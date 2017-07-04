Период замирения

04.07.2017 14:38:12

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Почему Лукашенко вновь готов «преодолеть все» с Путиным

Непростые отношения России и Белоруссии, омраченные нефтегазовым конфликтом и спорами в сельскохозяйственной отрасли, наконец перешли в фазу покоя. Президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко на апрельской встрече в Санкт-Петербурге смогли найти решение наиболее острых вопросов. И видимо, поэтому не посчитали нужным выходить к прессе после заседания госсовета Союзного государства, которое состоялось 30 июня в Кремле. Белорусский лидер даже не обратил внимания на то, что за столом переговоров сидит глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, на которого совсем недавно Лукашенко грозился завести уголовное дело.

Проведение Высшего госсовета Союзного государства откладывалось неприлично долго. Предыдущий состоялся в феврале прошлого года, то есть 17 месяцев назад, и даже совместный бюджет принимался с опозданием. Еще весной в отношениях двух государств кипели страсти, и белорусский лидер сыпал упреками, но летом лидеры братских народов вновь демонстрировали дружелюбие. К приезду Лукашенко в Москве развернули ярмарку белорусских товаров, открыли четвертый форум регионов и дали старт Дням белорусской науки.

Довольный таким приемом Лукашенко не скупился на добрые слова в адрес россиян. «Все вы шевелитесь, в хорошем смысле слова, как муравьи, – сделал он довольно неуклюжий комплимент. – Вы просто молодцы! Надо в этом темпе двигаться, демонстрируя всем, что никакие санкции, никакое давление нам не помеха».

«Мы преодолеем все!» – обнадежил он.

Путин был сдержаннее. Он предложил коллеге «в спокойном режиме» поговорить об экономике, согласовать позиции на мировой арене и обсудить вопросы безопасности. «У нас много совместных планов и интересов», – напомнил он. Лукашенко эту фразу трактовал по-своему: «Мы должны доказать миру, что мы самодостаточные народы, самодостаточные государства».

Предыдущую встречу, действительно, сложно было назвать спокойной. Споры о деньгах и долгах померкли на фоне теракта, прогремевшего в тот день в питерском метро. Белорусский лидер как мог выражал российскому президенту поддержку. На этот раз все прошло в рабочей атмосфере. Путин привычно подчеркивал, что Россия остается крупнейшим торговым партнером Белоруссии: на нашу страну приходится больше половины белорусского внешнеторгового оборота. Однако после заседания лидеры так и не вышли к прессе. Об итогах прошедшего госсовета журналистам рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

25-летие установления дипломатических отношений, которое Москва и Минск отмечали 25 июня, прошло незаметно: юбилейный год не задался с самого начала. В 2016 году разгорелся нефтегазовый спор. Не пожелав платить за каждую тысячу кубометров «голубого топлива» по 132 доллара (Минск считает справедливой цену в 73 доллара), Белоруссия в одностороннем порядке начала платить меньше. Россия приняла асимметричные меры: заявила о снижении поставок нефти в союзную республику.

В итоге Минск задолжал, по расчетам российской стороны, более 700 миллионов долларов. «Это прямые потери российского бюджета», – сокрушался вице-премьер Аркадий Дворкович. В апреле этого года, после личной встречи Путина и Лукашенко (белорусский лидер активно добивался общения тет-а-тет, без вмешательства министров и прочих помощников), стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия. Это произошло сразу после заявления «Газпрома» о получении долга от Белоруссии за поставленный газ. Цены на топливо договорились снизить, но лишь со следующего года.

Тогда же, в апреле, было объявлено, что Москва и Минск достигли «принципиального решения о рефинансировании» долговых обязательств в текущем году. Аккурат перед нынешним саммитом в Белоруссии напомнили, что рассчитывают получить кредит от России в июле-августе этого года – в Минфине республики называли цифру как раз в 700 миллионов долларов.

Минск ежегодно рефинансирует часть государственного долга, предназначенного для погашения. В качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития.

Едва удалось замять нефтегазовый конфликт, как обострилась проблема с качеством сельхозпродукции, поставляемой из Белоруссии. В апреле глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что правоохранительные органы России должны возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Белоруссии за уклонение от взаимодействия по выявлению санкционных продуктов на границах. За несколько недель до этого Лукашенко в сердцах высказался, что «все эти данкверты – люди заинтересованные», они сами являются производителями продукции, однако не могут конкурировать с Белоруссией по ее качеству, и потребовал возбудить в отношении Данкверта уголовное дело.

На заседании госсовета в Кремле об этих угрозах как будто забыли. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц с оптимизмом заявил, что переговоры профильных ведомств позволяют надеяться на разрешение спорных вопросов с поставками мясной и молочной продукции. Он напомнил, что продолжают действовать ограничения по двум крупным белорусским мясокомбинатам, четырем птицеводческим предприятиям и девятнадцати молочным.

А Лукашенко охотно делился опытом, советуя Путину не покупать племенной скот на Западе. «Нам завезли столько хлама в страну, что потом избавиться не могли! В том числе больной скот. Никто скот хороший не продаст из-за рубежа. Поэтому нам надо самим», – горячо убеждал белорусский лидер.

В последние месяцы между двумя столицами наметилась и еще одна тема для разногласий. 9 января Белоруссия заявила о введении на внешней границе Евразийского союза пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств. В России ответили: опубликовали приказ директора ФСБ о введении пограничной зоны с Белоруссией. После этого были восстановлены пункты пропуска внутри Евразийского союза в части соприкосновения российских и белорусских территорий. А в мае белорусские рейсы перевели из внутренних терминалов в международные.

В публичной части госсовета тему не затрагивали. Путин лишь обмолвился, что Москва поддерживает предложение «наших белорусских друзей» о назначении руководителя Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолия Петровича Лаппо на должность главы пограничного комитета Союзного государства.

В целом переговоры развивались достаточно спокойно, высказал мнение в разговоре с «Лентой.ру» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, потому что самые главные вопросы – нефтегазовые – уже были решены. «У Лукашенко, конечно, всегда были, есть и будут какие-то претензии в Москве, – говорит Жарихин. – Ведь Россия – большая энергоизбыточная страна, а Белоруссия – маленькая и энергонедостаточная. При таком раскладе всегда будут возникать споры».

«Другое дело, что Александр Григорьевич очень любит выносить в публичную сферу те экономические противоречия, которые обычно на публике не обсуждают. Иногда на основе этих споров он делает политические обобщения. Но когда компромиссы находятся, Александр Григорьевич успокаивается», – объясняет эксперт. И обращает внимание: сейчас у белорусского лидера как раз «период успокоения». Значит, очередных обострений в российско-белорусских отношениях можно не ждать.

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