Закон-ловушка для носителей русского языка в Крыму

04.07.2017 14:48:02

Как и многие другие русские граждане Украины, я переехал в ставший российским Крым в теперь уже далёком 2014 году, планируя стать гражданином России, навсегда связать с ней свою жизнь. Переехал, не в силах мириться с обострением ситуации на Украине, не желая участвовать в начинавшейся гражданской войне. Как раз тогда, в апреле 2014 года, был принят закон «о носителях русского языка», который, как тогда нам казалось, позволял достаточно легко получить гражданство России русскоязычным людям с русскими корнями, короче говоря - русским людям.

Одним из первых в Севастополе я прошёл собеседование и был признан носителем русского языка (НРЯ). Следующий этап процедуры - получение вида на жительство (ВНЖ) в России, то есть долгожданная «легализация» - был, казалось бы, так близко. Однако для него нужно было или подать документы на выход из гражданства Украины, или подтвердить невозможность такого выхода. И тут начались чудеса.

Всё дело в том, что для выхода из гражданства Украины обязательно нужно подать справку от другого государства - России - о том, что после такового выхода я буду принят в гражданство России и не останусь лицом без гражданства. Эту справку носителям русского языка выдают, но - только по месту прохождения собеседования (которое можно успешно пройти только раз в жизни), то есть, в моём случае - в Севастополе. И всё бы хорошо, но Украина ещё в апреле 2014 года приняла Закон «об оккупированных территориях», в котором отказывается принимать и рассматривать любые документы, выданные в «оккупированном» Крыму и Севастополе. Отказывается - и охотно выдаёт об этом соответствующие справки. Подтверждает, что с документом, выданным на «оккупированной территории», нельзя выйти из гражданства Украины.

Наивно полагая, что это совсем не беда, ведь в законах о правовом положении иностранных граждан и о гражданстве чёрным по белому написано, что получить вид на жительство и далее гражданство России имеешь право, подтвердив невозможность выхода из гражданства Украины, я, как и мои «собратья по несчастью», собрали документы на получение ВНЖ России и отправились в отделение Федеральной миграционной службы (ФМС), а потом, в средине 2016 года - в миграционные отделы Министерства внутренних дел (МВД). И нас ошарашили заявлением о том, что наши документы, мол, ничего не доказывают, никакой невозможности выхода из гражданства Украины у нас нет, и ничего, кроме справки из Консульства Украины о приёме документов на выход из гражданства, к рассмотрению не принимается. А ведь украинское Консульство попросту не принимает к рассмотрению документы, выданные в российском Крыму, они для них не существуют!

Чего мы только не наслушались за прошедшие три года, каких только «отписок» и устных «объяснений» не получали... На днях в Севастопольском Управлении по вопросам миграции МВД России мне даже заявили, что никакой невозможности выйти из гражданства Украины у нас нет, так как мы вполне можем добиться... признания Украиной Крыма. Российские чиновники пытались апеллировать и к тому, что некоторые из нас, мол, не прошли обязательную для выхода из гражданства Украины процедуру «выезда на ПМЖ в Россию». Однако прекрасно известно, что и у тех, кто выезд на ПМЖ полностью оформил, Консульство Украины всё равно документы на выход из гражданства не принимает.

Были и более экзотические ответы. Нам предлагали пройти комиссию НРЯ в другом регионе России, что напрямую запрещается законом о гражданстве. Доказывали, якобы никакой невозможности выхода из гражданства у нас нет. Раз прокуратура РФ ещё не наказала должностных лиц ФМС и МВД за отказы нам, значит они всё делают правильно. Нам много раз пересылали разъяснения МИД Украины о том, как должна выглядеть справка о подаче документов на выход из гражданства - та самая справка, в получении которой нам отказано по законодательству Украины. Но наши многочисленные жалобы ни в Москве, ни на местах не были рассмотрены по существу.

