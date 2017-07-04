Возвращаемся к напечатанному, сказанному, прочувствованному. 29 июня исполняется месяц апофеозу тульских приключений моего семейства. Кто следит за нашими похождениями, уж простите, что именно такой жанр предложили вашему вниманию, тот знает, что 29 мая состоялся удивительно молниеносный суд (Зареченский, на всякий случай скажу) и моей жене Татьяне Мармазовой было предписано оставить территорию России.

За минувший месяц произошло много чего. Например, Тульский областной суд отклонил апелляцию Тани. Это из неприятного. А из хорошего – невероятная, потрясающая воображение поддержка, которую получила наша семья. От политиков, журналистов, общественных деятелей, организаций, просто единомышленников, друзей, соратников, зачастую, совершенно нам незнакомых. Как только нам не старались помочь: от простых, но важных слов поддержки, до приглашений приехать и жить до выяснения обстоятельств в разные города и страны мира. В инстанции пошли письма, запросы, требования вмешаться и восстановить справедливость. Скажем, Николай Азаров, тот, как мне кажется, обратился ко всем, кто в России принимает решения, или почти ко всем… Спасибо вам, добрые люди.

Кто-то, надо сказать, сначала активность проявил, но потом «лег на крыло» и ушел в другие проблемы. Ничего страшного, бывает и такое. Но самое для нас ценное – это целый ряд конкретных шагов, предпринятых депутатами Государственной Думы России.

Отельная признательность Сергею Шаргунову, продолжающему будоражить общественность и не дающему затихнуть резонансу. А еще Валерию Рашкину, который ходатайствовал перед Генпрокуратурой РФ о приостановлении решения Зареченского суда о выдворении Тани за пределы страны. И, конечно, земной поклон Константину Затулину, Вячеславу Володину и их коллегам-депутатам Государственной Думы, настойчиво попросивших Генеральную прокуратуру разобраться с возникшей дикой ситуацией.

И самой Генеральной прокуратуре спасибо. То, что там оперативно занялись изучением вопроса, мы как-то сразу прочувствовали по косвенным и прямым показателям. Из последних отмечу самый свежий.

28 июня Зареченский суд, с подачи Тульской областной прокуратуры, приостановил действие своего решения о выдворении Татьяны Мармазовой. Конечно, это еще не решение проблемы, но серьезный шаг, очень для нас позитивный. Во всяком случае, лучшая новость за последнее время. Как минимум, теперь Таня находится на территории РФ на совершенно законных основаниях.

Надеемся и уповаем, что в конце концов правда восторжествует. Продолжаем отстаивать свое честное имя.

Теперь о творческих планах… На 18 июля и у меня, и у Тани запланировано судебное разбирательство в Тульском областном суде. Кто совсем тщательное наблюдает за нашей увлекательной историей, тот, скорее всего, помнит, что нам отказали в РВП с кошмарной формулировкой, мол, мы каким-то образом (нам неведомым) подрываем конституционный строй России и угрожаем ее гражданам. По этому поводу мы уже судились с ФМС, проиграли, разумеется. Но зато нас переадресовали в ФСБ, оттуда-де проистекает подобное решение. Теперь вот судимся с ФСБ…

Кстати, когда кому-то сообщаешь об этом, у собеседника случается загадочное выражение лица и глаза становятся задумчивыми. А что прикажете делать? Ведь до сего момента нам так никто и не сказал, в чем же все-таки дело. Нет, я понимаю, есть всякие там степени секретности, но если уж человеку навешивается подобный ярлык, не лишне пояснить ему, а кто это и почему так решил? Логично? Кроме как через суд эти тайные знания о себе нам не получить. Через суд, надо сказать, тоже не факт, что сложится. Но, во всяком случае, мы делаем все возможное.

В общем, продолжение следует. Не переключайтесь.

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