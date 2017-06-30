На Украине заявили о задержании двух российских пограничников

30.06.2017 14:58:17

Госпогранслужба Украины заявляет о задержании в Херсонской области двух неизвестных лиц без документов, которых, как утверждает глава службы Виктор Назаренко, сочли "российскими пограничниками".

По утверждению Назаренко, который сообщил о произошедшем в своем аккаунте в сети Facebook, задержание было минувшей ночью на берегу Перекопского залива.

"Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ", — утверждается в сообщении.

Официальные комментарии российских представителей относительно этих заявлений пока не поступали.

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