Договор о сотрудничестве между «Киевским Патриархатом» и «Правым сектором» (запрещенная в РФ террористическая организация) - апофеоз антисмыслов проекта "Украина"

03.07.2017 11:37:11

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора





29 июня 2017 года произошло закономерное, но все же экстраординародное событие. Криминально–террористическая секта «Киевский патриархат»,занимающаяся внутренним и международным терроризмом с момента создания в 1992 г. (массовые захваты православных храмов с жестокими избиениями священников и мирян, массовые вербовки нацистских бандеровских боевиков к Басаеву и Дудаеву в «Ичкерию», до сих пор считающуюся «канонической территорией» «Киевского патриархата», в Азербайджан против Карабаха,в Грузию против Абхазии и т.д.) заключила «Договор о сотрудничестве» с «Правым сектором» (запрещенной в РФ террористической организацией). Формализация альянса двух, а по сути –одной, единой террористической организации об уничтожении канонической Церкви в Новороссии,Малороссии и на Подкарпатской Руси являются апофеозом и декларацией смыслов «проекта Украина».Смысл этот один- уничтожение Русской Православной Церкви , русского народа и Российского государства.

Если в России это до сих пор не поняли - тем хуже для России. Если бы поняли,то «Киевский патриархат» был бы незамедлительно признан террористической, запрещенной в РФ, организацией и против этой террористической были бы возбуждены уголовные дела по всей их террористической деятельности в РФ с 1993 г. (активное участие в террористической деятельности наиРоссийском Кавказе, фактурно описанное в книгах выдающегося православного журналиста В.Анисимова «К истории автокефального и филаретовского расколов на Украине»). Этого не произошло,новосозданный «Российский экзархат «Киевского патриархата» с ячейками в Ногинске,Обояни, на нефтепромыслах Сибири преспокойно действует и «крышует» «Правый сектор» (запрещенную в РФ террористическую оргинанизацию) и таких ее адептов, как В.Мельков,А.Скороход и др.

Единственное, что обнадеживает - это появление ряда серьезных публикаций против идеологии и политики согласия с существованием антиправославной антироссийской антизаконной киевской хунты и ложных надежд на то,что «она распадется сама из-за экономики»,а «Россию провоцируют … защищать русских»,которых,по логике «прагматиков», нужно отдать на растерзание за пределами РФ и плевать,что миллионы людей.Подобную антироссийскую и антирусскую идеологию пропагандируют в последнее время такие авторы,как Р.Ищенко, Д.Дзыгобродский и др.

В отличие от них, трезвые авторы напомнили,что «само не рассосется» и режим Порошенко агрессивно антироссийский,»преступник вооружен и очень опасен» и договориться с ним невозможно. Поэтому, чтобы сформулировать ответ на вопрос «что делать с киевским режимом»,нужно понять азбучную истину- «укронацизм» является следствием самого «украинства», которое является не национализмом,а сфабрикованной «негативной идентичностью», антинационализмом,уничтожающим все,что Западная Русь создавала от Крещения Руси. «Украинство»-это самая настоящая «историософская ересь», целью которой-отказ от православного вероисповедного и цивилизационного выбора св.равноапостольного князя Владимира.

Следовательно, не развенчав эту «историософскую ересь украинства», мы не двинемя с места. Укоронение в России «ереси украинства»,согласие с ней,не просто парализует Россию, оно убивает ее.Если согласится с тем,что украинцы-это не русские,а «отдельная нация,то придется согласится с тем, что «отдельными нациями» являются казаки,поморы, «сибиряки»- эти «нации» легко создать по аналогии,по лекалам фабрикации «украинства». Главной ложью «ереси украинства» является миф о его необратимости. 26 лет ничтожный исторический срок, а зазомбированность народа обратима и на зомбирование нужно ответить столь же активным дезомбированием,для начала, хотя бы открыть глаза миллионам малороссийских гастарбайтеров в РФ на то, что они –русские. Но для этого не делается ничего-майский 100 летний «юбилей» закрытия первого концлагеря для русских в двадцатом веке,Талергофа,бездарно пропущен.А ведь это должен был бы быть «Нюрнбергский процесс» над «ересью украинства». Но еще не поздно наверстать упущенное- весь 2017 год-год столетия закрытия «Талергофа,а напомнить о зловещей роль большевиков, легитимировавших «ересь украинства».

О том,что ,если устроить тотальную православную миссию и духовную битву за идентичность, то миллионы зомбированных «Ересью украинства» вновь станут православными русскими людьми, свидетельствует история.Гетман Сагайданый был «АТОшником» 17 го века, ходил жечь Москву,но после явления ему 1618 году Богоматери,устыдившей его за войну со своими,он способствовал восстановлению в 1620м году Киевской и Малой России православной митрополии и вместе с киевским митрополитом Иовом (Борецким) 14 раз просил Московского царя о воссоединении.

О том,что «ересь украинства» обратима,свидетельствует и 500 тысяч Крестный Ход каконоческой Православной Церкви Малой Руси,собравшей гораздо больше людей, чем все «майданы», вместе взятые.

Кроме того,Новороссия не выступает не потому ,что не хочет, а потому что она парализовано под гнетом нацистской хунты. Придавлена –не значит,что убита!

Помимо борьбы с «ересью украинства», необходимо расстаться с мифом о «единой Украине»-униатская Галиция-это антирРусь, «Русь убитая», антагонист православных Новороссии,Малороссии и Подкарпатской Руси!

Но геноцид карпатороссов необходимо признать «преступление против человечества « международно –правовым путем подобно тому, ООН признало преступлением геноцид армян,начавшийся параллельно с геноцидом русских Карпатской Руси в 1912м году.

Правду о Галицкой Руси ,ставшей в результате геноцида русских русофобским «Пьемонтом»,нужно говорить для того,чтобы все,наконец,поняли,что дело в самом «украинстве» и «хорошей дружественной Украины» быть не можжет,русофобия –единственный смысл «укринства» и государства Украина, ведь если мы один народ, а великороссы,малороссы и белорусы и сейчас –один народ, то значит,мы должны воссоединится в одном Российском государстве,являющемся Катехоом –государством,целью и смыслом которого является удержания мира от зла и служение Истине Православия!

