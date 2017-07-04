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Детали

Константин Затулин встретился с представителями сочинских СМИ


04.07.2017 Источник: Макс Портал (Сочи)

Законопроект о курортном сборе принят госдумой в первом чтении, но еще требует доработок. Депутат Константин Затулин подготовил 28 поправок, которые должны быть внесены в документы. Среди наиболее значимых - снизить ставку до 50 рублей в сутки с человека, сократить срок проведения эксперимента с 5 до 3 лет, зачислить основную часть дохода от курортного налога в муниципальный бюджет. 80% - городу, 20 - региону. А выручка, по предварительным подсчетам, должна быть не малая - несколько миллиардов рублей. 

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
Почему я считаю, что не все 100% должны оставаться в распоряжении, скажем Сочи или Анапы, потому что край должен быть заинтересован в том, чтобы эти территории не только через курортный сбор, но всяческими другими способами поощрялись и развивались. 

А денежные поступления Краснодарского края просто необходимы для развития, в частности, инфраструктуры, подъездных и коммуникационных возможностей. Также Константин Затулин считает, что необходимо освободить от уплаты налога - льготные категории граждан и командировочных. Все эти предложения будут обсуждаться на парламентских слушаниях перед вторым чтением. 

Следующая тема, которую обсудил с журналистами депутат - возможное строительство в Сочи современного мусороперерабатывающего завода по японской технологии Хитачи. 

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
Сочи, по моим приблизительным представлением, в течение года выдает 300-350 тысяч ТБО. На сегодняшний день в Сочи исчерпаны возможности хранения и переработки этих отходов на своей территории. 

Вывозить за пределы Большого Сочи тоже не выход из положения, как показала практика. А вот завод по переработке отходов, по мнению депутата, поможет справится с мусорным кризисом. При чем дополнительных средств не потребуется ни от города, ни от его населения. Процесс строительства возьмет на себя реализатор проекта - госкорпорация Ростех. Сейчас она планирует построить 5 заводов: 4 в Подмосковье и 1 в Казани. Предлагается внести в проект еще 2 - в Сочи и в Крыму. В ближайшие месяцы будет известно окончательное решение. Ну сам завод, если решение, конечно, будет положительным, появится в Сочи примерно к 2021-23 годам.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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