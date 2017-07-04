Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

XX Юбилей Института стран СНГ

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Детали

Поединок с Владимиром Соловьевым.


29.06.2017 Источник: Россия 1

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Фрагмент программы "Поединок" на телеканале Россия 1 с участием заместителя руководителя Института Стран СНГ Владимира Жарихина.


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