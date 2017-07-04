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Детали
Константин Затулин провёл очередной приём граждан в Сочи
|05.07.2017
|Источник: Телеканал ЭФКАТЕ
Сочинцы обращаются к парламентарию с самыми разными вопросами. Основные – это жалобы на стоимость услуг ресурсоснабжающих организаций, а также незаконное строительство.
Экологические проблемы — также в списке особо значимых. Вот как раз по этому поводу на прием записалась председатель градостроительного совета Ольга Козинская. В долинах целого ряда рек сложилась достаточно сложная ситуация: неконтролируемое строительство создает угрозы паводков и подтоплений, а нормативной базы и проектов по безопасному развитию этих территорий до сих пор нет. Чтобы её разрешить хотя бы частично, необходимо внести изменения в генеральный план Сочи. Представители городского архитектурного сообщества предложили поразмышлять над этим, в том числе и новому поколению сочинцев, организовав конкурс «Сочи 2035 — Образ будущего глазами молодёжи».
Ольга Козинская, председатель Градостроительного Совета г. Сочи: «Мы решили предложить молодёжи подумать о том, что можно сделать в долинах рек, как благоустроить эти территории, как обеспечить современный уровень связи отдалённых городских территорий с морем, что можно сделать с теми экологическими проблемами, которые влияют на состояние этих рек».
Конкурс стартовал в июне. Завершится в октябре. Его лауреаты — молодые архитекторы, дизайнеры и учёные станут участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в Сочи в октябре. Инициативу поддержал Константин Затулин. Он вошёл в попечительский совет конкурса и намерен всячески содействовать его проведению.
Прием граждан Константин Затулин проводит ежемесячно. Нынешняя приёмная депутата в торгово-деловом центре «Александрия» вскоре сменит адрес, но её переезд никак не скажется на сроках и качестве рассмотрения обращений граждан.
Экологические проблемы — также в списке особо значимых. Вот как раз по этому поводу на прием записалась председатель градостроительного совета Ольга Козинская. В долинах целого ряда рек сложилась достаточно сложная ситуация: неконтролируемое строительство создает угрозы паводков и подтоплений, а нормативной базы и проектов по безопасному развитию этих территорий до сих пор нет. Чтобы её разрешить хотя бы частично, необходимо внести изменения в генеральный план Сочи. Представители городского архитектурного сообщества предложили поразмышлять над этим, в том числе и новому поколению сочинцев, организовав конкурс «Сочи 2035 — Образ будущего глазами молодёжи».
Ольга Козинская, председатель Градостроительного Совета г. Сочи: «Мы решили предложить молодёжи подумать о том, что можно сделать в долинах рек, как благоустроить эти территории, как обеспечить современный уровень связи отдалённых городских территорий с морем, что можно сделать с теми экологическими проблемами, которые влияют на состояние этих рек».
Конкурс стартовал в июне. Завершится в октябре. Его лауреаты — молодые архитекторы, дизайнеры и учёные станут участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в Сочи в октябре. Инициативу поддержал Константин Затулин. Он вошёл в попечительский совет конкурса и намерен всячески содействовать его проведению.
Прием граждан Константин Затулин проводит ежемесячно. Нынешняя приёмная депутата в торгово-деловом центре «Александрия» вскоре сменит адрес, но её переезд никак не скажется на сроках и качестве рассмотрения обращений граждан.
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