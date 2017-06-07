Украинская катастрофа: взгляд из Белоруссии

06.07.2017 10:43:28

Катастрофа на Украине спровоцирована деятельностью тех политических сил, которые ориентированы на европейский выбор, их желанием встроить свою страну в однополярный мир. Но европейский выбор, то есть однополярный мир – это тупиковый, бесперспективный вариант для Украины, поскольку он исходит не из интересов украинского народа, а из геополитических притязаний США и НАТО. Если мы не будем понимать этого действительного мирового контекста, мы будем путаться в оценке социально-политической ситуации на Украине. Поэтому те политические силы, которые сегодня находятся у власти в Киеве, по всем критериям следует квалифицировать как несамостоятельные, полностью зависимые от Вашингтона и Брюсселя. Следует согласиться с Президентом России Владимиром Путиным, который в фильме американского режиссера Оливера Стоуна акцентировал внимание, что, поддерживая националистические элементы на Украине, США исходили не из соображений свободы выбора украинского народа, а преследовали цель помешать любому сближению России с Украиной [1].

Бандеровцы на Украине называют себя силами европейской интеграции, приверженцами европейских ценностей. Но это на словах. А на деле такие евроинтеграционные организации, как «Свобода», «Правый сектор»* и аналогичные им структуры ориентированы на конфронтацию, насилие, разжигание национальной ненависти как внутри страны, так и в межгосударственных отношениях. Кстати, еще в декабре 2012 года, когда партия «Свобода» прошла в украинский парламент, Европарламент принял специальную резолюцию, назвав ее расистской, антисемитской, ксенофобской и призвал все другие политические силы не сотрудничать со «Свободой» и не вступать с ней в коалицию. Представлять этих политиков приверженцами демократических ценностей, патриотами Украины – это не только насмешка над здравым смыслом, но прямое оскорбление, самое настоящее святотатство в отношении всех тех, кто освобождал Украину и Европу от коричневой чумы.

Поддерживая современных бандеровцев на Украине, господствующая элита США и Евросоюза тем самым раскрывает подлинную сущность своей антидемократической власти, политической системы и антиисторической внешней политики. Как бы она ни разглагольствовала о правах человека и демократии, но факт остается фактом: разгул неонацистов, антисемитов, русофобов ей роднее и ближе по духу, чем мир и справедливость на украинской земле.

Естественно, те здравые силы на Украине, те украинские регионы, которые не желают, чтобы неонацисты и русофобы диктовали им, как они должны жить, насиловали их разум и волю, выступают против подобной перспективы развития своей страны. Отсюда и требование, что они сами должны определять будущее своего региона и своей судьбы. Это законное право граждан, исповедующих принципы демократии и свободы. И когда крымчане потребовали проведения референдума о статусе своей республики, то препятствовать этому, прикрываясь лицемерной трактовкой ненарушимости внутреннего законодательства Украины – значит становиться на какую угодно позицию, но только не на международную и демократическую. Ведь право крымчан на свою свободу тождественно правам человека, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека ООН. И когда западные политические лицемеры заявляют о неправомерности крымского референдума, они тем самым отрицают и права человека. Ибо как свобода одного человека не может зависеть от желания другого человека, так и свобода крымчан не может зависеть от разрешения киевских властей. Свобода народа, как и свобода человека, определяется не желаниями других субъектов политики, а лишь самим народом на своем референдуме.

К примеру, Шотландия в Великобритании решила провести в 2014 году референдум о своей государственной независимости. Конечно, Лондон выступал против проведения такого референдума. Но он выступал против проведения подобного референдума, нисколько при этом не отрицая права шотландцев на его проведение. Полемика велась не с точки зрения недопустимости шотландского референдума, а исключительно в плоскости положительности или отрицательности результатов этого референдума для самих шотландцев, то есть в рамках общепризнанных демократических традиций и принципов.

Почему же, спросим, Шотландии можно было проводить референдум, а Крыму – нельзя? Почему же вокруг крымского референдума западные политики и их марионетки поднимают истерику о недопустимости волеизъявления крымчан и занимаются всяческими инсинуациями против России? Потому, ответим, что как вашингтонские и брюссельские политики, так и украинские евроинтеграторы никакого отношения к демократии и правам человека не имеют. Они так относятся к демократии, как фарисеи к соблюдению десяти заповедей. Когда они произносят «почитай отца и матерь свою», то в их устах это означает «продай отца и матерь свою». Когда они декламируют «не прелюбодействуй», то на практике это означает «свобода однополым бракам». Когда они говорят «не лжесвидетельствуй», то в действительности речь идет о политике двойных стандартов.

Кстати, Каталония собирается провести референдум о своей независимости от Испании. И если испанские власти будут аргументировать таким образом, что волеизъявление каталонцев о своей независимости зависит от разрешения Конституционного суда Испании, то это также будет ничего общего не иметь ни с демократией, ни с правами человека.

Недопустимо разжигать ненависть между братскими народами – русскими и украинцами. Нельзя противопоставлять братские страны – Россию и Украину, как это делают западные политики и их приспешники на Украине. Защита русских людей, русскоязычного населения на Украине, защита их национального достоинства, права разговаривать на своем языке, любить свою историю, поклоняться своим памятникам и святыням – это одновременно защита и самих украинцев от антиукраинской политики так называемого «правительства победителей». Думается, что это прекрасно понимают и в Вашингтоне, и Брюсселе, которые защищают даже права физиологических извращенцев (геев, транссексуалов), но почему-то отказывали крымчанам в праве самим решать свою судьбу. Ведь свобода народа в конечном итоге зависит от самого народа.

