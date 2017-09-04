"Расулевские чтения" прошли в Челябинской области

10.07.2017 11:34:46

С 6 по 8 июля заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев принимал участие в проходивших в Челябинской области ежегодных "Расулевских чтениях". Они проводятся как дань памяти великому суфийскому духовному наставнику прошлого Зейнулле ишану Расулеву начиная с 2012 года.

Чтения торжественно открылись 6 июля в Челябинске презентацией уникальной выставки "Ислам. История, традиции, культура", на которой было представлено более 500 предметов из Музея истории религии (Санкт Петербург), Музея истории исламской культуры (Казань), Национального музея республики Башкортостан (Уфа), а также муниципальных музеев Челябинской области. Среди экспонатов были представлены мусульманские священные книги, старинные предметы быта и элементы одежды, ювелирные украшения, оружие. Особое место занимает факсимильная копия Корана Османа, или Самаркандского куфического Корана. Это довольно редкое издание, до наших дней во всем мире сохранилось только несколько его копий.

На открытии выставки с приветствиями выступили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.

На следующий день 7 июля в г. Троицке, где долгое время прожил великий шейх Тасаввуфа Зейнулла хазрат Расулев, основав всемирно известное медресе "Расулия", открылась Всероссийская научно-практическая конференция "Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России". К началу мероприятия организаторами был издан сборник материалов конференции, в который вошёл доклад заведующего отделом исламских исследований Ильдара Сафаргалеева "Мусульманское онлайн образование в России и позитивный зарубежный опыт".

В работе конференции также приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, Верховный муфтий Талгат Таджуддин, заместитель муфтия Дагестана Ахмад Хакаев, заместитель директора Уфимского научного центра РАН Айслу Юнусова, старший научный сотрудник РИСИ Галина Хизриева, другие представители российского экспертного и мусульманского сообщества.

По завершении чтений их участники посетили могилу Великого Шейха на местном мусульманском кладбище и воздали его душе благие молитвы.

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