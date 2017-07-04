Даст ли Трамп отмашку возрождению Речи Посполитой?

04.07.2017 12:37:33

Не зря говорят, что всё новое – это хорошо забытое старое, в том числе в политике и геополитике. Не исключение тому и выдвинутая в конце 2015 г. инициатива польского президента Анджея Дуды и его хорватской коллеги Колинды Грабар-Китарович о запуске проекта ABC (Адриатика–Балтика–Чёрное море) по координации работы газораспределительных и газотранспортных мощностей в обозначенном географическом треугольнике с участием Хорватии, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Румынии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Но в ближайшие дни инициатива, вяло развивающаяся полтора года, может получить новый импульс в ходе визита Дональда Трампа в Варшаву накануне саммита G20 в Гамбурге.

Антироссийская «азбука»

Грабар-Китарович совершенно не скрывает, что целью предложенного ею проекта является «ослабление зависимости Европы от российского газа». А сам проект предусматривает постройку меридианальных газопроводов и интерконнекторов, которые стали бы альтернативой постройке второго газопровода «Северный поток» из России в Западную Европу. Идея заключается в замене российского трубопроводного газа сжиженным газом из США и Катара, поступающим в газотранспортную сеть с судов-газовозов через газовые терминалы, расположенные в Хорватии и Польше.

Интерес к данному проекту со стороны Польши закономерен: «Северный поток-2» и связанное с ним прекращение газового транзита через Украину бьёт и по ней, поскольку лишает прибылей и влияния на Европу. Варшава совершенно не возражает, когда российский газ транспортируется через польскую территорию, но постройка трубопроводов по дну Балтики в обход её вызвала форменную истерику, не прекращающуюся уже несколько лет.

Корни «озабоченности газовой зависимости Европы от России» у президента Хорватии тоже понятны. Разработкой и продвижением проекта занимались вовсе не хорваты, а аппарат специального посланника и координатора Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амоса Хохстайна. Согласно его концепции природный газ является геополитическим оружием. Поддерживает эту инициативу и Атлантический совет, рекомендовавший в 2014 году администрации Соединённых Штатов убедить своих европейских союзников в необходимости сооружения газового коридора «Север-Юг», чтобы перекрыть российскому газу путь в Европу.

Но не газом единым. АВС, или «азбука», как его называют поляки, уже обретает и конкретное геополитические значение, поскольку, по замыслу его варшавских проводников, должен в перспективе сформировать политико-экономический союз с названием «Троеморье».

От можа до можа

Впрочем, в Варшаве совершенно не скрывают, что «Троеморье» является возрождённой на новом уровне идее маршала Юзефа Пилсудского о конфедерации «Междуморье», объединившей бы в возрождённую Речь Посполитую Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию и, возможно, Финляндию. В мечтах Пилсудского такое государственное объединение должно было стать мощнейшим политическим игроком, враждебным как России, так и Германии. Разумеется, главенствующая роль в «Междуморье» отводилась Польше.

Идея Польши «от моря до моря» не покинула польское правительство в изгнании даже после её оккупации гитлеровской Германией. Немецкие войска наступали на Сталинград, а Владислав Сикорский вёл переговоры о создании Польско-Чешской конфедерации. И стоило распасться СССР, как идея антироссийского санитарного кордона во главе с Польшей получила новое развитие. Варшава немедленно предложила объединить в «Междуморье» уже созданную под её эгидой Вышеградскую группу с ещё только обсуждаемым Балто-Черноморским союзом, целью которого ставилась совместная борьба постсоветских независимых государств с влиянием России.

Члены Вышеградской четвёрки и Прибалтика уже вошли в состав ЕС, а Лех Качиньский решил возродить идею «Междуморья», совершенно откровенно назвав её Четвёртой Речью Посполитой. Он мечтал, помимо Латвии и Литвы, включить в это государство Украину и Белоруссию. А идеологи такого образования совершенно открыто заявляют, что ничего несбыточного в этом нет, и главное – дождаться момента, чтобы на развалинах дряхлого Евросоюза возникло новое мощное объединение с численностью населения более 100 миллионов человек.

А что нам скажет начальник транспортного цеха?

Для реализации «Троеморья/Междуморья/Речи Посполитой №4» сегодня есть многие факторы. Во-первых, это мечты поляков о возрождения Великой Польши, некогда простиравшейся от Балтики до Чёрного моря. Во-вторых, паранойя прибалтийских руководителей и польских политиков о «российской угрозе». И все они с огромным удовольствием объединятся хоть с чёртом лысым, лишь бы он тоже ненавидел Россию. В-третьих, раболепие украинской политической верхушки перед своими «адвокатами из Евросоюза». Удивительно, но сторонниками идеи отдать свою страну под господство Польши выступают националистические и откровенно неонацистские политические силы вроде ВО «Свобода».

Помимо этого существуют серьёзные противоречия между странами старой Европы и государствами-младоевропейцами. Все попытки Польши превратиться в новый мощный центр сил продиктованы не только знаменитым польским гонором, но и желанием вырваться из круга «европейских государств второго сорта». А помимо многовековой ненависти к России, поляки испытывают не менее острый страх перед мощью Германии, ныне превращающейся в единоличные лидеры Евросоюза.

Разумеется, собственным влиянием Польша никогда не сумеет утвердиться в качестве лидера столь мощного регионального объединения. Среди стран гипотетического «Троеморья-Междуморья» существуют собственные экономические и политические противоречия. А соседи Польши, такие как Чехия, Словакия, Литва, не говоря уже о Белоруссии и здоровых силах на Украине, прекрасно помнят об агрессивности Речи Посполитой и национальном угнетении неполяков в её составе. Да и старая Европа не для того принимала в свой состав восточноевропейские государства, чтобы позволить им диктовать свои условия.

Но одно дело – политические и экономические интересы Германии и Франции, являющихся ядром Евросоюза, а другое – виды США на будущее Евросоюза, американские экономические интересы. Поэтому в Варшаве с нетерпением ждут визита Трампа, от которого надеются получить отмашку на реальное воплощение в жизнь проекта «Троеморье», где оно намеревается стать центральным, доминирующим звеном, и финансовые вложения в газотранспортную инфраструктуру, способную увеличить долю продажи американского сжиженного газа на европейском континенте.

А Украине-то с этого что?

Да ничего с этого Украине «не обломится». Если заработает даже только газотранспортная часть Четвёртой Речи Посполитой, то Украина превратится из транзитного государства в конечного потребителя более дорогого, чем российский, американского сжиженного газа. Если же дело дойдёт до политического или экономического надгосударственного объединения, то Польша мгновенно задавит своей экономической мощью экономические мощи Украины. А в повседневную украинскую жизнь вернётся управление польских панов, всё ещё не забывших Волынской резни и выражения «пся крев». Может быть, именно из-за того, что Украине в «Междуморье» отведена роль абсолютно подчинённого Польше государства, украинские руководители до сих пор «ждут приглашения» на форум, который посетит Дональд Трамп.

Александр МОСКАЛЬ

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