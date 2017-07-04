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Детали
Украина затратила более 50 млрд $ на карательную операцию в Донбассе
|04.07.2017 11:03:08
Прямые убытки Украины от конфликта в Донбассе оцениваются примерно в 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил первый замминистра обороны страны Иван Руснак.
"По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины составляют около 50 миллиардов долларов", — заявил Иван Руснак на семинаре по безопасности в Черноморском регионе.
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