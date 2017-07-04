Украина затратила более 50 млрд $ на карательную операцию в Донбассе

04.07.2017 11:03:08

Прямые убытки Украины от конфликта в Донбассе оцениваются примерно в 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил первый замминистра обороны страны Иван Руснак.

"По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины составляют около 50 миллиардов долларов", — заявил Иван Руснак на семинаре по безопасности в Черноморском регионе.

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