Совсем недавно много дискутировали на тему федерализации Украины. Одни политики и эксперты утверждали, что только при условии конституционной реформы, учитывающей интересы юго-восточных регионов можно остановить сползание Украины к катастрофе, другие – наоборот, категорически заявляли о неприемлемости федерализации, поскольку она неизбежно приведет к распаду украинской государственности.

В чем, на наш взгляд, ущербность точки зрения, которая отрицала правомерность требования федерализации Украины? В том, что данная точка зрения базировалась на логике возможности. Проблема заключается в том, что логика возможности исходит не из анализа конкретной действительности, а из абстрактных рассуждений, для доказательства которых пытаются найти подходящие аргументы. Поскольку любое реальное политическое явление может быть выражено в такой абстрактной форме, то наиболее абсурдные и бессмысленные вещи могут рассматриваться как возможные.

К примеру, возможно, что американский президент станет иранским аятоллой, ибо он, будучи человеком, может принять ислам и сделаться мусульманским проповедником. Возможно, что Порошенко станет российским президентом, ибо, переехав на жительство в Россию и получив российское гражданство, он может заняться политической деятельностью и быть избранным главой российского государства. И так до бесконечности. Чем необразованнее человек, чем менее известны ему определенные отношения предметов, о которых он рассуждает, тем более он склонен распространяться о всякого рода пустых возможностях.

Существует даже ироническое выражение – политики пивных заведений, которые как раз рассуждают о политических событиях на основании логики возможности. Настоящий политик в своем анализе исходит не из возможности, а из реальной действительности.

О чем свидетельствует сегодняшняя политическая действительность Украины? О том, что унитарной Украины уже нет. Страна со всей очевидностью раскололась на Запад и Юго-Восток. Причем этот раскол носит ментальный, культурный, исторический, политический, экономический характер. Философски выражаясь – это антагонистический раскол и примирить непримиримые части страны на принципе унитаризма уже невозможно. В такой ситуации сохранение унитарной Украины означает установление диктатуры Запада над Юго-Востоком. Но это уже не демократическое, а бандеровское единство государства, так сказать, унитарная бандеровщина.

Кто ратует за унитарную Украину в самой Украине? Ярош и Тягнибок, Турчинов и Яценюк, Порошенко и Гройсман. То есть альянс неонацистов, русофобов и олигархов. О чем это говорит? О том, что унитарная Украина не в возможности, а в действительности будет только Украиной бандеровской, неонацистской, олигархической. Власть в такой унитарной стране уже принадлежит и в будущем будет принадлежать наиболее реакционным, наиболее профашистским, наиболее олигархическим элементам на Украине. От такого унитаризма люди, сохранившие хотя бы элементарное чувство порядочности, обязаны открещиваться как от сатаны.

Но что мы видим в действительности, а не в возможности? Оказывается, те западные политики, которые на всех перекрестках клянутся в своей любви к демократии и правам человека, как раз и настаивают на сохранении именно унитарной Украины, которая объективно является Украиной неофашистской, олигархической.

Казалось бы, зачем США и Евросоюзу нужен такой чудовищный унитаризм? Ларчик открывается просто. Дело в том, что этот чудовищный унитаризм направлен против России. А все, что направлено против России, для западных политиков как бальзам на душу. Русофобия – это и есть западное понимание демократии и навязывание такой демократии другим странам. Дело в том, что русофобия давным-давно укоренена в ментальных структурах господствующего класса Запада. Его альянс с бандеровцами на Украине не случаен, а закономерен, обусловлен общей русофобской природой как украинских неонацистов, так и их западных покровителей. Для последних, в соответствии с их русофобской сутью, профашистские, националистические организации на Украине являются именно демократическими структурами. Такова логика всех русофобов как на Западе, так и в постсоветских республиках. Своей антироссийской политикой западные фарисеи толкают Украину к катастрофе.

Вот и получается, что федерализация Украины – это была и есть реальная альтернатива бандеровской Украине. Федерализация Украины привела бы к политическому равновесию вcе регионы Украины и положила бы начало успокоению украинского общества. Федерализация Украины поставила бы все националистические, неонацистские структуры («Свободу», «Правый сектор», «Батькивщину», «Удар») в ситуацию ментального остракизма и выбросила бы их на обочину политической жизни страны.

Федерализация Украины – это был бы реальный спасательный круг украинской государственности. Кроме того, федерализация отвечала бы и внешнеполитическим интересам Украины, поскольку она не на словах, а на деле закрепляла бы внеблоковый статус страны. Украину при федерализации нельзя уже было бы использовать в качестве инструмента конфронтации со своими соседями, провоцирования всяких милитаристких проектов. Отпали бы предлоги для появления НАТО на Украине, так как очевидно, что Юго-Восток страны не приемлет натовского присутствия.

Следовательно, и на западе Украины НАТО не появился бы, поскольку такое появление означало бы, что сами натовцы раскалывают страну на враждебные части и разрушают украинскую государственность. Федерализм – это была бы хорошая прививка от натовской заразы. Таким образом, федерализация Украины объективно укрепляла бы всю систему стабильности и безопасности, укрепляла бы подлинную демократию на Европейском континенте. А это было быв интересах России, Белоруссии и Украины.

Литература

1. Путин: США стремятся во что бы то ни стало не допустить сближения Украины и России / https://news.tut.by/world/547268.html (дата доступа: 14.06.2017).

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