Чтобы эффективно бороться с «ересью украинства», необходимо и развенчать сам термин «Украина» как этноним, избавиться от него и вернуться к исторической терминологии!

Вновь перечислим азбучные истины с целью их превращения в инструменты массового просвещения и биты за умы и сердца, за идентичность! Мало выучить эти азбучные истины, мало издать упомянутые труды,их нужно перевести на «клиповый» язк современного массового,в первую очередь молодежного, потребителя.

Итак,азбучные истины.

Вызовы "мазепинцев" против Русской Церкви, культуры и государственности столь серьезны, что не ответить на них было бы ошибкой.

Основные идеологемы этой школы таковы. Население Московского государства - не славянское, а смешанное, славяно-финно-угорское, и поэтому население России и Малороссии (Украины) никогда не было единым народом. Мало того, Москва узурпировала имя Руси (теория о неславянском происхождении великороссов, впервые сформулированная преподавателем Уманской базилианской школы Франциском Духинским в целях идеологического оправдания польских претензий на эти земли, затем перекочевала в труды Грушевского и компании). "Варварская Москва" оккупировала "культурную Русь-Украину", превратив ее в свою колонию. Поэтому отделение от России есть закономерный результат национально-освободительной борьбы и антироссийские настроения есть результат "многовекового подавления украинской культуры".

А теперь посмотрим, что говорит на этот счет история. Теория о неславянском происхождении народа Северо-Восточной Руси опровергается как письменными источниками, так и исторической топонимикой. Уже в XII веке практически исчезают упоминания о финно-угорских племенах чудь, меря и т.д., полностью ассимилированных русскими. Историческая топонимика свидетельствует о тотальной колонизации жителями Киевской и Галицкой Руси этого края: два города Галича (на западе и северо-востоке Руси), два Звенигорода (аналогично), два Владимира - Волынский и на Клязьме, четыре Новгорода - Великий, Волынский, Северский и Нижний, два Перемышля, две реки Лыбеди и три - Припяти и т.д. Домонгольская архитектура, иконопись, фольклор сохранились в основном на севере и востоке Руси. Жило сознание не только национально-культурного, но и политического единства русской земли от Галича до Волги. Свидетельство тому - активное участие волынского князя Димитрия Боброка в Куликовской битве и идеологическое обоснование "собирания русских земель вокруг Москвы" коренным галичанином митрополитом Московским Петром (XIV век).

Источники свидетельствуют об однозначно русском и российском самосознании жителей Киева, Львова и Вильны в XIV-XVIII веках. На эту тему М.Максимович (1804-1873) - знаменитый южнорусский этнограф и историк, называвший себя "щирым малороссиянином", написал работу "Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси", отрывки из которой уместно процитировать: "Не очень давно было толкование о том, будто Киевская и вся западная Русь не называлась Россией до ее присоединения к Руси восточной; будто и название Малой России или Малороссии придано Киевской Руси уже по соединении ее с Русью Великой или Московской. Чтобы уничтожить навсегда этот несправедливый и нерусский толк, надо обратить его в исторический вопрос: когда в Киеве и в других западно-русских областях своенародные имена Русь, Русский начали заменять по греческому произношению их именами Россия, Российский?

Ответ: с 90-х годов XVI века... Основанием такого ответа служат тоговременные акты письменные и книги, печатанные в разных областях Русских... Приведу свидетельства тех и других.

Вот первая книга, напечатанная в Киеве, в типографии Печерской Лавры - "Часослов" 1617 года. В предисловии к ней иеродиакона Захария Копыстенского сказано: "Се, правоверный христианине и всяк благоверный читателю, от нарочитых мест в России Кийовских, сиречь Лавры Печерския"...Основательница Киевского Богоявленского братства Анна Гулевична Лозьина в своей записи о том 1615 года, говорит, что она учреждает его - "правоверным и благочестивым христианам народу Российского, в поветах воеводств Киевского, Волынского и Брацлавского будучим..."Окружная грамота 1629 года, напечатанная в Киеве, начинается так: "Иов Ворецкий, милостию Божией архиепископ Киевский и Галицкий в Всея России..."

Но довольно о Киеве, обратимся к земле Галицкой.

Там Львовское братство в своей типографии прежде всего издало "Грамматику" 1591 года в наставление "многоименитому Российскому роду"...Того же, 1592 года, Львовское братство обращалось в Москву к царю Федору Ивановичу с просительными посланиями, в которых именуют его "светлым царем Российским", вспоминают "князя Владимира, крестившего весь Российский род" и т. п. В земле Волынской находим то же…Такое же употребление имен Россия, Российский было тогда и на Северо-Западе русском».

Какое же было подлинное отношение киевлян, волынян и львовян той эпохи к северной, Московской Руси?

Следует отметить, что идеология национально-политического единства Южной и Северной России была выработана в большей степени именно в Киеве. Венцом ее стал знаменитый киевский "Синопсис", написанный предположительно киево-Печерским архимандритом Иннокентием Гизелем (во второй половине XVII в.). Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно "Синопсису", "русский", "российский", "славянороссийский" народ - един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени Москвы), и он "племени его" весь целиком. Именно "Синопсис" утверждает главенство суздальско-владимирских князей после разорения Киева татарами.

По "Синопсису", Россия - едина. Ее начальный центр - царственный град Киев, Москва - его законная и прямая наследница в значении общего "православно-российского" государственного центра. Весь русский народ един, и временное отделение его части от России в другие государства (Польшу и Литву) "милостью Божией" завершается воссоединением в единое "государство Российское" (И.И. Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Руси. - Прага, 1929).

В результате воссоединения 1654 года уроженцы Киева и Львова, начиная с XVIII века, сделались хозяевами положения на церковном, научном и литературном поприще России.

Еще более красноречиво участие Северо- и особенно Юго-Западной Руси в создании общерусского литературного, "книжного" языка. Смело можно сказать, что участие это - преобладающее: грамматика, лексика, орфография и первые церковно-славянские и русские словари созданы во Львове, Киеве и Вильне.

