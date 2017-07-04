Константин Затулин провёл очередной приём граждан в Сочи





Со­чин­цы об­ра­ща­ют­ся к пар­ла­мен­та­рию с са­мы­ми раз­ны­ми воп­ро­са­ми. Ос­новные – это жа­ло­бы на сто­имость ус­луг ре­сур­соснаб­жа­ющих ор­га­ни­за­ций, а так­же не­за­кон­ное стро­итель­ство.



Эко­ло­ги­чес­кие проб­ле­мы — так­же в спис­ке осо­бо зна­чи­мых. Вот как раз по это­му по­во­ду на при­ем за­пи­са­лась пред­се­да­тель гра­дос­тро­итель­но­го со­ве­та Оль­га Ко­зин­ская. В до­ли­нах це­ло­го ря­да рек сло­жи­лась дос­та­точ­но слож­ная си­ту­ация: не­кон­тро­ли­ру­емое стро­итель­ство соз­да­ет уг­ро­зы па­вод­ков и под­топле­ний, а нор­ма­тив­ной ба­зы и про­ек­тов по бе­зо­пас­но­му раз­ви­тию этих тер­ри­то­рий до сих пор нет. Что­бы её раз­ре­шить хо­тя бы час­тично, не­об­хо­ди­мо внес­ти из­ме­не­ния в ге­не­раль­ный план Со­чи. Пред­ста­ви­те­ли го­род­ско­го ар­хи­тек­турно­го со­об­щес­тва пред­ло­жи­ли по­раз­мышлять над этим, в том чис­ле и но­во­му по­ко­ле­нию со­чин­цев, ор­га­ни­зо­вав кон­курс «Со­чи 2035 — Об­раз бу­ду­ще­го гла­за­ми мо­ло­дё­жи».



Оль­га Ко­зин­ская, пред­се­да­тель Гра­дос­тро­итель­но­го Со­ве­та г. Со­чи: «Мы ре­ши­ли пред­ло­жить мо­ло­дё­жи по­ду­мать о том, что мож­но сде­лать в до­ли­нах рек, как бла­го­ус­тро­ить эти тер­ри­то­рии, как обес­пе­чить сов­ре­мен­ный уро­вень свя­зи от­да­лён­ных го­род­ских тер­ри­то­рий с мо­рем, что мож­но сде­лать с те­ми эко­ло­ги­чес­ки­ми проб­ле­ма­ми, ко­то­рые вли­яют на сос­то­яние этих рек».



Кон­курс стар­то­вал в и­юне. За­вер­шится в ок­тябре. Его ла­уре­аты — мо­ло­дые ар­хи­тек­то­ры, ди­зай­не­ры и учё­ные ста­нут учас­тни­ка­ми Все­мир­но­го фес­ти­ва­ля мо­ло­дё­жи и сту­ден­тов, ко­то­рый прой­дёт в Со­чи в ок­тябре. Ини­ци­ати­ву под­держал Кон­стан­тин За­ту­лин. Он во­шёл в по­пе­чи­тель­ский со­вет кон­курса и на­ме­рен вся­чес­ки со­дей­ство­вать его про­ве­де­нию.



При­ем граж­дан Кон­стан­тин За­ту­лин про­во­дит еже­ме­сяч­но. Ны­неш­няя при­ём­ная де­пу­та­та в тор­го­во-де­ло­вом цен­тре «Алек­сан­дрия» вско­ре сме­нит ад­рес, но её пе­ре­езд ни­как не ска­жет­ся на сро­ках и ка­чес­тве рас­смот­ре­ния об­ра­ще­ний граж­дан.

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