неясными. Отправка же ОЯТ с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС прекратилась (по украинским данным, она продолжается, что вынуждает бюджет страны тратить ежегодно 200 млн долл.). Это создает серьезную экологическую проблему для близлежащих территорий ввиду переполнения соответствующих хранилищ вблизи этих АЭС.

Ввиду колоссального роста убытков, украинская компания «Энергоатом» не имеет средств для проведения мероприятий по ядерной безопасности, реализации инвестиционных программ и восстановлению основных фондов. Отсутствуют также финансовые средства для сооружения централизованного хранилища ОЯТ. Начинают останавливаться предприятия, работающие в кооперации с компанией «Энергоатом».

Ранее Москва планировала выделить Киеву кредит в размере 6 млрд долл. с целью создания в Кировограде завода по производству ядерного топлива и достройки 3-его и 4-его энергоблоков Хмельницкой АЭС. Это полностью отвечало украинским национальным интересам и укрепляло ее энергетическую безопасность. Вместо этого был выбран исключительно прозападный курс. Как следствие, после крупной аварии на АЭС «Фукусима-1» и ужесточения стандартов по безопасности сооружаемых энергетических реакторов на Западе потребовали отказаться от использования при достройке энергоблоков уже имеющегося фундамента. В связи с этим смета такого строительства выросла до 12 млрд долл.

Забывает украинское руководство и о трагедии на Чернобыльской АЭС, которая с 15 декабря 2000 г. выводится из эксплуатации. Над ее разрушенным 4-ым энергоблоком было создано изоляционное сооружение «Укрытие» (бетонный саркофаг), но по истечении двадцати лет это не гарантировало от возможного выброса радиоактивных веществ. Поэтому в связи с высокой степенью рисков в случае разрушения старого саркофага над ним построен еще один купол, получивший название «Укрытие-2». Новый объект представляет собой стальную конструкцию высотой 108 м и длиной 150 м, под которой поместился старый саркофаг и вспомогательные сооружения. 29 ноября 2016 года объект «Укрытие-2» был сдан в эксплуатацию.

На создание таких объектов были потрачены значительные финансовые средства. В случае же повторения подобных событий на других АЭС такие аналогичные средства Киев найти просто не сможет. Не говоря уже о радиоактивном заражении близлежащих территорий.

Ранее на Украине 45% энергобаланса страны давали тепловые электростанции, которые в значительной степени работали на российском природном газе. Гидроэнергетика страны, включая гидроаккумулирующие электростанции, давали всего 12% энергобаланса, а использование возобновляемы источников энергии (например, ветряные электростанции) – менее 1%. Перспективы тепловой энергетики на Украине остаются неясными, так как основные электростанции находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, включая Углегорскую (3,6 ГВт), Луганскую, Мироновскую и Старобешевская (по 2,4 ГВт). В совокупности они имеют 10,8 ГВт установленной мощности, что сравнимо с аналогичной характеристикой для всей атомной энергетики Украины.

В таких условиях сокращение производства электроэнергии на украинских АЭС компенсировать нечем, что исключает саму возможность какой-либо новой индустриализации страны. Причем закупки в США, ЮАР или другом месте угля никак не смогут решить эту проблему, так как украинские тепловые электростанции, в основном работают на природном газе (это более важно для отопления домов, чем для производства электроэнергии).

Ошибочная политика нынешнего руководства Украины осуществляется в неблагоприятных для него внешнеполитических условиях. Во-первых, во Франции начинают говорить о возможности выстраивания отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Новый президент Франции Эммануэль Макрон оказался не проамериканским, а пронемецким. По-видимому, ядро Европейского союза (ЕС) будет усилено на фоне Brexit (выхода Великобритании из ЕС). Но, ввиду все большей необходимости разрешения внутриевропейских проблем, интерес к Украине будет ослабевать. Поэтому крайне маловероятно, что в эту страну пойдут большие инвестиции, особенно учитывая высокие риски вложения денег.

Во-вторых, после замены руководства Франции и в условиях избирательного процесса в Германии «нормандская четверка» частично себя исчерпала. Сейчас ее пытаются укрепить за счет российско-американского диалога, будущее которого неизвестно. Как следствие, международная ситуация, в том числе по Украине, находится в высокой степени непредсказуемости, в первую очередь, из-за США. Причем слова и дела, как государственного секретаря Рекса Тиллерсона, так и президента Дональд Трампа часто расходятся с делами.

Несомненно, что американцы хотят начать диалог по украинскому вопросу. И они понимают, что самая большая проблема для развития российско-американских отношений – это украинский, а не сирийский кризис. И если удастся найти некий компромисс по Украине, тогда удастся вытянуть и другие проблемы, по которым есть некоторые совпадения позиций.

С другой стороны, Государственном департаменте США до сих пор не поменяли высшее руководство. А среднее его звено – антироссийское, которое торпедирует все, что будет приниматься на уровне президентов наших стран.

В-третьих, в условиях нарастания социально-экономических проблем внутренний рынок Украины не будет расширяться. Следовательно, покупательская способность местного населения уменьшится, что отрицательно скажется на заинтересованности Запада в экспорте сюда собственных товаров.

Фактически у Украины остается единственная возможность для восстановления национальной экономики за счет более активного вовлечения в СНГ. На это в принципе Киев может пойти, но только после ухода со своего поста Петра Порошенко, что может состояться в рамках российско-американских договоренностей. Несомненно, что такая деятельность будет сопровождаться частичным восстановлением отношений Республики Украина с Российской Федерацией. Соответствующие возможности для этого в СНГ существуют.

Следует заметить, что по уровню средней зарплаты Украину можно сопоставить с наиболее бедными государствами постсоветского пространства: Киргизией и Таджикистаном. И ситуация в этой сфере будет ухудшаться, но никакого социального взрыва на Украине без внешнего вмешательства не будет. Это еще раз говорит о необходимости для Киева укрепления отношений со странами СНГ, с тем чтобы восстановила имеющиеся ресурсы.

Таким образом, украинские национальные интересы все более настоятельно требует частичного восстановления отношений с РФ посредством активизации деятельности в рамках СНГ. Однако нынешнее руководство страны упорно старается этого не замечать. По-видимому, ситуация в этой области может измениться к лучшему только после замены на Украине правящей элиты, в том числе в рамках российско-американского диалога.

Владимир Евсеев,

заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС

* Фрагмент выступления на семинаре «Политические и социально-экономические последствия Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом» (Институт стран СНГ, г. Москва, 2017 г.)

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