Какова же была языковая ситуация в середине ХУП в. в Юго-Западной Руси? Она обрисована в грамматике Иоанна Ужевича (1643 г.). В ней описывается "Lingua sacra” или “словенороссийский язык” (так именовался церковно- словянский) - высокий книжный язык, язык богослужения и богословия, lingua slavonica или “проста мова”-гражданский , светский литературный и деловой русский язык, и “lingua popularis” - диалектная речь. (БА.Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х в.в.) М, 1994).В Киеве в 1627 г. "протосингел от Иерусалимского патриаршего престола и архитипограф Российския церкви" ученый монах, подлинный энциклопедист того времени Памва Берында издает толковый словарь "Лексикон словенороссийский или слов объяснение". В нем "руская" речь (в послесловии к Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет "просто мову” "российской беседой общей"), противопоставляется народным диалектам - "волынской" и "литовской" мове. Кодификация "словенороссийского" языка была произведена в основном в Киеве, Львове и Вильне. "Грамматика" Мелетия Смотрицкого стала учебником церковно-славянского языка для всей Русской Церкви буквально на века. "Проста мова" стала основой общерусского литературного языка' "...Действительно, "проста мова" не оказала почти никакого влияния на современный украинский и белорусский литературный языки... Однако, на историю русского литературного языка "просто мова" как компонент юго-западнорусской языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, что если сегодня мы говорим об антитезе "русского" и "церковнославянского" языков, то мы следуем именно югозападнорусской, а не великорусской традиции... Это связано с тем, что условно называется иногда "третьим южнославянским влиянием", т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в ХУП в.: во второй половине ХУП вежа это влияние приобретает характер массовой экспансии югозападнорусской культуры на великорусскую территорию" (Б.А..Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х в.в.) М, 1994).

"Говорят, что Петр Великий гражданскую печать выдумал, а, оказывается, он, просто-напросто, заимствовал ее у галичан у прочих малорусов, которые употребляли ее еще в ХУ1 в. Заголовки многих грамот и статутов, виденные мною в Ставропигии, начерчены чисто нашими гражданскими буквами, а текст, писанный в ХУ1 в. - очевидный прототип нашей скорописи и наших прописки елисоветинских и екатерининских времен". ("Галичина и Молдавия. Путевые письма Василия Кельсиева, С-Петерб., 1868).

Что касается диалектов - "волынской", "литовской" и многих других мов, то о "целесообразности" создания на их основе местных литературных языков лусше всего сказал замечательный галицко-русский историк Денис Зубрицкий в своем письме к М.А.Максимовичу: "...Ваши мне сообщенные основательные и со систематической точностью изданные сочинения - откуда идет русская земля, и исследование о русском языке читал я с величайшим любопытством и вниманием. Вы опровергли сильным словом мечтательные утверждения писателей и выдумки как о происхождении народа, так и о русском языке, которые мне всегда не нравились... Что касается до наречий русского языка, то их бесчетное число) внимательный наблюдатель, странствуя по русской земле, найдет почти в каждом округе, даже в каждой деревне, хотя и неприметное различие в произношении, изречении, прозодии, даже в употреблении слов, и весьма естественно. По исчислению г-на Шмидель Litterarisce Anreiger 1882 г. есть 1 14 наречий немецких столь одно от другого расстоящих, что немец Друг друга никогда не разумеет, но язык есть всегда немецкий, и невзирая на сие, ученые немцы в Риге, Берлине, Вене и даже в Страсбурге употребляют в книгах и общежитии лучших обществ одно словесное наречие. Я бы желал, чтобы и русские тем примером пользовались..." (Путями истории, Т.2. Изд. Карпато-русского литературного общества, Нью-Йорк, 1977).

Что же касается создания литературы на "киево-полтавской мове", то здесь уместно процитировать Н. Костомарова: "Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на Руси... самое стремление к развитию, малороссийского языка и литературы не только никого не пугало признаками разложения государства, но и самими великороссами принималось с братской любовью" (Н. Ульянов, "Происхождение украинского сепаратизма", М. 1996). Все это дало повод известному русскому философу Николаю Трубецкому утверждать, что "та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры", что русская культура редакции.

Откуда же и когда возникла идеология "украинофильства", а точнее - украинского сепаратизма? Исследуя генезис "самостийнического" движения, невозможно не отметить его эпигонский характер и зловещую роль идеологов польского реванша XIX века. Недаром церковный историк Георгий Флоровский метко называл полонофильскую и латинофильскую ориентацию части южнорусской шляхты "провинциальной схоластикой" (Пути русского богословия. - Париж, 1937). Как отмечено исследователями, "настали разделы Польши, и вот тогда польские ученые заговорили об особой украинской национальности... В первой четверти XIX века появилась особая "украинская" школа польских ученых и поэтов, давшая таких представителей, как К.Свидзинский, И.Гощинский, М.Грабовский, Э.Гуликовский, Б.Залесский и др., которые продолжали развивать начала, заложенные гр. Потоцким, и подготовили тот фундамент, на котором создавалось здание современного украинства. Всеми своими корнями украинская идеология вросла в польскую почву" (Труды подготовительной по национальным делам комиссии. - Одесса, 1912). В историю вошла также крылатая фраза ксендза Калинки: "Все-таки лучше самостоятельная Русь, чем Русь Российская. Если Гриць не может быть моим, говорит известная мысль, пускай, по крайней мере, он не будет ни мой, ни твой" (A.Tamovski. Ksiands Walerian Kalinka. - Krakow, 1887).

Однако степень влияния "самостийнической" идеологии еще в первой четверти XX века была совершенно ничтожной. Об этом ясно свидетельствуют результаты единственного в те годы прецедента свободного волеизъявления граждан. Речь идет о муниципальных выборах на Украине летом 1917 года. На этих выборах в органы местного самоуправления было избрано: от общероссийских партий - 870 депутатов, от украинских федералистских партий - 128, от сепаратистов - ни одного (А. Дикий. Неизвращенная история Украины-Руси. Т. 2. - Нью-Йорк, 1961).

Следует отметить также, что пресловутая Центральная Рада никогда и никем (!) не избиралась (это был просто клуб единомышленников) и что "первый президент" Украины Михаил Грушевский был избран именно этой Центральной Радой, а не народом.

