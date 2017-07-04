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Детали

Первая Дискуссионная встреча прошла в Международной исламской миссии


04.07.2017 13:42:27

Международная исламская миссия запустила формат Дискуссионных встреч «Религия и социальная активность в XXI веке».

Их цель – создание условий для межнационального и межконфессионального диалога, содействие гармоничному сосуществованию и конструктивному взаимодействию молодёжи различных этнических и религиозных сообществ России.

29 июня в Москве прошла первая такая Дискуссионная встреча на тему «Мусульмане в Российской империи».

С докладами на ней выступили Петр Мультатули - историк, член союза писателей России, и Ахмад Макаров - руководитель отдела культуры Духовного Управления Мусульман РФ.

По мнению первого докладчика государственно-исламские отношения пережили свой расцвет и были наиболее гармоничными в период правления последнего российского императора Николая II.

Второй выступающий, Ахмад Макаров привел многочисленные примеры доблестной воинской службы мусульман русским царям из истории.

Затем прошло достаточно бурное обсуждение представленных докладов, в котором участвовали религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев, ученый секретарь Национального музея Дагестана Зураб Гаджиев, заместитель директора Института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ Михаил Будилов, писатель и общественный мусульманский деятель из США Даниял Апокорин, другие эксперты, а также студенты российских вузов.

Во встрече принял участие и заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, который предложил в последующем перейти от обсуждения общих к более конкретным злободневным темам, таким как историческое значение джадидизма и кадимизма, а также объективная оценка деятельности некоторых «богословов» прошлого, таких как Муса Бигиев. Он выразил также пожелание – приглашать на Дискуссионные встречи и авторитетных религиозных деятелей из Казани – муфтия Камиля хазрата Самигуллина и других представителей Духовного Управления Мусульман Татарстана, которое, по его мнению, находится в авангарде многих позитивных начинаний российского ислама.

Вел дискуссионную встречу руководитель Международной исламской миссии, муфтий Шафиг Пшихачев, который в беседе с Ильдаром Сафаргалеевым, после окончания официальной формата встречи, предложил ему как эксперту и автору сборника «Бесценная духовная традиция» в последующем обсудить значение и роль Тасаввуфа в деле воспитания подрастающего поколения социально активных мусульман постсоветского пространства. 

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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