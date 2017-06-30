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Детали
Стал известен текст присяги для вступления в гражданство РФ
|30.06.2017 18:05:12
Первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил «РИА Новости», что разработкой и выбором текста присяги в российском парламенте занималась профильная рабочая группа с участием спикера палаты Вячеслава Володина
«Я, Фамилия Имя Отчество, добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать культуру, историю и традиции», — говорится в тексте присяги.
По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, по тексту присяги будут проведены опросы граждан, после чего будет принято решение о его окончательной версии.
Принесение присяги войдет в законопроект о лишении российского гражданства за терроризм и экстремизм. Тот, кто откажется от присяги, по мнению российских парламентариев, не сможет вступить в российское гражданство.
6 июня президент России Владимир Путин предложил депутатам рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство РФ, после чего в нижней палате была образована рабочая группа.
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