От какой же черты следует отсчитывать "успехи" самостийничества? Тут надо сказать, что существует тема, о которой наши оппоненты знают, но предпочитают умалчивать. Широкая же публика о ней вообще не осведомлена. Речь идет, с одной стороны, о русском национальном возрождении Галицкой и Карпатской Руси в ХIХ-ХХ веках, а с другой - об австро-венгерском геноциде русских (политических процессах над "русофилами", концлагерях и массовых казнях, унесших более 60 тыс. жизней) и о роли "украино-австрийской партии" в вышеназванном черном деле.

О масштабах русского национального возрождения в Галиции красноречиво свидетельствует собравшая более 100 тыс. подписей русских галичан петиция в Венский парламент: "Высокая палата! Галицко-русский народ по своему историческому прошлому, культуре и языку стоит в тесной связи с заселяющим смежные с Галицкой землей малоросским племенем в России, которое вместе с великорусским и белорусским составляет цельную этнографическую группу, то есть русский народ. Язык этого народа, выработанный тысячелетним трудом всех трех русских племен и занимающий в настоящее время одно из первых мест среди мировых языков, Галицкая Русь считала и считает своим и за ним лишь признает право быть языком ее литературы, науки и вообще культуры. Доказательством этого является тот факт, что за права этого языка у нас в Галиции боролись такие выдающиеся деятели , как епископы Яхимович и Иосиф Сембратович, ученые и писатели Денис Зубрицкий, Иоанн Наумович, Устианович,Дедицкий, Головацкий, Площанский, Добрянский, Петрушевич, Гушалевич, из младших же-Залозецкий, Свистун, Хиляк, Мончаловский, Иван Левицкий, Дудыкевич, братья Марковы,Вергун,Яворский,Святитский,Глебовицкий,Глушкевич,Полянский и многие другие. Общерусский литературный язык у нас в Галиции в повсеместном употреблении. Галицко-русские общественные учреждения и студенческие общества ведут прения, протоколы, переписку на русском литературном языке. На этом же языке у нас сыздавна издавались и теперь издаются ежедневные повременные издания, как: "Слово", "Пролом", "Червонная Русь", "Галичанин", "Беседа", "Страхопуд", "Издания Галицко-русской матицы", "Русская библиотека", "Живое слово", "Живая мысль", "Славянский век", "Издания общества имени Михаила Качковского", расходящиеся в тысячах экземпляров". Далее в петиции приводились требования свободы изучения и преподавания русского языка, истории и права на русских землях, входивших в состав Австро-Венгрии (Ф.Аристов. Карпато-русские писатели. Т. 1. - Москва, 1916).

Столь же динамично стал развиваться процесс возвращения униатов в православие (на крупные церковные праздники до 400 крестных ходов прорывалось через австрийскую границу в Почаевскую лавру).

В ответ на рост русского возрождения в подвластных ей областях Австро-Венгрия развязала геноцид.

Сначала было проведено несколько показательных процессов над священниками и мирянами, переходившими в православие и говорившими по-русски. Это так называемые "Процесс Ольги Грабарь" (1882), первый и второй Мармарош-Сигетские процессы (1912-1914) над закарпатскими крестьянами, целыми селами переходившими в лоно Православной Церкви (более 90 человек осуждены, тысячи же крестьян несколько лет жили на осадном положении), процесс Максима Сандовича и Семена Бендасюка (1914), процесс доктора богословия Ф. Богатырца и "Дело братьев Геровских" на Буковине (1912-1914).

Затем, когда разразилась первая мировая война, начался массовый антирусский террор. Была создана сеть концлагерей. (Самый известный из них - Талергоф, близ г. Грац в Австрии.) В первое время было уничтожено более 60 тыс. человек, более 100 тыс. бежали в Россию, еще около 80 тыс. было уничтожено после первого отступления русской армии, в том числе уничтожено около 300 униатских священников, заподозренных в симпатиях к православию и России. Эти сведения приводит польский депутат Венского парламента А.Дашинский. (Все русские депутаты этого парламента были расстреляны.) ("Временник", Львов, 1938 г.)

Вот что писал об этих событиях галицко-русский историк В. Ваврик: "Австро-мадьярский террор сразу на всех участках охватил прикарпатскую Русь...Наши братья, вырекшиеся от Руси, стали не только прислужниками Габсбургской монархии, но и подлейшими доносчиками и даже палачами родного народа... они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких наездников. Достаточно взять в руки украинскую газету "Дiло", издававшуюся для интеллигенции, чтобы убедиться в этом окончательно. Сокальский уезд был поленом в глазах "украинских патриотов", поэтому доносы с их стороны сыпались на русских людей, как град из черной тучи... Педагог Стенятинский выдавал видных, деятельных крестьян в околице... В селе Маковисках на своих прихожан доносил священник-униат Крайчик. В селе Сосница "мужи доверия" украинцы Михаил Слюсарь, войт Михаил Кушнир и другие донесли на своих односельчан, на основании их доноса крестьян повесили... Двоих - Николая Смигоровского и Андрея Гардого мадьяры-уланы привязали к своим седлам и волокли четыре километра до села Задубровы и обратно, потом повесили на вербах. В Станиславской тюрьме на Дуброве расстрелы шли с утра до вечера...Талергоф... В дневниках и записках талергофских невольников имеем точное описание этого австрийского пекла. Первую партию русских галичан пригнали в Талергоф 4 сентября 1914 года. До зимы 1916-го в Талергофе не было бараков. Сбившийся в кучу народ лежал на сырой земле под открытым небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз... Священник Иоанн Мащак под датой 11 декабря 1914 года отметил, что 11 человек загрызены вшами. По всей талергофской площади повбивали столбы, на которых довольно часто висели и без того люто потрепанные мученики, происходила "анбинден" - славная немецкая процедура подвешивания за одну ногу. Изъятий не было даже для женщин и священников...Но все-таки пакости немцев не сравнятся с издевательствами своих же. Немец не мог так глубоко влезть своими железными сапогами в душу славянина-русина, как этот же русин, назвавший себя украинцем, вроде официала полиции г. Перемышля Тимчука, доносчика и палача, который выражался о родном народе как о скотине. Он был правой рукой палача Пиллера, которому давал справки об арестантах. Тимчука, однако, перещеголял другой украинец - униатский попович Чировский, обер-лейтенант австрийского запаса... Все невольники Талергофа характеризуют его как профессионального мучителя и палача". (В.Ваврик. Терезин и Талергоф. - Филадельфия, 1966 г.)А вот свидетельство еще одного узника Талергофа, М.А. Марко: "Жутко и больно вспоминать о том тяжком периоде близкой еще истории нашего народа, когда родной брат, вышедший из одних бытовых и этнографических условий, без содрогания души становился не только на стороне физических мучителей части своего народа, но даже больше - требовал этих мучений, настаивал на них... Прикарпатские "украинцы" были одними из главных виновников нашей народной мартирологии во время войны" (Галицкая Голгофа. - США, Изд. П.Гардый, 1964).

