Круглый стол «Молдова между ЕС и СНГ: тенденции и перспективы»

04.07.2017 14:52:18

Сергей Яковлевич Лавренов Заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, доктор политических наук.

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Заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, доктор политических наук.

В Институте стран СНГ 27 июня 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Молдова между ЕС и СНГ: тенденции и перспективы»

В ходе круглого стола эксперты рассматривались следующие вопросы: о состоянии отношений Молдовы с ЕС после подписания Соглашения об ассоциации (2014 г.); отношения Молдовы с Россией и другими странами СНГ; перспективы разрешения двоевластия в Молдове; влияние украинского фактора на состояние молдово-приднестровских отношений.

В работе круглого стола приняли участие:

политолог-социолог, доктор философии, заместитель председателя общественного движения «Родина – Евразийский союз» Б.А. Шаповалов (Кишинев); заместитель директора Института стран СНГ В.Г. Егоров; заместитель директора Института стран СНГ В. В. Евсеев; заведующий отделом Молдовы и Приднестровья Института стран СНГ С.Я. Лавренов; заведующий отделом Института стран СНГ К.А. Фролов; эксперт Д. В. Пахомов; кандидат исторических наук, заведующая кафедрой РАНХ и ГС Н.И. Харитонова; доцент кафедры конституционного и муниципального права МГЮА имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук А.А. Сергеев; военный эксперт, кандидат военных наук Шамаров П.В.; Ольга Ушурелу, эксперт Центра постсоветских исследований; В. Фурсов, эксперт Центра по изучению проблем постсоветской интеграции МГОУ.

При обсуждении первого вопроса участники круглого стола констатировали, что подписание в июне 2014 г. Молдовой Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, не привело к ожидаемому росту экономики республики. Положение для молдавской экономики усугубилось также благодаря тому, что решение о подписании Соглашения было принято Кишинёвым без согласования с Россией и другими странами СНГ, членом которого является РМ. Россия, опасаясь, что через Молдову начнет поступать реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. Как следствие, товарооборот между Молдовой и Россией сократился за эти годы примерно на 30%. При этом, полностью блокировать незаконный реэкспорт не удалось. Б. Шаповалов отметил, что периодически вскрываются серые реэкспортные цепочки, что осложняет и без того напряженные торгово-экономические отношения между Молдовой и Россией.

По мнению С. Лавренова, вступление Молдовы в зону свободной торговли с ЕС привело к дальнейшей деиндустриализации страны. Это выражается, прежде всего, в том, что вместо продукции с высокой добавленной стоимостью в стране во всё большей мере производится продукция по документации зарубежных заказчиков и из давальческого сырья с минимальной интеллектуальной компонентой (швейные и трикотажные изделия, обувь и кожгалантерея, комплекты электропроводки для автомобилей и т.п.). Помимо этого, Молдова вовлечена в реэкспорт контрафактной продукции на европейский рынок: компьютерной техники, одежды и обуви различных международных брендов, мяса и мясных продуктов, рыбы, сигарет и т.д. Остальную часть экспорта занимает сырьё: пшеница, кукуруза, подсолнечник, орехи, и лишь частично переработанная продукция (концентрированные соки, подсолнечное масло, виноградные вина и сахар).

Поскольку экономика Молдовы является экспорто-ориентированной, ограничение внешнего спроса и экспорта повлекло за собой падений внутреннего производства и импорта товаров производственного и потребительского назначения. В создавшихся условиях Кишинева ничего не оставалось как сделать ставку на зарубежные заимствования. Как следствие, внешний долг Молдовы в настоящее время превысил 6,5 млрд долларов. В свою очередь, за последние годы втрое вырос и внутренний государственный долг Молдовы. При этом получаемые кредиты, по большей части, идут не на раз­витие, а, в основ­ном, на обслуживание уже взя­тых ранее заим­ство­ва­ний.

Общую социальную напряженность в стране создает ситуацию с похищенным миллиардом из трех банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, шансы вернуть который становятся всё более призрачными. В начале октября 2016 г. бывший президент Николай Тимофти промульгировал пакет законов, возлагающих на граждан обязанность возвращать кредиты, предоставленные этим банкам в качестве экстренной помощи, в течение 25 лет. Подобная ситуация усугубляет социальную напряженность в республике. Одновременно молдавская экономика подпадает под всё большую зависимость от Запада, прежде всего, США. Одним из последних свидетельств этого стало подписание Кишинёвым заведомо невыгодного договора на разведку и дальнейшую эксплуатацию всех возможных месторождений газа и нефти с американской компанией Frontera Resources International. Согласно контракта, в госбюджет будет поступать всего лишь 1% дохода от продажи разведанных ресурсов.

В целом, по мнению Б. Шаповалова, торгово-экономические отношения ЕС и Молдовы выстраиваются по типу отношений метрополии с полуколонией: из колонии поступает сырьё и труд дешёвой рабочей силы, из метрополии - продукция с высокой добавленной стоимостью.

