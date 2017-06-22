Социология под эгидой USAID: Украина без руля и без ветрил

05.07.2017 12:14:09

Пресловутая евроинтеграция крайне напоминает сюжет сказки о крысолове, который своими сладкими мелодиями заманил наивных грызунов в озеро, где они благополучно утопились. Как говорится, добровольно и с песней. О молочных реках и кисельных берегах Европы местные и зарубежные крысоловы начали петь жителям Украины чуть ли не с 1991 года. И даже когда евроинтеграция ввергла страну в разруху и гражданскую войну, сладкие трели о Европе все равно влекут население больше, чем реальность.

Украина – не Европа

Верить результатам социологических опросов, которые проводятся на Украине, крайне сложно. Если граждане получают реальные уголовные сроки даже за лайки в соцсетях, чтобы признаться социологам, например, в симпатиях к России или желании вступить в Евразийский союз, нужно быть поистине смелым человеком. Но даже на основе имеющихся данных социологов можно делать определенные выводы.

Например, о том, что у украинцев полная каша в голове. Согласно опросу, проведенному в мае 2017 г. Институтом мировой политики под эгидой USAID, после государственного переворота 2014 г. у 58% респондентов отношение к ЕС не изменилось, у 14% улучшилось, а у 24% ухудшилось.

Казалось бы, приятный для властей показатель и говорящий о том, что граждане по-прежнему одобряют «европейский выбор», ради которого растоптали свою конституцию, начали гражданскую войну и угробили экономику. Но все не так просто.

Во-первых, выяснилось, что граждане Украины вообще понятия не имеют, что такое ЕС. На вопрос, какие ассоциации у них вызывает Евросоюз, 50,16% респондентов вообще не смогли ответить. При этом в ряду ассоциаций прозвучала такая сюрреалистическая вещь, как «президент П.Порошенко».

Во-вторых, пресловутое соглашение об ассоциации не вызывает интереса у 62,5% граждан. Как они заявили, им не нужно больше информации о преимуществах договора. Вряд ли все эти люди самостоятельно ознакомились с содержанием 900-страничного фолианта и поняли его содержание. Скорее, это говорит о том, что они не связывают свое будущее с евроинтеграцией и не видят для себя реальных перспектив в положениях этого договора. Об этом свидетельствует и 17% показатель интереса к тому, что соглашение дает для бизнеса. При этом 55,28% опрошенных даже не интересует, как внедряется договор об ассоциации.

В-третьих, граждане совершенно не разделяют позицию киевской власти о том, что альтернативы евроинтеграции у страны нет. С этим согласны лишь 31,68% опрошенных. При этом 22,17% считают, что процесс можно в любой момент прекратить, а 27,45% даже не заметили, что Украина идет в Европу.

И, наконец, по данным опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, 11% респондентов безусловно считают себя европейцами, еще 26,8% опрошенных скорее считают себя европейцами, чем нет. Категорически не считают себя европейцами 25,7% опрошенных, скорее не считают себя европейцами, чем считают 29% респондентов. То есть на Украине 37,8% «европейцам» противостоит 54,7% «неевропейцев».

Все не так, ребята…

Официальной идеологией действующего украинского режима, помимо неонацизма, является и четкий вектор внешнеполитической интеграции на Запад – в ЕС и НАТО, что было законодательно закреплено 8 июня голосованием Верховной рады.

Как правило, различные социологические показатели должны коррелироваться между собой. То есть количество приверженцев евроатлантического вектора развития Украины должно хотя бы приблизительно составлять количество сторонников украинской власти.

А учитывая тот факт, что в украинском истеблишменте практически не представлены оппозиционные политические силы, то популярность парламента, президента и правительства должна составлять около 80%.

Тем не менее ситуация прямо противоположна.

Результаты недавнего социологического опроса группы «Рейтинг» свидетельствуют, что 85% украинцев считают, что страна находится в состоянии хаоса, 75% согласны с тем, что Украина на стадии распада.

Более половины населения поддерживают роспуск парламента, но при этом ни одна партия и ни один политический лидер не имеют более 20% поддержки. А более 50% украинцев вообще не хотят принимать участия в выборах.

Несмотря на оголтелую пропаганду, ЕС так и не стал для украинцев светом в окошке. 63% евроскептиков совершенно справедливо увидели связь между евроинтеграцией, падением своего уровня жизни и ухудшением ситуации в экономике. Еще 7% считают, что из-за стремления к евроинтеграции Украина утратила свои территории и продолжает воевать.

Не стоит строить себе евроиллюзий на основании ответа на вопрос, способен ли нейтралитет защитить Украину от «российской агрессии». В данном случае позиция граждан обусловлена уже самой формулировкой вопроса, что и дало вполне реальные 51,96% положительных ответов - если будет агрессия, нейтралитет, действительно, не поможет. Гораздо красноречивее отсутствие «обиды» на Европу за неоказание помощи в «войне с Россией». Из-за этого ухудшило отношение к Европе менее 1% респондентов. То есть помощи и не ждали.

