В Литве продолжают преследовать россиян по делу о событиях 1991 года

04.07.2017 10:46:09

Генеральная прокуратура Литвы предъявила еще двум россиянам обвинения по делу о событиях 1991 года, когда в ходе уличных столкновений в Вильнюсе погибли люди.

Российских граждан обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях, за что им грозит пожизненное лишение свободы. Личности фигурантов не раскрываются.

В сообщении пресс-службы судебного органа подчеркивается, что с 2010 года в стране можно проводить досудебные расследования без присутствия обвиняемых, если речь идет о подобных преступлениях. В отношении еще семи человек следователи приостановили работу, так как исчерпали все возможности доказать их вину.

Напомним, беспорядки в Вильнюсе против конституционного порядка начались в январе 1991 года — почти через год после того, как Литва незаконно объявила об отделении от Советского Союза. В ночь на 13 января советские силовики штурмовали вильнюсский телецентр. В ходе операции, по разным данным, погибли 14 или 15 человек и более 800 получили ранения.

В 2010 году по делам в отношении 23 подозреваемых (большинство — россияне, а двое из Белоруссии) был отменен срок давности. Они объявлены в розыск на территории Евросоюза. Всего по делу проходят 65 человек.

lenta.ru

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