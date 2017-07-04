Салафита будут лечить казанским воздухом

06.07.2017 10:04:07

В руководстве Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) осуществляется важная рокировка. Мухтасиба (руководителя районного объединения общин) Нижнекамского района Юсуфа Давлетшина переводят в Казань – мухтасибом Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана. Глава мусульман этих районов – фактический духовный лидер Казани. До недавнего времени на этом посту находился бывший мухтасиб Казани Мансур Джалялетдинов – ветеран татарстанской политики, имам-хатыб мечети Марджани, которую посещает президент Татарстана Рустам Минниханов. Как сообщили автору этой статьи в ДУМ РТ, Джалялетдинова переводят заместителем к муфтию Татарстана Камилю Самигуллину. Давлетшин, в свою очередь, прогнозируется татарстанскими СМИ как вероятный преемник Самигуллина на посту муфтия. Если такое произойдет, то Давлетшин будет вторым по счету главой ДУМ Татарстана, исповедующим салафитские взгляды.

Первым муфтием-салафитом в Татарстане был Гусман Исхаков, смещенный с поста в 2011 году после истории с функционированием на юге региона вооруженного джихадистского подполья. В те годы стал известен на всю Россию в джихадистском контексте и Юсуф Давлетшин – в связи с ситуацией в нижнекамском медресе «Рисаля». Предшественником Давлетшина в Нижнекамске был джихадистский проповедник Рамиль Юнусов – бывший имам казанской мечети Кул Шариф, эмигрировавший в Лондон после убийства заместителя муфтия Татарстана Валиуллы Якупова и подрыва машины муфтия Илдуса Файзова. Давлетшин сейчас занимается популяризацией творчества своего земляка Юнусова. В группе соцсети «ВКонтакте», где выложены лекции Давлетшина по «чистому исламу», есть лекции и проповеди Юнусова.

Что Нижнекамский район, где расположены стратегически важные предприятия нефтехима, стал рассадником ваххабитов, на официальном уровне подтверждают президент Татарстана Рустам Минниханов, глава МВД республики Артем Хохорин. Район – стабильный региональный лидер по количеству «эмигрантов на джихад» в Сирию и в террористические ячейки Северного Кавказа. Что, впрочем, логично. Исламу мухтасиб Давлетшин обучался в салафитском медресе «Йолдыз» в Набережных Челнах. Шакирды (студенты) этого медресе в 90-х годах «отметились» в Чечне у террориста Хаттаба. Студент Денис Сайтаков в 1999 году был объявлен в розыск как причастный к взрывам жилых домов в Москве.

В Дагестане или Чечне имама с таким специфическим бэкграундом, какой у Давлетшина, давно привлекли бы к уголовной ответственности. Но в Татарстане причастность к салафитам карьерному росту не мешает. Давлетшин в начале марта 2015 года стал членом Совета улемов (богословов) ДУМ Татарстана, получил право издавать фетвы. В Совет улемов вместе с ним вошел другой известный салафит – экс-муфтий Исхаков.

В этом году у Давлетшина – новый взлет в карьере. Муфтий Камиль Самигуллин в конце июня с.г. выдвинул кандидатуру Давлетшина на выборах мухтасиба Вахитовского и Приволжского районов Казани. Учитывая местную специфику, корректнее говорить о свершившемся факте назначения Давлетшина. Членство в Совете улемов дает Давлетшину сан муфтия (слово «муфтий» переводится с арабского как «издающий фетвы»), а должность мухтасиба – власть практически по всей Казани.

СМИ Татарстана указали и местопребывание уже фактического духовного лидера мусульман Казани – Закабанную мечеть. Ее нынешний настоятель Сайгидджафар Лутфуллин, ярый противник салафитов, сейчас в опале по причине многолетнего отстаивания «чистоты» мусульманских нравов и критики властей. В декабре 2013 года, когда в Казани давал концерт Элтон Джон, Лутфуллин назвал певца дьяволом в облике педераста. Чаша терпения у Казанского кремля переполнилась, когда в сентябре 2016 года Лутфуллин развернул в соцсетях кампанию против певицы Резеды Ганиуллиной, исполнившей танец живота у строящейся в Болгаре Белой мечети. Имама вызвали на ковер к Минниханову, а потом «завернули» на переаттестации, объявив, что он не читает Коран в оригинале, потому что не знает арабского языка. Неаттестованный имам лишается права быть имамом и руководить мечетью.

Покровительствует Давлетшину мэр Казани Ильсур Метшин – выходец из Нижнекамска, родной брат главы Нижнекамского района Айдара Метшина. Есть мнение, что Ильсур Метшин – возможный преемник Минниханова. А Давлетшина уже называют следующим муфтием Татарстана. Он должен сменить Камиля Самигуллина в 2021 году, может быть, и раньше.

«Ситуация со стороны выглядит странно: в республике, где борются с радикалами, фактическим мухтасибом Казани сделали ваххабитского проповедника, – говорит завотделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев. – Но в таком раскладе есть позитивный момент. Давлетшина выводят из салафизированного Нижнекамска в традиционную Казань для того, чтобы нижнекамские салафиты лишились духовного лидера и сошли на нет. А в Казани Давлетшину придется измениться. На него будут влиять в Духовном управлении, на уровне приходов. Из активного проповедника он вскоре станет пассивным, а возможно, и полностью поменяет свои убеждения. Так случилось с одним пакистанцем – преподавателем Российского исламского университета. Он раньше был радикалом, а потом женился на местной жительнице, и теперь его не отличить от татарина-ханафита (придерживающегося традиционной для татар богословско-правовой школы. – «НГ»). Молох казанского социума переломал этого бывшего радикала за очень короткое время».

Остается надеяться, что «целебный» для других ревнителей чистоты ислама воздух Казани принесет смягчение нрава и новому мусульманскому лидеру районного объединения мечетей.



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