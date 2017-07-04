"Золотой ключ" к православной миссии в Китае

04.07.2017 14:24:10

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Состялось награждение Владимиром Путиным Си Цзиньпина орденом св.Андрея Первозванного - великого апостола - миссионера, указавшего на будущую Русь и ее Крещение. Это однозначный намек, призыв к Крещению Китая. Крещение Китая-историческая миссия Русской Церкви!

Так мир будет избавлен от антихристианской диктатуры Запада.



И это не просто слова. В день визита товарища Си в Москву находящийся в Пекине глава Экспертного центра Международного Византийского Клуба, координатор Ассоциации православных экспертов Александр Владимирович Посадский был избран профессором Пекинского Государственного Университета за актуальные богословско-историософские и геополитические исследования, в которых отмечается и развивается высокая оценка великим православным русским богословом Алексеем Степановичем Хомяковым этики великого китайского мыслителя Конфуция. Эта оценка великим ревнителем Догмата о Церкви является "золотым ключом" к величайшему делу православной миссии в Китае.



Алексей Хомяков и Александр Посадский идут путем отцов-каппадокийцев, приспособивших понятийный аппарат античной философии для православных миссии и богословия. Воцерковление сокровищ античной мысли стало историческим прорывом для вселенской православной миссии.Также воцерковима и китайская культура. Миссия выполнима!

3-4 июля проходит исторический визит товарища Си Циньпина в Москву, во время которого Россия и Китай подпишут грандиозные геополитические и экономические документы.Помимо экономических и геополитических, "отливаются в бронзе" и самые главные документы-"документы духа"!

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