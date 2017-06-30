V Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура-2017»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Госдума дала ход законопроектам Затулина по правам соотечественников

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02.07.2017 Источник: НТВ

Игорь Сергеевич Шишкин

Заместитель директора Института стран СНГ
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Почему Украина заняла первое место по уровню коррупции в мире? Чего так опасается режим Порошенко в отношениях с американскими партнерами? На эти и другие вопросы отвечает в фрагменте программы "Итоги  недели" на телеканале  НТВ заместитель руководителя Института Стран СНГ Игорь Шишкин.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

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