Есть в нашей истории и совсем уж необъяснимая часть. Когда мы поняли, с какой проблемой столкнулись, начали писать письма и жалобы по всем возможным адресам: в ФМС, МВД, Администрацию Президента, главе Правительства, всего и не упомнишь. И по троим из нас, каким-то необъяснимым чудом, пришло из Москвы какое-то загадочное «предписание», по которому три человека всё-таки получили вид на жительство, а потом - и гражданство. Таким образом, «эффективность» закона в Севастополе получилась «фантастическая»: с 2014 по 2017 год были признаны НРЯ 121 гражданин Украины, из которых вид на жительство и гражданство, как нам объясняют, «в порядке исключения», смогли получить целых три человека (а в Симферополе - никто!). А ведь законодательство Украины совершенно одинаково применяется ко всем нам, и совершенно одинаково запрещает нам всем выход из гражданства на основании крымских документов!

Уже из этой статистики видно, что выход из гражданства Украины для нас действительно невозможен! Мы слышали, что НРЯ в других регионах России проходят этот путь - да, он сложный, он довольно дорогой, но он осуществимый. Для всех, кроме нас. Мы не можем постичь логику происходящего. Российская миграционная служба попросту не желает принять тот общеизвестный факт, что Украина не признаёт российский Крым.

Известно, что похожая беда есть и у граждан Узбекистана, страны, которая также не признает Крым российской территорией, и потому не принимает документы, выданные в Крыму. Посольство Узбекистана в Москве отправляет носителей русского языка выходить из гражданства Узбекистана в... Киев. Российские чиновники их проблему также игнорируют.

Многие из нас переехали в Крым, в Россию по исключительно политическим мотивам. Я, например, фигурирую на печально известном сайте МВД Украины «миротворец» как «сепаратист» по политическим обвинениям (возможно, на меня донесли именно за помощь восставшему против Майдана Севастополю ещё в феврале 2014 года). Напомню: за два дня до своего убийства на этот сайт попал украинский писатель Олесь Бузина.

Почему бегут с Украины? - Мужчины скрываются от призыва в армию Украины, не желая участвовать в братоубийственной войне. И все мы горячо хотели переехать в родную страну - Россию, где не пропагандируется ненависть к другим народам, где наш родной язык не лишён всех прав. Уезжали, зачастую, экстренно.

Хоть закон о «носителях русского языка», получается, нас обманул, мы в России всё равно остаемся законопослушными людьми: оплачиваем трудовые патенты, вовремя оформляем все необходимые документы. Но при этом, конечно же, мы лишены элементарной медицинской помощи - полисы обязательного медицинского страхования «гастарбайтерам», которыми нам пришлось стать, не полагаются. Жить так годами, особенно с маленькими детьми, - очень сложно.

Мы знаем, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект депутата Затулина об упрощении получения гражданства носителями русского языка. Знаем и поддерживаем. И чем скорее он будут принят, тем скорей мы выберемся из ловушки, которая заложена в действующем законе.

В Крыму, в Севастополе - особая ситуация. У нас на руках - украинские документы, доказывающие ту самую, предусмотренную законом для носителей русского языка невозможность выхода из гражданства Украины. Однако российские чиновники, ссылаясь на закон, требуют неукоснительного выполнения украинских правил выхода из гражданства государства, враждебного и нам, и самой России.

Каждый день жизни без гражданства на исторической Родине, которая тебя отвергает, - это невыносимая боль, обида и мука. Но мы всё равно, как бы не было сложно, не покинем нашу Родину, не вернёмся туда, где нас заставят стрелять и убивать или посадят в тюрьму, или убьют нас самих.

Когда же Россия, наконец, прозреет и будет исполнять свои собственные законы, а не подстраиваться под чужие инструкции?!

Авторская версия текста. Впервые статья опубликована в «Независимой газете».

Михаил Игоревич Барашков, председатель инициативной группы «Крым-НРЯ», Севастополь

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