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Эксперты обсудили положение дел в экономике Украины
|29.06.2017
Игорь Сергеевич ШишкинЗаместитель директора Института стран СНГ
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Эксперты обсудили положение дел в экономике Украины. Почему идет обострение? Зачем запад начинает новый этап атаки на Россию? Что означает встреча Трампа с Порошенко?
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