Выступление Кирилла Фролова на форуме 29.06.17

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

перейти на страницу автора









Выступление Главы Ассоциации Православных Экспертов, Заведующего отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилла Фролова на Международном Форуме "Национальное самосознание народов стран евразийской интеграции". 29 июня 2017 года, Москва, Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание на то, что организации: ИГИЛ (ИГ, ДАИШ), ОУН, УПА, УНА-УНСО, Правый сектор, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Misanthropic Division (MD), Таблиги Джамаат, Меджлис крымскотатарского народа, Свидетели Иеговы признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.