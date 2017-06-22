«Обыкновенное попрошайничество». Зачем Киев подсчитал убытки от войны?

05.07.2017 12:10:55

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

перейти на страницу автора





Министерство обороны Украины назвало размер ущерба, который страна понесла из-за боевых действий на востоке. Эксперты полагают, что у Киева в очередной раз заканчиваются деньги, и он намекает западным спонсорам на необходимость новых траншей.

Как заявил первый зам. министра обороны Украины Иван Руснак, общие прямые убытки от вооруженного конфликта в Донбассе, который с большей или меньшей интенсивностью длится уже больше 3 лет, составляют 50 млрд долларов. В частности, за время войны полностью разрушены свыше 23 тыс. объектов инфраструктуры в здравоохранении и образовании, жилые дома, предприятия, линии электропередач, газопроводы и т. п.

Какой ущерб понесла Украина на самом деле? И что теперь с этим делать? Об этом АиФ.ru рассказал Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.

Владимир Кожемякин, АиФ.ru: Владимир Леонидович, названная цифра выглядит астрономической. Насколько она соответствует реальности?

Владимир Жарихин: Вообще, когда после первой цифры в числе следует много-много нулей, это всегда вызывает сомнения в точности подсчетов. Слишком велика вероятность, что данная сумма взята с потолка. И поэтому относиться к сказанному надо с определенной долей скепсиса.

– Что имеется в виду под «прямым ущербом»?

– По всей видимости, украинское Минобороны имело в виду ущерб, нанесенный той части страны, которая контролируется Киевом. Но здесь явно не учтены другие факторы. Экономические потери на Донбассе могут быть не меньше, а даже в разы больше, чем прямой ущерб от разрушения каких-то объектов. Кроме того, последствием военного конфликта стал разрыв экономических связей с Россией, убытки от которого вообще с трудом поддаются оценке.

– Кто будет – или кто должен – восстанавливать разрушенное?

– У украинской власти на это сейчас физически нет денег. Но, даже если бы они и были, то ей такое восстановление попросту не нужно.

Уже совершенно ясно, что кредиты Запада (которые, кстати, всё равно надо будет когда-то отдавать) даются только, что называется, на поддержку штанов руководству в Киеве, и не более того. Поэтому на борьбу с разрухой выделять уже нечего. Тем более, что огромная часть экономических потерь связана не с самой войной, а с новой философией, которую проповедует нынешняя киевская власть. Мол, мы не будем, как советская Украина, иметь индустриальную экономику, а станем вместо этого передовой аграрной державой. То есть никто в Киеве особо и не собирается заново отстраивать не только объекты, разрушенные на подконтрольной территории Донбасса (про восстановление инфраструктуры в ДНР и ЛНР я уже и не говорю), но и вообще всё то, что было уничтожено в результате антироссийской политики. Поэтому закрываются наукоемкие производства в сфере авиации, обороны, космонавтики, сворачивается технологическое взаимодействие с Россией. В Киеве думают, что им ничего этого больше не надо: дескать, «мы будем кормить весь мир нашей пшеницей». Однако надо разделять ущерб от военного конфликта и убытки, понесенные в результате жестких и даже жестоких экономических действий против собственного народа, и в первую очередь, городского населения, которое все больше оказывается не у дел.

У киевской политической и бизнес элиты была надежда, что из Украины сделают этакий образцовый бастион, пример страны, успешно противостоящей России. Чтобы показать, как хорошо живут те постсоветские страны, которые решили уйти под крыло Запада. Однако этот стратегический расчет не оправдался. Украине дали возможность существовать, выживать, но не более того. Никакой витрины западного мира никто из неё делать не собирается.

Самая недалекая часть украинского населения мечтала о пенсии как в Германии и о кружевных трусиках. Сейчас для этих людей тоже наступает время подводить итоги. Политическая и экономическая элиты страны предполагала, что за антироссийскую позицию и за войну с теми, кто хочет жить в мире с Россией, на местную власть посыплются большие преференции. Что будет некий «план Маршалла для Украины». Но ничего этого они не получили. Это их главное разочарование на сегодня – и, уверен, оно далеко не последнее.

– В чем тогда состоит цель подобных подсчетов?

– В обыкновенном попрошайничестве. Заявить лишний раз: мол, видите, мы тут против России воюем, несем убытки – поэтому дайте ещё денег.

Источник

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.