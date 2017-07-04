22 года мира. 22 года - Оперативной группе российских войск в Приднестровье

03.07.2017 13:20:38

1 июля 1995 года была создана Оперативная группа российских войск в Приднестровье. 22 года они защищают нашу республику. Для приднестровцев российский солдат – это гарант мира на нашей земле. Поздравить с праздником военнослужащих ОГРВ пришел и председатель Правительства Александр Мартынов.

Александр Плахотнюк отдал вооруженным силам 60 лет жизни. В свое время стоял у истоков создания ОГРВ в Приднестровье. В 1992-м служил под командованием генерала Лебедя. Главное - всегда быть стойким и никогда не смотреть назад, признается настоящий полковник, а потом - передать свой опыт детям.

Александр Плахотнюк, полковник запаса: «Мое поколение, мы учились на примерах мужества, героизма участников Великой Отечественной войны. Мне достался Афганистан, я проходил там службу. Летчиком. На наших примерах воинов-афганцев, интернационалистов воспитывались воины, которые проходили службу в Чеченской республике. Так, из поколения в поколение по друг другу принимаем самое лучшее. Учимся на подвигах наших прославленных военачальников».

Корни Оперативной группы российских войск в Приднестровье уходят в 14-ю гвардейскую общевойсковую армию СССР. Ее история еще солиднее – 14-я армия была сформирована в 1956 году на базе двух корпусов:10-го будапештского, принимавшего участие в освобождении Сталинграда, и 24-го – братиславского, который бился на Курской дуге. 22 года назад 1 июля 14-я армия была расформирована, на ее базе основана Оперативная группа российских войск в Приднестровье.

Мир и спокойствие на приднестровской земле – этим мы обязаны им, российским воинам. Поздравительный адрес от президента Приднестровья Вадима Красносельского зачитал председатель Правительства.

Александр Мартынов, председатель Правительства ПМР: «Являясь одним из ключевых звеньев миротворческого механизма, действующего на территории Приднестровья, ОГРВ прилагает весомые усилия по созданию благоприятных условий для продолжения конструктивного диалога между

Приднестровьем и Молдовой по нормализации двусторонних отношений».

Здесь те, кто не на службе и не в наряде: российские офицеры, прапорщики и сержанты. Начальник ОГРВ признается, что ситуация вокруг Приднестровья снова накалена, но уверяет, пока здесь войска российской армии – будет мир.

Дмитрий Зеленков, начальник Оперативной группы российских войск в Приднестровье: «Мы понимаем всю ответственность за то, что мы 22 года, находясь здесь, несем мир в виде миротворцев на берегах Днестра. Мы понимаем прекрасно, что мы несем службу за границей, и вдвойне ответственность лежит за подготовку любого мероприятия».

Каждый гость в этот день желал российским воинам одного: чтобы все наработанные навыки пришлось применять лишь в учебных боях.

tv.pgtrk.ru

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