Пойди туда, не знаю куда

Крайне показательны и результаты опроса об интеграционных устремлениях граждан Украины. Оказывается, никакого стремления в Европу не наблюдается и близко.

Вступление в ЕС и НАТО поддерживает лишь 24% граждан Украины.

Неожиданно 25,05% голосов получило формирование некоего регионального союза при участии Украины и дружественных стран, но без участия России. А 21,43% респондентов и вовсе оказались изоляционистами, считающими, что Украине не нужны никакие региональные союзы. Если к этому добавить 7,66% смельчаков, продекларировавших стремление к союзу с Россией, получается, что 54,14% жителей Украины евроинтеграция вообще не нужна.

Это говорит о крайней растерянности украинского общества, которое, не обретя Европу, но усиленно отторгается киевским режимом от России, не может найти для себя места в мире.

В определенной мере этот «региональный союз», предложенный в опроснике социологами, с одной стороны, пересекается с провозглашенной атлантическими геополитиками «петлей Анаконды» вокруг РФ, с другой – с концепциями восточноевропейских политиков и украинских националстов, если не нацистов, о создании некоего «междуморья» или балто-черноморской дуги. Но вряд ли респонденты оперировали такими терминами. Скорее, они, оглушенные антироссийской пропагандой и откровенным презрением Запада, ищут хоть каких-то союзников и друзей.

Примерно такое количество людей (21,43%) полностью разочаровалось в любой интеграции и рассчитывает лишь на себя, интересуясь в ЕС лишь безвизовым режимом и высокими социальными стандартами, к которым можно приобщиться путем эмиграции и гастарбайтерства. Об отношениях с РФ говорить попросту боятся. Скорее всего, часть этих «изоляционистов» является скрытыми сторонниками Евразийского союза.

Немного о молодежи

Давая разбивку по возрастным группам, исследование ИМП дает представление о позиции украинских молодых людей, которых режим оценивает в качестве «мотора» вестернизации страны и проводников европейской идеи.

С одной стороны, возрастная группа от 18 до 35 лет является наиболее многочисленной среди сторонников ЕС. 63,37% сохранили свое восприятие Евросоюза, у 13,4% отношение даже улучшилось. Разочарованных в этой группе меньше всего. Молодежь возлагает на безвизовый режим и европейские перспективы свои надежды на лучшее. В этой группе наибольшее восприятие Европы как союзника в борьбе с Россией (11,05%) при практически нулевом показателе в старшей возрастной группе.

Тем не менее молодые люди также не могут определиться со своими ассоциациями по отношению к Европе. 27,6% молодых граждан при этом считает, что от евроинтеграции можно отказаться. Это выше, чем среди людей 36-55 лет (18,71%) и 56+ (20,6%). Большинство молодых людей поддерживает региональный союз (32,09%) или полную самостоятельность Украины (21,66%). При этом сторонников ЕС и НАТО лишь 20,05%, что ниже всех остальных возрастных групп.

Среди молодежи больше сторонников нейтрального статуса Украины (36,03%) по сравнению с респондентами среднего (33,99%) и старшего (34,07%) возраста.

Призрак бродит по Европе…

Если суммировать даже «причёсанную» политкорректную социологию, напрашивается вывод о крайне нестабильном состоянии Украины. В своих внешнеполитических приоритетах жители страны так и не разобрались, еще больше запутавшись. Раскол сохраняется, а евроинтеграторы так и не стали большинством.

Наиболее острый раскол наблюдается по линии «граждане - власть». При отсутствии явных лидеров, огромном уровне абсентеизма и высоком протестном потенциале новая «революция» может вспыхнуть в любой момент. И это будет явно евромайдан, не приятный для слуха бюргеров.

Единственным «успехом» киевского режима, если «успехом» можно назвать разрыв связей с родственным народом, является насаждение русофобии. По крайней мере, декларативной, поскольку за последний год отношение жителей Украины к России все же улучшилось, хотя ещё далеко до «допереворотного» уровня.

Но свято место, как известно, пусто не бывает. Вместо «европейского выбора», так и не ставшего для граждан Украины национальной идеей, могут возникнуть какие угодно стремления, движения и требования. А резкая политизация, огромное количество оружия и привычка к войне вполне могут толкнуть Украину к противоборству всех против всех. По сути, ни Европе, ни России опираться на Украине не на кого. Разрушив привычный дуализм ЕС-ЕАЭС, киевская власть атомизировала общество, которое теперь вообще не знает, чего хочет.

Либо население Украины найдёт в себе силы снова пересобрать народ на новой национальной идее, либо страну ждет крах и распад.

Ольга ШЕЛКОВА

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