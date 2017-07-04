Решение о строительстве мусоросжигательного завода в Сочи будет принято до конца текущего года. В перспективе предприятие сможет утилизировать до 550 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Это в полтора раза больше мусора, чем вывозят сейчас.

Несмотря на название — мусоросжигательный завод — он будет построен по самым современным технологиям, которые позволят свести токсичные выбросы практически к нулю. Заводы по таким проектам есть, к примеру, в Вене и в Лондоне.

«Такие заводы стоят в центре европейских столиц, при этом они экологически безопасны, они построены по современным технологиям и в этом плане ничуть не напоминают печальный опыт прежнего сочинского мусоросжигательного завода. Завод позволит решить кричащую проблему со свалками в городе, приступить к утилизации незаконных свалок, причем не за счет городского бюджета, краевого, а за счет инвесторов, и без всякого увеличения тарифов на сбор мусора с населения. Это условие проекта», — рассказал сегодня депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин.

Если проект утвердят, его реализацией займётся госкорпорация «Ростех», но сдача в эксплуатацию будет не раньше чем через два года, добавил он. По его словам, стоимость одного мусороперерабатывающего завода оценивается в 160 млрд рублей, срок окупаемости составит около 10 лет.