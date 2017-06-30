Налбандян озвучил предположительные сроки встречи глав МИД Армении и Азербайджана

30.06.2017 12:54:19

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана по карабахскому вопросу может состояться в июле, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Он отметил, что не исключил подобной возможности еще в начале июня в ходе брифинга с главой МИД Эстонии.

"Возможно, что в ближайшее время будет встреча на уровне глав МИД, я считаю, что подобная встреча возможна в июле", - сказал Налбандян журналистам в пятницу.

При этом глава армянского внешнеполитического ведомства не уточнил, в какой стране или на полях какого международного саммита будет организована встреча.

Начало карабахскому конфликту было положено в 1988 году, после заявления преимущественно населенного армянами Нагорного Карабаха о выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе состоялся референдум, где 99,89% высказались за полную независимость от Азербайджана.

Инициированные Азербайджаном вслед за этим широкомасштабные боевые действия привели к потере контроля не только над Нагорным Карабахом, но и прилегающими к нему семью районами.

С 12 мая 1994 года после вступления в силу трехстороннего соглашения о перемирии в зоне конфликта прекращены военные действия, в результате которых с обеих сторон погибло примерно 25-30 тысяч человек, и около 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Соглашение об установлении режима прекращения огня соблюдается до сих пор. С 1992 года по сей день ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция.

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