Улучшим закон о гражданстве! далее »
30.06.2017
- 18:05:12
- Стал известен текст присяги для вступления в гражданство РФ далее »
- 14:58:17
- На Украине заявили о задержании двух российских пограничников далее »
- 12:54:19
- Налбандян озвучил предположительные сроки встречи глав МИД Армении и Азербайджана далее »
- 12:44:14
- Страны Центральной Азии создадут собственные транспортные коридоры далее »
- 12:39:39
- Совфед призвал изучить вопрос отмены платного роуминга между РФ и Белоруссией далее »
- 10:58:46
- Трамп заявил о готовности дать Украине "миллионы тонн" угля далее »
- 12:29:39
- Президент Латвии в очередной раз пообещал решить проблему детей неграждан далее »
- 12:27:54
- В ЦИК Киргизии поступило восемь заявлений от желающих участвовать в выборах президента далее »
- 12:25:58
- Президент Армении заявил о полном доверии к правительству Карена Карапетяна далее »
- 12:21:25
- Президент РФ наградил главу Туркмении Орденом Александра Невского далее »
-
"Итоги недели" с Ирадой Зейналовой далее »
-
Когда Россия упростит получение гражданства для тех, кто родился в СССР далее »
-
Выступление Кирилла Фролова на форуме 29.06.17 далее »
-
Украина на коленях далее »
-
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе в первом чтении далее »
-
В центре событий с Анной Прохоровой далее »
-
Битва за Балканы. Право голоса далее »
Детали
"Итоги недели" с Ирадой Зейналовой
|02.07.2017
|Источник: НТВ
Игорь Сергеевич ШишкинЗаместитель директора Института стран СНГ
перейти на страницу автора
Почему Украина заняла первое место по уровню коррупции в мире? Чего так опасается режим Порошенко в отношениях с американскими партнерами? На эти и другие вопросы отвечает в фрагменте программы "Итоги недели" на телеканале НТВ заместитель руководителя Института Стран СНГ Игорь Шишкин.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.