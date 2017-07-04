Кривое зеркало

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.





Пентагон опубликовал доклад "Военная мощь России", в котором выразил мнение, что Москва не доверяет "попыткам США продвигать демократию в мире". В Кремле уверены, что США нацелены на смену режима в России, и это приводит к росту напряжённости между армиями двух стран, говорится в докладе. Почему он опубликован накануне встречи Путина и Трампа и как пройдут переговоры?

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