В ходе обсуждения второго вопроса эксперты пришли к выводу, что единственной политической силой в Молдове, которая, на деле, стремится восстановить нормальные отношения с Россией является в настоящее время президент И. Додон со своей президентурой, Партия социалистов, а также отдельные представители других партий. С начала года, И. Додоном совершено уже три поездки в Москву, где ему удалось достичь ряд важных для республики соглашений. Знаковым, в этом отношении, стал официальныйвизит И. Додона в Москву 17-18 января 2017 года,—не только потому, что состоялся впервые за девять предшествующих лет, но в силу достигнутых договоренностей о возвращении ряда молдавских компаний на российский рынок.

По мнению А. Сергеева, в значительной степени, был решен актуальнейший для Молдовы вопрос о трудовых мигрантов. После введения в России с 1 января 2015 г. новых миграционных правил, ужесточивших порядок пребывания трудовых мигрантов на территории страны, приток валюты в Молдовы к 2017 г. сократился более чем на четверть, поставив под угрозу выживаемость многих домохозяйств, прежде всего, в сельской местности. В создавшихся условиях российское руководство пошло на то, чтобы «амнистировать» примерно 50 тыс. трудовых мигрантов из Молдовы, у которых имеются незначительные нарушения миграционного законодательства (согласно официальным данным, на территории РФ официально находятся около 500 тыс. молдавских граждан).

В апреле И. Додоном был подписан меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией, в октябре он планирует добиться получения для Молдовы статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Президент Молдовы также заявил о намерении участвовать во всех мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ и в рамках двустороннего межпарламентского сотрудничества. ПСРМ (вопре­ки бой­ко­ту вла­сти) уже участвовала в ассам­блее стран СНГ.

Принятые меры привели к тому, что в первые 4 мес. 2017 г., в сравнении с аналогичным периодом 2016 г., объем молдавского экспорта в Россию вырос более чем в 2 раза, с $50,1 млн. до $101,7 мл. На рынок РФ были допущены свыше 150 пред­при­я­тий, сре­ди которых такие пред­при­я­тия стра­те­ги­че­ско­го зна­чения как Cricova, Château Vartely, Castel Mimi, Lion Gri и др.

Что касается других стран СНГ, то здесь, по оценке Н. Харитоновой, объем молдавского экспорта продолжал сокращаться (в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению и др.) Увеличились поставки молдавской продукции лишь в Украину и Азербайджан. В настоящее время Молдова стремится нарастить двустороннюю торговлю с Беларусью.

По мнению Б. Шаповалова, основная часть правящего класса Молдовы (правительство и значительная часть парламента) откровенно саботирует участие в структурах СНГ. Парламент Молдовы, в частности, отказался принять участие в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, которое прошло 27 марта 2017 г. в Санкт-Петербурге. Однако, в тот же день, премьер-министр Молдовы Павел Филип принял участие в заседании глав правительств Организации за демократию и экономическое развития (ГУАМ), проходившем в Киеве.

Несмотря на подобную демонстрацию, правящий класс Молдовы заинтересован, хотя бы в частичном восстановлении своих экономических позиций на российском рынке. С этой целью, все чаще, артикулируется идея о том, что Молдова должна стать своего рода «мостом» между Востоком и Западом.

По третьему вопросу эксперты пришли к выводу, что в Молдове установилось своего рода двоевластие между президентурой и парламентско-правительственным большинством, об оппозиции к которому неоднократно заявлял И. Додон. Материализацией его намерений изменить ситуацию стало решение о проведении 24 сентября консультативного референдума, на который предполагается вынести четыре вопроса: о предоставлении президенту права роспуска парламента и организации досрочных выборов; о снижении количества депутатов со 101 до 71 человека; об отмене закона о переводе украденных банками средств в госдолг; о введении в молдавских школах курса «История Молдовы». Сама идея проведения референдума вызвала неприятие в правительстве и значительной части депутатского корпуса. ​

Одновременно острая баталия развернулась вокруг возможных изменений избирательной системы, предполагающих переход к мажоритарной или смешанной системе голосования. Стремясь сохранить за собой властные позиции Демократическая партии в лице представляющих её политиков (Вл. Плахотнюка, А. Канду и др.) настаивают на проведении выборов по одномандатным округам, поскольку это дает шанс провести в парламент подконтрольных кандидатов.

По итогам опросов, в настоящее время ПСРМ и ПДС – единственные политические партии, которые прошли бы в парламент в случае проведения парламентских выборов. Так, ПСРМ получила бы 33,6% голосов, ПДС – 24,8%, остальные партии не смогли бы преодолеть определенного законом 6%-ого барьера. Венецианская комиссия (официальное название - Европейская комиссия за демократию через право), представила заключение, в котором не рекомендуется вносить изменения в избирательную систему. Однако подобная позиция Венецианской комиссии подверглась критике со стороны ряда официальных лиц Молдовы.

