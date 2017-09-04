Заговор компрадорских элит против "Ермогена 21-го века" - Святейшего Патриарха Кирилла

07.07.2017 17:13:43

Перед нами, на "Федералпресс" грязная дезинформация, предпринятая компрадорской частью элиты, мечтающей сдать Крым, ЛДНР, союз с Китаем, Путина, Патриарха Кирилла, Церковь, Российское государство ради сговора с Западом. Именно эти круги, рупором которых являются Навальный, бесноватое "Яблоко", общество "Здравомыслие"- Иноземцев, Прохоров, РБК, ряд административных фигур. Именно эти круги заказали опубликованное РБК "расследование", где утверждается ,что законное возвращение Церкви Исаакиевского и других Соборов вызовет "турбулентность"- то есть "протэсты" не признающего российский статус Крыма "Яблока". Именно эти круги в сговоре с киевской хунтой (посредником является главред антицерковного антироссийского сайта "Кредо" Александр Солдатов) реализуют план расчленения Русской Православной Церкви на конкурирующие "юрисдикции", используя "австрийское согласие" старообрядцев. Кстати, упомянутый храм Тихвинской Божией Матери на Серпуховском валу, принадлежащий православному бизнесмену, духовному чаду недавно почившего подвижника архимандрита Кирилла (Павлова), "Рогожке" никогда не принадлежал, он был, как и храм в Гавриковом переулке, «беспоповским". Поэтому, логичнее всего передать эти храмы старообрядным приходам Московского Патриархата и в противовес попыткам сделать "Рогожку" центром либерально-компрадорской "альтернативной Церкви" рукоположить старообрядного епископа Московского Патриархата.

Вообще, любые попытки ослабления Московского и всея Великой, Малой и Белой России и "Третьего Рима" Патриархата - это удар не только по Русской Церкви, но и по Российскому государству и Президенту Путину. Президент Путин и Патриарх Кирилл - «в одной лодке", и удар по одному - это удар и по второму.

Вообще, стиль работающего в Киеве "главкредина" Солдатова в этом бредовом "расследовании" виден невооруженным глазом - нужно посеять смуту между Церковью и государством в России, смуту в самой Церкви, чтобы в этих условиях оторвать УПЦ от МП и создать униатскую "украинскую поместную церковь".

"Аналитика" внутрицерковной ситуации в этом опусе поражает своей бредовостью и выражает навязчивое желание "солдатовых" реализовать раскол, смуту и расчленение Русской Православной Церкви. О заказе антироссийских сил на Патриарха Кирилла и Русскую Церковь говорит и настоящий путинский политтехнолог, член Ассоциации православных экспертов Олег Матвейчев. Противопоставления епископа Тихона (Шевкунова), Екатеринбургского митрополита Кирилла (мешающего проектантам "Уральской республики", Ташкентского митрополита Викентия, мешающего местным сепаратистам Казанского митрополита Феофана Патриарху Кириллу являются откровенным бредом, особенно безумно-показательные бредни про Екатеринбургскую митрополию. В Русской Православной Церкви - военная миссионерско-патриотическая дисциплина, противостоять Главнокомандующему - бесполезно. Другое дело, что сам Патриарх Кирилл поощряет максимальную активность и внутрицерковную дискуссию в рамках догматов Церкви, ее целостности на всей ее канонической территории и миссионерско-патриотического дискурса всех членов Церкви, в том числе упомянутых активнейших иерархов- миссионеров. Патриарх поставил задачу воцерковить Россию, причем всю -Великую, Малую и Белую и этим спасти ее, значит, нужно активно действовать.

Встреча Патриарха Кирилла с ведущими с ведущими патриотическими политологами была продолжением цикла выступлений Патриарха с обличением компрадорской части элиты, присягнувшей Западу, "ляхам" (цикл патриарших проповедей на открытии памятника Патриарха Ермогену) и была посвящена задаче укреплению духовного суверенитета страны и противодействию компрадорскому антицерковному антигосударственному антинационльному "элитно-медийному" лобби.

В противовес атакам на "Ермогена 21-го века "Святейшего Патриарха Великой, Малой, Белой России, "Третьего Рима" и все Северных Земель догматическая миссионерско-патриотическая дисциплина в Русской Православной Церкви будет укрепляться с целью осуществления генерального миссионерско-патриотического контрнаступления Русской Православной Церкви.

Источник



Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.