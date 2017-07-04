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Детали
Первая Дискуссионная встреча прошла в Международной исламской миссии
|04.07.2017 13:42:27
Международная исламская миссия запустила формат Дискуссионных встреч «Религия и социальная активность в XXI веке».
Их цель – создание условий для межнационального и межконфессионального диалога, содействие гармоничному сосуществованию и конструктивному взаимодействию молодёжи различных этнических и религиозных сообществ России.
29 июня в Москве прошла первая такая Дискуссионная встреча на тему «Мусульмане в Российской империи».
С докладами на ней выступили Петр Мультатули - историк, член союза писателей России, и Ахмад Макаров - руководитель отдела культуры Духовного Управления Мусульман РФ.
По мнению первого докладчика государственно-исламские отношения пережили свой расцвет и были наиболее гармоничными в период правления последнего российского императора Николая II.
Второй выступающий, Ахмад Макаров привел многочисленные примеры доблестной воинской службы мусульман русским царям из истории.
Затем прошло достаточно бурное обсуждение представленных докладов, в котором участвовали религиовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев, ученый секретарь Национального музея Дагестана Зураб Гаджиев, заместитель директора Института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ Михаил Будилов, писатель и общественный мусульманский деятель из США Даниял Апокорин, другие эксперты, а также студенты российских вузов.
Во встрече принял участие и заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, который предложил в последующем перейти от обсуждения общих к более конкретным злободневным темам, таким как историческое значение джадидизма и кадимизма, а также объективная оценка деятельности некоторых «богословов» прошлого, таких как Муса Бигиев. Он выразил также пожелание – приглашать на Дискуссионные встречи и авторитетных религиозных деятелей из Казани – муфтия Камиля хазрата Самигуллина и других представителей Духовного Управления Мусульман Татарстана, которое, по его мнению, находится в авангарде многих позитивных начинаний российского ислама.
Вел дискуссионную встречу руководитель Международной исламской миссии, муфтий Шафиг Пшихачев, который в беседе с Ильдаром Сафаргалеевым, после окончания официальной формата встречи, предложил ему как эксперту и автору сборника «Бесценная духовная традиция» в последующем обсудить значение и роль Тасаввуфа в деле воспитания подрастающего поколения социально активных мусульман постсоветского пространства.
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