Интереснейшая, но малоизвестная страница истории - это советский период, совершенно превратно трактуемый историками-самостийниками. А между тем первые 20 лет "Радянськой Влады" являются поистине золотым веком самостийщины. Тотальная украинизация, проводившаяся на фоне геноцида русского народа, разгрома русской культуры, Церкви, уничтожения интеллигенции, была важной составной частью ленинской национальной политики. На службу большевикам перешли многие члены ТУП (Товарищества украинских постепенцев - главной сепаратистской организации того времени), такие "столпы", как Грушевский и Винниченко. В 1923 году было выпущено знаменитое постановление ЦК ВКП(б) об обязательной украинизации. Согласно этому постановлению, условием трудоустройства, независимо от образования, научной степени и т.д., стала справка об окончании курсов "украинознавства". Тотальная насильственная "украинизация" охватила в эти годы пространство от Восточной Волыни до Кубани и Ставрополья. "Несдавшихся врагов", как известно, уничтожали. В связи с этим стоит отметить, что человек, с именем которого неразрывно связан страшный голод 30-х годов, председатель СНК УССР с 1923 года Чубарь (именно он подписал печально знаменитое Постановление СНК УССР "О борьбе с саботажем в хлебозаготовках" от 6 декабря 1932 г.), одновременно являлся ярым большевистским "украинизатором". Очень поучительно также проследить географию большевистского геноцида. Он охватил в первую очередь зажиточные края - Волынь, Полтавщину и т.д., бывшие испокон веку оплотом именно русских консервативных, охранительных сил. Волынь практически не была затронута революцией 1905 года, в ней полностью отсутствовали сепаратистские настроения. Именно на Волыни, как это сегодня ни удивительно, проживало больше, чем где-либо, членов "Союза русского народа". Одним из главных духовных центров всей Руси, в том числе Волыни, была Почаевская Лавра, а духовным вождем того времени - архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) - выдающийся православный богослов, и почаевский наместник архимандрит Виталий (Максименко), считавшийся неформальным "диктатором края". Без его благословения ни один депутат не мог быть избран в Госдуму. А Полтавщина? Именно здесь вспыхнуло некогда восстание Матфея Пушкаря против Выговского, пытавшегося повернуть Малороссию назад к Польше, именно полтавский полковник Искра обнародовал факт измены Мазепы. Полтавская земля дала миру великого русского писателя Гоголя. С историей этого края связан характернейший эпизод: когда на Полтавщину приехал с агитационными целями знатный "самостийник" П.Чубинский (автор гимна "Ще не вмерла Украина"), он был попросту избит полтавскими крестьянами.Советская власть продолжала политику "украинизации" и после второй мировой войны. В те же годы в результате операции "Висла" было депортировано более 230 тыс. лемков - карпаторусской народности, традиционно русофильски ориентированной. Массовым репрессиям подверглись карпатороссы, обитатели западной части Карпат. А ведь закарпатские русины, несмотря на многовековые усилия по их ассимиляции и неоднократный геноцид, всегда были в авангарде русофильского движения. Так, в 1939 году на местном референдуме 82% населения высказались в поддержку русского языка. Однако карпаторусская элита была уничтожена при Сталине без всякой амнистии, а закарпатские русины переименованы в "украинцев". Отметим также, что именно советская историческая наука легализовала терминологический и понятийный аппарат "самостийной" школы, замалчивая, за редким исключением, подлинно национальную, общерусскую историко-культурную парадигму.Показательно: в СССР в каждом городе были памятники и улицы имени Тараса Шевченко, но в то же время таллерговская трагедия, карпато-русская борьба, большевистская политика украинизации - все это оказалось наглухо закрыто в зоне умолчания.

В заключение приведу диагноз, поставленный "самостийничеству" одним из серьезных исследователей этого феномена русским историком Н.Ульяновым: "Когда-то считалось само собой разумеющимся, что национальная сущность народа лучше всего выражается той партией, что стоит во главе националистического движения. Ныне украинское самостийничество дает образец величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее древним традициям и культурным ценностям малороссийского народа: оно подвергло гонению церковно-славянский язык, утвердившийся на Руси со времен принятия христианства и еще более жестокое гонение воздвигнуто на общерусский литературный язык, лежавший в течение тысячи лет в основе письменности всех частей Киевского государства, меняют культурно-историческую терминологию, традиционные оценки героев и событий прошлого. Все это означает не понимание и утверждение, а искоренение национальной души...Именно национальной базы не хватало украинскому самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением ненародным, ненациональным, вследствие чего страдало комплексом неполноценности и до сих пор не может выйти из стадии самоутверждения. Если для грузин, армян, узбеков этой проблемы не существует (по причине ярко выраженного национального духовного и физического облика), то для украинских самостийников главной заботой все еще остается доказать отличие украинца от русского. Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием антропологических, этнографических и лингвистических теорий, долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было степени родства между собой. Сначала их объявили "двумя русскими народностями" (Костомаров), потом двумя разными славянскими народами, а позже возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено только за украинцами...И это обилие теорий, и лихорадочное культурное обособление от России, и выработка нового литературного языка не могут не бросаться в глаза и не зарождать подозрения в искусственности национальной доктрины" (Происхождение украинского сепаратизма. - М., 1996).

