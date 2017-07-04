Россия сняла ограничения на таможенное оформление фруктов из Молдавии

04.07.2017 15:47:34

Россия разрешила поставщикам плодоовощной продукции из Молдавии проходить таможенное оформление на любом российском таможенном посту, уполномоченном проводить растаможивание товаров. Как сообщил 4 июля президент Молдавии Игорь Додон, это стало результатом усилий команды президента и многочисленных обращений в Россельхознадхор и Роспотребназдор.

До сих пор молдавскую плодоовощную продукцию можно было растаможить только через единственный таможенный пункт в Брянске. Решение об отмене ограничений на таможенное оформление приняла Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

ИА REGNUM

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