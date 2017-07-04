Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 15:47:34
- Россия сняла ограничения на таможенное оформление фруктов из Молдавии далее »
- 13:42:27
- Первая Дискуссионная встреча прошла в Международной исламской миссии далее »
- 12:22:00
- Константин Затулин: о курортном сборе и не только… далее »
- 11:03:08
- Украина затратила более 50 млрд $ на карательную операцию в Донбассе далее »
- 10:46:09
- В Литве продолжают преследовать россиян по делу о событиях 1991 года далее »
- 13:20:38
- 22 года мира. 22 года - Оперативной группе российских войск в Приднестровье далее »
- 18:05:12
- Стал известен текст присяги для вступления в гражданство РФ далее »
- 14:58:17
- На Украине заявили о задержании двух российских пограничников далее »
- 12:54:19
- Налбандян озвучил предположительные сроки встречи глав МИД Армении и Азербайджана далее »
- 12:44:14
- Страны Центральной Азии создадут собственные транспортные коридоры далее »
-
Затулин предлагает снизить предельную ставку курортного сбора далее »
-
Константин Затулин встретился с представителями сочинских СМИ далее »
-
Кривое зеркало далее »
-
60 минут. далее »
-
"Итоги недели" с Ирадой Зейналовой далее »
-
Когда Россия упростит получение гражданства для тех, кто родился в СССР далее »
-
Выступление Кирилла Фролова на форуме 29.06.17 далее »
Детали
Проблему с мусором в Сочи можно будет полностью решить только через пару лет
|05.07.2017
|Источник: Вести-Сочи
Решение о строительстве мусоросжигательного завода в Сочи будет принято до конца текущего года. В перспективе предприятие сможет утилизировать до 550 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Это в полтора раза больше мусора, чем вывозят сейчас.
Несмотря на название — мусоросжигательный завод — он будет построен по самым современным технологиям, которые позволят свести токсичные выбросы практически к нулю. Заводы по таким проектам есть, к примеру, в Вене и в Лондоне.
«Такие заводы стоят в центре европейских столиц, при этом они экологически безопасны, они построены по современным технологиям и в этом плане ничуть не напоминают печальный опыт прежнего сочинского мусоросжигательного завода. Завод позволит решить кричащую проблему со свалками в городе, приступить к утилизации незаконных свалок, причем не за счет городского бюджета, краевого, а за счет инвесторов, и без всякого увеличения тарифов на сбор мусора с населения. Это условие проекта», — рассказал сегодня депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин.
Если проект утвердят, его реализацией займётся госкорпорация «Ростех», но сдача в эксплуатацию будет не раньше чем через два года, добавил он. По его словам, стоимость одного мусороперерабатывающего завода оценивается в 160 млрд рублей, срок окупаемости составит около 10 лет.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.