Развивая мысль Николая Ульянова, необходимо отметить, что деятели, именующие себя «украинскими националистами» поднимают на щит греко-католическую церковь - т.н. унию, которая была объектом самого активного неприятия всего малороссийского народа, насаждалась путем грубого насилия. Свидетельство тому, огромный корпус богословских, апологетических и полемических трудов киевских и львовских православных интеллектуалов 16-18 веков. В XVII веке католические круги отстаивают новую идею, призванную не допустить консолидации русского народа и усиления влияния Русской Православной Церкви, что было бы гибельным для с трудом сколоченной Брестсткой унии и терявшей стабильность Речи Посполитой.Сами униаты признают, что проект создания “Киевского Патриархата” был изобретен Ватиканом. Под этим названием имеется в виду именно католический Патриархат восточного обряда (Рим создал свои униатские “патриархаты” в противовес Православным патриаршим кафедрам - Антиохийской и Иерусалимской и др.) В этих условиях Православные братства, возникшее в 16 веке во Львове, Вильне, Луцке и Киеве с целью защиты религиозной и национальной идентичности, корпоративные объединения духовенства и мирян, получают от восточных Патриархатов права на “чрезвычайное управление Церковью”, на контроль за деятельностью шатающихся в вере архиереев, церковного суда и т.д. Важным документом эпохи является переписка между архиереями, отступившими от Православия во главе с Киевским митрополитом Михаилом Рагозой и ревнителями Православия - Львовскими братствами, афонским иноком Иоанном Вишенским, Александрийским Патриархом Мелетием Пигасом.

В данном контексте невозможно пройти мимо фигуры Иоанна Вишенского (1550-1623), афонского инока, ревнителя веры православной, достойного скорейшей канонизации. На Афоне Иоанн Вишенский велел заживо “похоронить” себя в пещере у Эгейского моря, откуда беспощадно порицал принявших унию: Михаила Рагозу, Ипатия Потея, епископа Брестского. Иоанн Вишенский написал множество ярких посланий, в которых прямо называет латинян не просто еретиками, а слугами дьявола (в своей знаменитой “книжке”). Принявших унию он беспощадно бичует в “Послании к митрополиту и епископам, принявшим унию”. Из всех произведений, несомненно написанных Иоанном Вишенским, до нас дошло 17: “Книжка” (“Термин о лжи”), “Сборник о десяти главах с вступлением и двумя предисловиями”; Послания львовскому братству, Домникии, Иову Княгинскому, Михаилу Вишневецкому, знаменитая “Зачапка мудрого латынника с глупым русином” - полемика со Скаргой, вышеупомянутый “Краткословный ответ Петру Скарге”, “Позорище мысленное”.

В заключение хочется вспомнить крепкую и подлинно национальную традицию Гоголя и Максимовича. Последний писал: "Уроженец южной, Киевской Руси, где земля и небо моих предков, я преимущественно ей принадлежал и принадлежу доныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавший в Москве, я также любил, изучал и северную, московскую Русь как родную сестру нашей Киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимировой Руси, чувствуя и сознавая, что как их бытие, так и уразумение их одной без другой - недостаточны, односторонни".

Итак, "самодостаточной и полноценной культурной, исторической и политической единицей может быть только единая Русь". Только в воссоединенном состоянии она сохранит статус мировой силы или добьется такового. И только в этом случае она сможет проводить действительно "незалежную и самостийную" внешнюю и внутреннюю политику, сохранит и приумножит свою самобытную и почитаемую в мире культуру.

Считаю важным обратить пристальное внимание на тот факт, что в информационное борьбе, "битве за историю", с антироссийским киевским режимом Россией не использован системный аргумент- переиздание и массовая популяризация фундаментальных исторических, филологических, богословских трудов как великорусских, так и, в первую очередь малороссийских и карпаторусских историков, филологов, богословов, убедительно, на основе источников и документов, доказывающих тот исторический факт, что проект отдельных от русской украинской и белорусской наций является грандиозной исторической фальсификацией, призванной демонтировать Российское государство и само русское национальное самосознание. Публикациях и популяризаций самих их работ, источников, их популяризация путем написания статей, книг, снятия телепрограмм, документальных и художественных фильмов,создания системы эффективной пропаганды на основе этих трудов способна открыть глаза миллионам граждан Украины, обманутых, "зомбированных" нынешним киевским режимом. Открытие глаз на правду о своем историческом прошлом, при компетентной пропаганде, способно произвести "эффект разовавшейся бомбы" и вызвать "священный гнев" против фальсификаторов и обманщиков- киевской хунты и всех идеолог "украинства". Именно люди, "которым открыли глаза", которые, благодаря этому вновь обрели правду и свое исконное русское самосознание, станут наиболе пассионарными сторонниками России и русского мира.

В списке есть повторы, этот список далеко не полон, в него не вошли работы киевских профессоров Д. Стороженко, И. Линниченко и мн. других. Но те произведения , которые вошли, обладают грандиозной разоблачительной силой против самого проекта Украины и Белоруссии как "антиРоссии", а этот проект является угрозой номер один для России.



Ряд работ посвящен теме геноцида галицких русских в начале двадцатого века, идеологами которого было "австромазепиское" меньшинство, поддержанное Германией и Австро-Венгрией в ходе подготовки Первой мировой войны с Россией. Первые концлагеря, Терезин и Талергоф, в двадцатом веке, где было уничтожено все карпаторусское образованное сообщество. Тема этого геноцида должна быть доведена до юридического завершения-его признания преступлением против человечества, подобного геноциду армян, происходившему в это же время. Необходимо использовать уроки Армения и Израиля, сделавшую тему геноцида своих народов (а геноцид русских Карпатской Руси был именно по национальному признаку) важнейшим политическим, идеологическим и юридическим оружием.

Еще одной темой, не описанной в списке, но легко раскрываемый в ряд авторов русской эмиграции, является тема использования украинских самостийников во главе с М. Грушевским) Германией в ходе Первой Мировой Войны через М. Парвуса, который финансировал деятельность Ленина, Троцкого и М. Грушевского , ВКПб и "Спилки вмзволення Украины, Центральной Рады" Грушевского. Это деятельность описана в книге Д. Одинца "НЕизвращенная история Украины-Руси" и одного из белоэмигрантских авторов "Золотой немецкий ключ большевиков".



