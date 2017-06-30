"Итоги недели" с Ирадой Зейналовой

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

перейти на страницу автора



Заместитель директора Института стран СНГ





Почему Украина заняла первое место по уровню коррупции в мире? Чего так опасается режим Порошенко в отношениях с американскими партнерами? На эти и другие вопросы отвечает в фрагменте программы "Итоги недели" на телеканале НТВ заместитель руководителя Института Стран СНГ Игорь Шишкин.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.