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Детали
Предложено перейти к жесткому давлению на Украину
|30.06.2017 16:02:08
Игорь Сергеевич ШишкинЗаместитель директора Института стран СНГ
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Россия должна первой пойти на обострение в решении кризиса на Донбассе. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Игорь Шишкин.
«Нам нужно не сглаживать углы, а сработать на обострение, как мы в свое время сработали в Крыму. Россия должна четко заявить, что Киев не выполняет Минские соглашения, и объявить, что если Франция и Германия не собираются оказывать на киевский режим воздействие, то Россия вводит санкции против киевского режима с такого-то числа», — сказал Шишкин.
Он полагает, что Россия располагает сильными экономическими рычагами воздействия на Украину.
«Возможностей больше чем достаточно. У нас 30% роста экономических связей с Украиной. С какой стати мы должны поддерживать этот режим? Мы должны полностью прекратить все экономические связи, повысив, тем самым, стоимость содержания киевского режима в разы для Запада. Мы должны сами ввести визовый режим. Если мы не сыграем на опережение и не пойдем на обострение, нам будет сложнее восстанавливать свои позиции», — сказал Шишкин.
Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.
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