Тема уничтожения бандеровцами и раскольниками - автокефалистами Православной Церкви на Украине в период Великой Отечественной Войны описана в книге С. Раневского "Украинская автокефальная церковь" и К.Фролова "Сакральные смыслы Новороссии"



Номера в списке повторяются, и труды, иногда тоже. Но это уже редакторская работа. По ряду трудов и авторов дана краткая аннотация, к ряду отсутствуют выходные данные, но они легко восполняются через интернет. Ряд редких библиографических трудов, таких как третий том "Карпаторусских писателей" великого русского карпатоведа Ф.Ф. Аристова и подшивка газеты по борьбе с украинской идеологией "Свободное слово Карпатской Руси" 1960-200 х, а также уникального сборника с этой же иделогогией "Путями истории" (издание Карпаторусского Литературного Общества, Нью-Йорк, 1977 год), имеются у авторов записками.



Украинство, украинский сепаратизм, по выражению известного карпато-русского священника Петра Коханина является "великой ложью XX столетия" (The biggest lie of the century" - "The ukraine and Ruthenia" by Peter G. Кohanik , Russian Orhodox Uergy Ass.or North America, Neu-York, 1952) .

книга блестящего историка Галицкой Руси Василия Ваврика "Терезин и Талергоф" (Львов. 1928 г.). Творческую деятельность автор начал в качестве узника именно концлагеря Талергоф, подпольно выпуская лагерные журналы и листовки с описанием автрийских зверств. После крушения Австрии Ваврик проживал во Львове, принимая активное участие в издании "Телергофских альманахов" - подробных сборников, посвященных русскому геноциду, учиненному австро-венгерской властью. Он также написал немало исследований и монографий о галицко-русском возрождении, его героях и вождях - И.Наумовиче, О.Мончаловском, Д.Маркове и многих других.

Талергофский альманах, Львов, 1924 г.).

Квинтэссенцией этих исследований является его уникальная по полноте книга "Краткий очерк истории галицко-русской письменности" (Лувен, 1968)

Альманах Карпаторусского литературного общества (Путями Истории, т. 1 и 2), нью-Йорк, 1974 г.

Дмитрий Андреевич Марков (1864-1938) - знаменитый публицист автор работ - "Австрия и Россия" (1910), "Россия и украинская идея в Австрии" (1910).

Иероним Дуцык (1861-1935) - поэт, драматург, историк. Наиболее известна "История Руси в песнях".

Дмитрий Николаевич Вергун (1871-1951). Писатель, поэт наиболее известные труды "Немецкий Drung nah Osten" - переведен на многие языки, "8 лекций о "Подкарпатской Руси".

Юлиан Андреевич Яворский (1873-1937) - поэт, критик, этнограф, ученый и общественный деятель. Во время первой мировой войны - один из организаторов "Карпато-русского комитета" в Киеве. Наиболее известные работы: "Пушкин и Карпатская Русь" (1899), "Гоголь в Червонной Руси" (1904), "Галицкая Голгофа" (1924), "Значение и место Закарпатья в общей смете русской письменности" Прага, 1930.

Семен Юрьевич Бендасюк (1877-1965). Узник австрийских лагерей. Поэт, историк, журналист. Наиболее изв.работы: "Первые памятники русской переписки Д.И.Зубрицкого" 91932) и "Общерусский первопечатник Иван Федоров" (1935). Автор воспоминаний: "Памяти о.Максима Сандовича" (1935), "Единство Руси" (1936). Известен как человек высокой духовной жизни, верное чадо Св.Православной Церкви.

Ф.Ф.Аристов. "Карпато-русские писатели", Москва, 1916 г) .

"Об основных воззрениях А.И.Добрянского", СПб-1901

А. Добрянский "Наименование автро-угорских русских" (1885 г.).

А. Добрянский Проект политической программы для Руси Австрийской" (1871)

Екатерина де-Витте "Путевые впечатления. Буковина и Галичина". Киев, 1904 г)

Анатолий Степанович Петрушевич (1821-1913) крупнейший Галицко-русский историк, этнограф, филолог, член русского Археологического обшества в Москве, доктор киевского университета Св.Владимира, член многих научных обществ в России. Автор фундаментальных, требующих скорейшего переиздания трудов: "Русь и Польша" (1849), "Львовская летопись" (1867), "Акты Ставропигийского братства" (1879) и шеститомник "Сводная галицко-русская летопись" (1874-1897).

Яков Федорович Головацкий (1814-1888) стал одним из первых энциклопедистов-просветителей Галицкой Руси, он проявил сильный характер и выдержку в борьбе с латино-польским начилием в крае. Никакие преследования, даже лишение кафедры во Львовском университете не заставили его согнуться перед деспотом Галичины - наместником поляком графом Анджеем Голуховским. Головацкого изгоняют из Галиции, он переселяется в Россию и будучи униатским священником принимает Св.Православие и присоединяется к Святой Церкви как мирянин (это к вопросу о "Таинствах" у латинян-еретиков). Перечислим крупнейшие произведения Головацкого: "Три вступительные преподавания о русской словесности" (1849 г.), "Начало и действование Львовского ставропигийского братства" (1860), "Памятники дипломатического и судебно-делового языка русского в Галицко-Волынском княжестве" (1868), "К истории Галицко-русской письменности" (1883), "О памятниках русской старины в Галичине и Буковине" (1871), "Этнографическая карта русского народонаселения в Галичине, Угрии и Буковине" (1876), "Народные песни Галицкой и Угорской Руси"

(1878) и мн. другие.

Денис Зубрицкий

Денис Иванович Зубрицкий (1777-1862) потомок галицко-русского дворянства. Был первым сознательным этнографом и историком Галицкой Руси. Его исторические труды имеют непереходящую ценность, ибо сожержащиется в них акты и документы раскрывают русскую и православную историю Галичины, служат убедательным аргументом против униатско-самостийной мифологии:

Повесть временных лет Червонной Руси, 1850.

Летопись Львовского Ставропигийного братства. Москва, 1850.

Начало унии. Москва, 1850.

История галичско-русского княжества, сродословной картиной русских князей, галицких в особенности. Львов, 1852-1855.

