Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

XX Юбилей Института стран СНГ

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Улучшим закон о гражданстве!

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04.07.2017
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Детали

Украина затратила более 50 млрд $ на карательную операцию в Донбассе


04.07.2017 11:03:08

Прямые убытки Украины от конфликта в Донбассе оцениваются примерно в 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил первый замминистра обороны страны Иван Руснак.

"По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины составляют около 50 миллиардов долларов", — заявил Иван Руснак на семинаре по безопасности в Черноморском регионе. 

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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