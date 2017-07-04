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Детали

Депутат Затулин внёс поправки к законопроекту о курортном сборе и посетил Рим в рамках Межпарламентской Ассамблеи Православия


03.07.2017 20:22:27

Как известно, 23 июня Государственная Дума России приняла в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который устанавливает возможность введения в этих четырех регионах так называемого курортного сбора в сумме не более 100 рублей в сутки с человека во время отдыха на курорте.

Были высказаны разные мнения о целесообразности и нецелесообразности принятия законопроекта, озвучивались поправки и предложения. Депутат от Сочинского округа Константин Затулин, в частности, сказал о том, что введение курортного сбора может способствовать, а может и затормозить развитие курортного дела в России.

«Все зависит от нюансов», - заявил Затулин, поддержанный в этом председательствующим на заседании спикеров Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Особенную озабоченность депутата вызвало отчуждение собираемых на конкретной курортной территории средств курортного сбора в пользу регионального, в нашем случае Краснодарского краевого Фонда развития курортной инфраструктуры, становящегося таким образом оператором собранных средств. Этот недостаток законопроекта был отмечен многими выступающими.

С учетом срочности подготовки законопроекта ко второму чтению – чтобы сопрячь его принятие с процедурой рассмотрения Государственного бюджета России на 2018 год – ответственный Комитет по бюджету и налогам установил сжатые сроки – до 2 июля с.г. - для принятия поправок к основному второму чтению.

Депутат от Сочинского округа внёс в установленном порядке 28 поправок к тексту принятого в первом чтении законопроекта. Наиболее важными из них являются: понижение предельной ставки курортного сбора до 50 рублей и сокращение срока проведения эксперимента в четырех регионах с 5 до 3 лет; зачисление основной массы – 80% собираемого курортного сбора в бюджет конкретного муниципального образования и его подразделений, то есть, например, города Сочи и его районов и подтверждение права муниципального образования распорядиться этими средствами для нужд курортов. Константин Затулин считает возможным создание Фонда развития курортной инфраструктуры на краевом, областном или республиканском уровне и перечисление в него до 20 % собираемых средств курортного сбора (полное изъятие курортного сбора из ведения края ослабляет его заинтересованность в развитии курортной инфраструктуры, подъездных и коммуникационных возможностей и т.д.).

Депутат Затулин считает необходимым освободить от уплаты курортного сбора наряду с детьми, ветеранами, инвалидами и другими льготными категориями также командируемых на курорт производственников и эксплуатационников.

На президиуме фракции «Единая Россия» 3 июля было поддержано предложение о проведении в течение июля с.г. парламентских слушаний по вопросу о курортном сборе перед вторым чтением в Государственной Думе.

В соответствии с поручением Государственной Думы Константин Затулин в составе делегации Федерального Собрания России принял участие в очередной XXIV ежегодной Межпарламентской Ассамблее Православия, прошедшей с 26 по 30 июня в стенах нижней палаты Итальянского парламента в Риме. В Ассамблее приняли участие депутаты национальных парламентов из 28 стран Европы, Азии, Африки, США и Латинской Америки. Константин Затулин, переизбранный в прошлом году на пост председателя МАП по международным делам, выступил с докладом по теме конференции «Христианское измерение последствий глобального экономического кризиса».

Он также участвовал 29 июня во встрече руководства Ассамблеи с Папой Римский Франциском в Соборе Святого Петра и посетил недавно освященную русскую православную церковь Святой Екатерины, находящуюся по соседству с посольским комплексом Российской Федерации в Италии. В соответствии с принятым Ассамблеей решением, очередное заседание Секретариата единственной светской организации православного мира – Межпарламентской Ассамблеи Православия, пройдет в конце октября сего года в Сочи.

4 июля депутат Константин Затулин проведет очередной прием избирателей в своей временной приемной в ТЦ Александрия в Сочи. 

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