Галицкая Русь в 17 столетии. Москва, 1862 г

Свистун Галицкая Русь под владычеством Австрии,

Петр Гардый - создатель уникального сборника документов по австрийскому геноциду "Галицкая Голгофа. Военные преступления Габсбургской монархии". "Военные преступления Габсургской Монархии"



Н.Воейков, Церковь. Русь и Рим. Джорданвилль, 1983.

Архтепископ Серафим (Соболев) "Русская идеология"

М. Максимович "Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси" (Киев, 1862)

И.И.Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Руси. Прага, 1929)

П. Кулиш "Воссоединение Руси"

М.О.Коялович "Лекции по истории Западной России"

прот. Иоанн Чернавин "Истоки духовной деградации Тараса Шевченко, СПб, 1908 год

Газета карпаторусских эмигрантов в США "Свободное слово Карпатской Руси" 1960-2000 г.г

. С.Раневский. "Украинская автокефальная Церковь". Джорданвилль, 1948 г.



Здесь есть повторы. Но лучше еще раз перечислить максимум



1. Ф.Ф. Аристов "Карпаторусские писатели", Москва, 1916.

2. Ф.Ф. Аристов. Литературное развитие Подкарпатской Руси. М.,1993.

3. Ф.Свистун "Галицкая Русь под владычеством Австрии". Нью-Йорк.

4. В.Р.Ваврик "Краткий очерк истрии галицко-русской письменности", Лувен, 1968 г.

5. С.Гардый "Галицкая Голгофа. Военные преступления Габсбургской монархии". Нью-Йорк, 1968.

6. Н.С.Свенцицкий. Материалы по истории возрождения Карпатской Руси (отношения Карпатской Руси с Россией в первой половине XIX века. Львов, Печатня Ставронигийского института. 1905.

7. Евгений Недзельский. Очерк карпаторусской литературы.Ужгород, 1932.

8. Путевые впечатления. Буковина и Галичина. Киев, 1904 г.

9. Василий Кельсиев. "Галичина и Молдавия. Путевые письма. С.-Петербург, 1868

10. Екатерина де-Витте. Русско-польский вопрос в Галичине. 1804-1909. Почаев, 1909 г.

11. Екатерина де-Витте. "Происхождение и развитие украинофильства" Шамордино, 1915 г.

12. "Tht biggest lie of the century - the ukraine and Ruthenia" by Peter G.Kohanik..................

13. Галицкая Русь в европейской политике. Львов. 1886 г.

14. Скит Манявский в борьбе за веру и народность. Львов, 1926.

15. Б. А. Дедицкий, М.Качковский и современная галицко-русская литература. Львов, 1876.

16. О.А.Мончаловский "Литературное и политическое украинофильство", Львов, Типография Ставропигийского института, 1898.

17. Иеромонах Тарасий (Курганский) "Великороссийское и малороссийское богословие". Киев, 1913 г.

18. Проф.Зызыкин "Патриарх Никон и его государственные и церковно-канонические идеи". Варшава, 1928.

19. И.И.Лаппо "Идея единства русского народа в Юго-Западной Руси в эпоху присоединения Малороссии к Московскому государству". Прага, 1929.

20. Проф.Одинец "Возникновение русской государственности и идея русского единства". Париж, 1939.

21. Акты Южной и Западной России. Киев. 1879.

22. Проф. В.Завитневич "Палинодия" Захария Копыстенского и литературная полемика южнороссов с латино-униатами. С.-Петербург.

23. М.О.Коялович. Западно-русские братства.

24. М.О.Кoялович "Лекции по истории Западной России".

25. Г.Карпов. В защиту Богдана Хмельницкого. Москва, 1890.

26. Г.Карпов "Критический опыт разработки главных русских источников до истории Малороссии относящихся". Москва, 1870.

27. Южная Русь. Очерки, исследования и заметки. С.-Петербург, 1905.

28. Н. Ульянов "Происхождение украинского сепаратизма" (журнал русской эмиграции "Возрождение", Париж, 1932 год)

29. В. Шульгин "Украинствующие и мы" Белград, 1932 год



Современные авторы:



Протоиерей Николай Доненко,Крым. "Наследники Царства", Симферополь, 2004 год-книга о новомучениках (с их циатами) Русской Церкви 20 го века, пострадавших на Украине-все они были сторонниками русского самосознания, обличали украинство как таковое. Свидетельство святых Русской Церкви- важный аргумент в битве за умы



Кирилл Фролов "САкральные смыслы Новороссии" ("Алетейя, СПб, 2015ый год). В книге прописаны преступления украинзаторов от 19 го века до 21 ка, включая нынешнего киевского режима, дается обзор, со ссылками на источники и факты, идеологии "украинства" как отречения от собственного, русского самсосознания и православной идентичности, приводится каратина уничтожения Православной Церкви прошлыми и нынешими украинизаторам



Олесь Бузина "Восрешение Малоросии"



Олесь Бузина "Вурдалпк Тарас Шевченко". Популяризация этих ключевых трудов убитого киевской хунтой историка и писателя, который замахнулся именно на "пророков" украинства и именно за это убитого, позволит сказать, что кроме террора, у строителей Украины и Белоруссии, как "антиРоссии", других аргументов нет. Олесь Бузина в "Вурдалаке" развил идеи книги протоиерея Иоанна Чернавина "Истоки духовной деградации Тараса Шевченко" (СПб, 1908 г), в которой сравниваются духовные пути А. Пушкина-от вольнодумства, масонства к Православию и патриоитизму, И Шевченко-наобоорот. Переиздание этого труда также очень важо-бить нужно по основам, фундаменту и "святым" враждебного России проекта



В. Разгулов- выдающийся, ныне живующий в г. Берегново карпаторусский историк и писатель, автор уникальных книг по карпаторусской истории, таких, как "Яркий след братьев Геровских", "Ф. Аристов и Карпатороссия". Фигура проф. Аристова -великого русского ислледователя Карпатской Руси, не только написавшего уникальный труд "Карпаторусские писатели", о и создавший в Москве Карпаторусский музей, уничтоженный большевиками, должна быть максимально востребована, труды переизданы, Музей возрожден, как работе должна быть привлечена его дочь Ирина, проживающая в Москве.



Профессор П. Тулаев, автор трудов о выдающихся карпатороссах Ю. Венелине и И. Орлае. Труды надо переиздать, как и работы карпаторусских классиков.