Ряд экспертов подчеркнули необходимость, в условиях сложной внутриполитической обстановки, усиления поддержки И. Додона. По мнению К. Фролова и Дм. Пахомова, И. Додону для того, что добиться убедительных результатов на референдуме необходимо опереться на православное большинство и мобилизовать его для участия голосования.

При обсуждении четвертого вопроса, эксперты пришли к выводу, что после прихода к власти националистического правительства в Украине в феврале 2014 года, Киев и Кишинев стали проводить согласованную политику в отношении Приднестровской Молдавской Республики, направленную на экономическое принуждение Приднестровья к реинтеграции в Молдову. 4 ноября 2015 года между правительствами Украины и Республики Молдова было подписано Соглашение об организации обмена информацией о лицах, транспортных средствах и Протокол между пограничными и таможенными органами по организации совместного контроля в международном пункте пропуска «Кучурган» на территории Украины, которые были приняты без учета мнения приднестровской стороны. Официальной целью совместных пунктов заявлено упорядочение фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также пресечение контрабандных схем поставок продукции. С 30 мая первый из совместных пунктов контроля формально приступил к действию.

Действия Киева и Кишинева обоснованно расцениваются в Тирасполе как целенаправленное продолжение экономической блокады 2006 года, организованной с благословения США и Европейского союза. Тогда Приднестровье, имеющее традиционно экспортно-ориентированную экономику, лишилось возможности самостоятельно отправлять произведённую продукцию за пределы республики. Экономические агенты Приднестровья обязывались пройти регистрацию в молдавских таможенных органах, что привело к двойному налоговому обложению их деятельности. Молдова включила требование обязательного присутствия соответствующих представителей уполномоченных органов при осуществлении экспорта предприятиями ПМР.

В результате возможности наращивать производство лишились целые секторы экономики, была ликвидирована приграничная торговля, значительные масштабы приняла трудовая миграция. Назревающую гуманитарную катастрофу, в тот момент, удалось предотвратить лишь благодаря всесторонней помощи, оказанной республике Российской Федерацией.

Нынешние действия Кишинева и Киева продолжают взятый более десяти лет тому назад курс на экономическое удушение Приднестровье, Под удар, во-первых может попасть весь малый бизнес, поскольку в Приднестровье индивидуальные предприниматели вправе перемещать грузы без декларирования на сумму до 1 тысячи долларов; в Молдове в этом случае предельная сумма — 300 евро. Во-вторых, в Молдове индивидуальные предприниматели не могут ввозить в страну продукты, сельскохозяйственные и промышленные товары, в ПМР они таким правом обладают. Как следствие, приднестровские поставщики могут оказаться вне правового поля, без средств к существованию могут остаться более 50 тысяч человек. Это приведет к нарастанию миграции из республики наиболее социально активных людей.

В-третьих, в настоящее время с территории Украины в Приднестровье через пункт пропуска «Кучурган» следуют практически все жизненно важные группы товаров: 90% импорта мяса и рыбы, около 70% лекарственных препаратов и около 70% макаронных и мучных изделий. Снижение, а тем более, прерывание этих поступлений может привести к продовольственному кризису. В-четвертых, резко возрастает возможность открытия политически мотивированных уголовных дел против приднестровских экономических агентов. В-птяых, появление на границе, наряду с украинскими, молдавских пограничников, не разделенных как в Зоне безопасности с приднестровскими силовиками миротворческим контингентом, резко повышает вероятность непредсказуемых инцидентов.

Никакими аргументами и ссылками на целесообразность подобных действий Кишинев и Киев сложившуюся ситуацию оправдать не могут. На украино-приднестровском участке границы более 11 лет функционирует Европейская миссия по оказанию помощи в пограничной деятельности (EUBAM), которая за это время не зафиксировала ни одного серьезного нарушения с приднестровской стороны.

Таким образом, действия Молдовы, при содействии Киева, можно расценивать как стремление «окружить» Приднестровье своим правовым пространством с тем, чтобы замкнуть на себя все внешние контакты Приднестровья. В качестве приоритетного направления выбраны внешнеэкономические отношения ПМР, поскольку именно здесь может быть нанесен наиболее ощутимый удар.

При этом, односторонние действия Киева, безоговорочно поддержавшего одну из сторон конфликта, фактически дезавуирует статус Украины как гаранта приднестровского урегулирования, приобретенного ею в соответствии с «Московским меморандумом» 1997 г. Неоднократные призывы России и Тирасполя обсудить проблему в рамках переговорного процесса в формате «5+2» откровенно игнорируются другими партнерами. В частности, ОБСЕ уже почти год под надуманными предлогами с выдвижением предварительных условий блокирует работу формата «5+2».

В этих условиях Российская Федерация фактически остается единственной страной, которая может повлиять на позитивное урегулирование кризисной ситуации в отношениях Молдовы и Приднестровья.

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