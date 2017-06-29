МВД разработало новую концепцию миграционной политики: Иммиграция в Россию положительно влияет на демографию

03.07.2017 13:22:35

«Иммиграция в Российскую Федерацию продолжает оказывать положительное влияние на демографическое и социально-экономическое развитие как Российской Федерации в целом, так и отдельных ее субъектов», — говорится в проекте концепции миграционной политики РФ, разработанном МВД России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

МВД поясняет, что в 2007-2011 гг. естественная убыль населения России была полностью замещена миграционным приростом, а в 2011-2015 гг. миграционный прирост многократно превысил естественную убыль и обеспечил устойчивое увеличение численности населения РФ.

«В 2010 году численность внешних трудовых мигрантов составляла 1,6 млн человек и к 2016 году увеличилась до 1,8 млн, при этом численность рабочей силы в РФ за это время увеличилась на 1,5 процента, а уровень безработицы сократился с 7,3 процента в 2010 году до 5,5 процента в 2016 году», — говорится в проекте концепции.

Согласно статистическим данным, в 2012-2016 гг. по сравнению с периодом 2007-2011 гг. количество мигрантов на территории РФ увеличилось вдвое, при этом доля внутренних мигрантов в среднем составила 88 процентов, а доля иммигрантов — 12 процентов. «В результате притока населения из зарубежных стран ежегодный миграционный прирост в Российской Федерации увеличился на 15 процентов и составил в среднем 280 тысяч человек в год. Создание условий для привлечения граждан Российской Федерации в приграничные и стратегически важные регионы, а также трудонедостаточные регионы способствуют социально-экономическому развитию данных субъектов Российской Федерации», — отмечается в документе.

Представленная в прошлом году статистика показала, что падение рубля на фоне растущих патентных сборов сделало работу в России непривлекательной для мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Молдавии. Однако рынок низкоквалифицированного труда не просел — уехавших рабочих заместили киргизы, армяне, украинцы и россияне из регионов, отмечает «Коммерсант».

Иностранные студенты

Число иностранных студентов в российских высших учебных заведениях за последние пять лет увеличилось в 1,5 раза. Рост числа иностранных студентов в МВД связывают с ранее принятыми мерами, направленными на доступность системы высшего образования для иностранцев. «Принятые в 2012-2016 гг. меры, направленные на повышение доступности российской системы высшего образования для иностранных студентов, позволили увеличить количество привлекаемых в образовательные организации иностранных студентов в 1,5 раза», — говорится в документе.

Если на начало 2010-2011 учебного года в вузах России обучались почти 154 тысяч иностранцев, то на начало 2015-2016 учебного года — 242,4 тысяч иностранных студентов. При этом в МВД считают, что необходимо принятие дополнительных мер, «направленных на создание условий для более активного привлечения в Российскую Федерацию иностранных педагогических и научных работников». В проекте концепции указано, что необходимо совершенствовать и механизмы для привлечения востребованных экономикой квалифицированных иностранных специалистов разного профиля, предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе.

Новая концепция

Ведомство также разработало новую концепцию миграционной политики, направленную в том числе на привлечение граждан, включая иностранцев, в регионы Дальнего Востока. Один из пунктов документа предусматривает расширение полномочий субъектов РФ, «направленных на стимулирование проживания иммигрантов в трудонедостаточных регионах, регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, регионах Дальнего Востока и Байкальского региона».

Среди предлагаемых мер — создание инфраструктуры для проживания внутренних трудовых мигрантов, переселяющихся для трудоустройства на территории данных регионов. Также предлагается повысить до 1 млн рублей размер государственной поддержки на одного работника, привлеченного в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты Дальневосточного федерального округа.

Концепцией предусмотрено и повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока «с целью создания необходимой для переселения социальной и транспортной инфраструктуры, а также снижение транспортной оторванности от регионов Центральной России».

В МВД отмечают, что пока сохраняются неблагоприятные тенденции внутренней миграции, такие как низкая внутренняя мобильность и стабильный миграционный отток населения из восточных и северо-восточных регионов страны. «В этой связи необходимо совершенствование действующих механизмов, направленных на стимулирование внутренней миграции в данные регионы», — говорится в документе. Для развития внутренней миграции необходимо обеспечение доступа внутренних мигрантов, незарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, к социальным, медицинским и иным видам услуг.

О нежелательной миграции

МВД также заявило о возрастающей в последние годы угрозе нежелательной миграции в Россию. «За последние годы существенно возросла угроза нежелательных внешних миграций», — отмечается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. В 2014-2015 гг. возник неконтролируемый миграционный поток из стран Ближнего Востока в Европу. Как отмечает МВД РФ, он не только провоцирует масштабные негативные социально-экономические последствия, но и обеспечивает прибытие в страны Западной и Северной Европы участников террористических организаций под видом вынужденных иммигрантов. «При этом данный миграционный поток в перспективе способен затронуть Российскую Федерацию и близлежащие государства», — говорится в документе. Проектом также предусмотрено расширение взаимодействия с международными организациями.

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